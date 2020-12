Med Peter Handke på promenad genom kunskapens labyrinter

Roman Peter Handke ”Frukttjuven” Övers. Jesper Festin. Albert Bonniers förlag, 500 sidor. Visa mer

Det börjar med ett bistick. Mitt i sommaren trampar berättaren i vitklövern och smärtan mellan tårna väcker hans skriv- och vandringslust. Vi befinner oss i Ingenmansbukten, i utkanten av Paris åt Versailles till. Det är Peter Handke-land. Det är länge sedan jag läste honom men jag känner omedelbart igen mig bland alla fråge- och utropstecken, den långsamma rörelsen och de ständiga avvikelserna från vägen. Äldre boktitlar fladdrar förbi och påminner om Handkes forna glans likt alltmer sällsynta fjärilar.

Berättaren är äldre nu, nästan surgubbe. Han vittjar brevlådan och muttrar något om att staten lyckligtvis inte invaderat den med fönsterkuvert, han irriterar sig på grannen som i sin tur störs av tystnaden som strömmar ut från berättarens hus. På tåget norrut, mot Picardie, blir han arg på de beslöjade muslimska kvinnorna som inte vill möta hans blick, han vill nå och bli nådd.

Men väl av tåget stiger han in på en bar och lär sig det arabiska ordet för tålamod av den algeriske kyparen: sabr. Och tålamod är vad som kommer att krävas, av läsaren och av vandraren genom det nordfranska landskapet. Utan tålamod kan världen inte upptäckas.

Efter knappt hundra sidor får berättaren syn på frukttjuven, en ung flicka, Alexia, som också är på väg mot Picardie för att söka sina föräldrar. Han har sett henne förr, i en annan av sina romaner, nu tar han rygg på henne, berättelsen byter från ”jag” till ”hon”, och all surmulenhet är borta. Alexia är ingen tjuv i egentlig mening, hon har tagit ett äpple, sträckt sig efter kunskapens frukt, hon är oförstörd och hennes blick är uppmärksam, vidöppen.

Översättaren Jesper Festin fångar stämningsförändringen fint. Någon gång gör han dock Handkes stil mer Handkesk än den är, som när han genomgående översätter blutjung med ”blodung”. Blutjung är nu inget Handke själv har hittat på, det är ett vanligt adjektiv som betyder ”mycket ung”.

Vad handlar då ”Frukttjuven” om? Ingenting och allt. I Handkes romaner får inget romanaktigt finnas, ingen handling, ingen konflikt, inga förklaringar, ingen psykologi, bara starka känsloyttringar och öppna sinnen. Som när berättaren, innan han hittar frukttjuven, går förbi en bänk bakom snabbköpet och får se kassörskan sola sina nakna ben, med skor och strumpor bredvid på marken, en uppenbarelse, ett helt annat väsen än han är van att se. Som när Don Quijote såg sin drottning Dulcinea i en bondflicka. Förvandling är underbart!

Att Don Quijote dyker upp längs vägen är ingen slump, Handke skriver in sig i en tradition som går tillbaka på de första riddarromanerna. Wolfram von Eschenbach, som citeras som motto och nämns flera gånger i romanen, levde på tolvhundratalet och skrev berättelser på tyska som utspelar sig i just Nordfrankrike, Arthursagans landskap. Han lånade i sin tur mycket av den hundra år äldre Chrétien de Troyes, som diktade om Parcivals sökande efter den heliga Graal, men Eschenbach byggde också vidare på berättelser om krig mot morerna. Från dessa medeltida berättelser går linjen via Cervantes fram till vår sentida riddare av den sorgliga skepnaden. Ingenting av denna historia kommer dock upp till ytan, för ”vad var historien? Det fanns ingen”.

Men det finns ett sökande och en drift att lära oss stressade och avtrubbade att höra, se och känna. Så får vandringen inte heller gå med skygglappar, rakt på målet, utan som en meditation: det är tankarna snarare än de bistickssvullna fötterna som går av sig själva, hit och dit.

Jag tänker på en annan tyskspråkig författare som vandrar i landskap, W G Sebald. Varhelst han går, över gräsbevuxna kullar, förbi järnvägsstationer och gamla befästningar, avtäcker han bakom stumma ytor kaos, ondska, död och Förintelse. Även Sebald meandrar, tar omvägar, för att han vet att det inte går att berätta rakt om det som är svårast att veta, vägen till insikt och kunskap måste vara labyrintisk.

Han vill se och uppleva allt det i ”världen av idag” som trots allt är oanfäktat av krig och politik: en färsk hasselnötskärnas navelsträng, en bortsprungen katt.

Handkes omvägar är snarare det slags avvikelser från vägen som gör att den Stora Historien inte syns, men väl ett stensoppsskimmer mellan buskarna. Världen förklarar bäst sig själv, det är det tidlösa Handke vill fånga, hans konst är sitt eget värde, den vill inte leka detektiv eller göra politik eller historia. Ändå låter han spåren lysa igenom: papperslösa tiggare vid stationen, ett minnesmärke över stupade i andra världskriget, en kvarglömd portfölj som väcker bombskräck.

Men där Sebald vill få oss att förstå det som knappt går att förstå, vill Handke ”framberätta”, inte återberätta. Han vill se och uppleva allt det i ”världen av idag” som trots allt är oanfäktat av krig och politik: en färsk hasselnötskärnas navelsträng, en bortsprungen katt. Längtan efter att bli sedd.

Det är två diametralt motsatta hållningar, den ena behöver inte utesluta den andra. Jag går helst med Sebald, med honom dras man in i ett samtal och en inlevelse i den andre. Men jag följer också gärna Handke längs vägen, han påminner om den fotbollsspelare han själv karakteriserar så här: ”Att åstadkomma underbara ting, samtidigt stå vid sidan av sig själv, och därutöver bara undantagsvis bli förstådd, till och med av dem som stod en närmast: mäktigt.”

”Underbara ting”, ja, det får man vara med om i ”Frukttjuven”. Handkes författarskap är stort och viktigt, rentav mäktigt. Han borde inte fått Nobelpriset, men jag vill inte vara utan stensoppsskimret han får mig att se.

