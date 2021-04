Med porr- och modetidningar ställer Linder till rätta det som är fel

Konstnären Linder blev ett namn redan under punktiden i Manchester. Hon sjöng iförd ett punkband iförd en köttklänning, blev nära vän med Morrissey och väckte uppmärksamhet med sina numera ikoniska skivomslag med fotomontage. Mest känt är det till Buzzcocks singel ”Orgasm Addict” 1977, som ingår i Tate Moderns samling.

Linders radikalfeministiska kollagekonst är så unik i sitt uttryck att den gett namn åt en egen genre, ”linderism”. Så hette också hennes stora, retrospektiva utställning på det ansedda galleriet Kettle's Yard i Cambridge förra året.

Linder, ”I wish as a bride to have”, fotomontage 2021. Foto: Robert Glowacki

Hennes verk bjuder som regel på en oväntad blandning av skönhet och obehagskänslor.

– Det blir en synapsexplosion hos betraktaren, säger Linder, när vi ses via ett videosamtal.

På grund av pandemin är hon kvar i sin ateljé på landet i nordvästra England och har ingen möjlighet att komma till Stockholm i samband med vernissagen. Utställningen ”Someone like you” innehåller ett drygt dussin fotomontage, där hon utforskar grekisk mytologi med incesttema. I centrum står Myrra som dold av mörkret har sex med sin far. När han upptäcker detta förvandlar gudarna henne till ett myrraträd och hon föder sonen Adonis.

Utställningens titel kommer från samma myt, där Myrra svarar ”någon som du” när fadern frågar vem hon skulle vilja gifta sig med. Själv ifrågasätter Linder starkt föreställningen om kvinnor som lurar män att ha sex med dem:

– Det är en seglivad myt som lever kvar i verkliga livet, vare sig det handlar om incest eller inte.

Linder, ”Myrrha Mutatae”, fotomontage 2020. Foto: Robert Glowacki

Sexuella övergrepp är något hon själv har erfarenhet av och har i vuxen ålder fått gått i traumaterapi för att bearbeta sina upplevelser.

– Min styvfarfar förgrep sig på mig. Allt skedde i hemlighet i ett litet sovrum på ovanvåningen. Jag vågade aldrig berätta det för någon av rädsla för att bli bortskickad och aldrig få se min familj igen.

I vår tids digitala värld är det många barn som råkar illa ut framför dator- och mobilskärmar, påpekar Linder:

– Föräldrarna kan sitta i rummet intill och har ingen aning om vad som försiggår.

Vårt samtal glider åter in på grekiska gudar och gudinnor. Linder vänder på kameran i sin mobil och visar mig runt i ateljén, där hennes verk är omgivna av magasin, tidningsklipp, böcker och klister. Just för dagen syns ett överflöd av bildvarianter med en naken Adonis – som på utställningen förekommer i dubbel uppsättning i ”She warns you Adonis”.

Självporträtt av Linder, ”Oh grateful colours, bright looks III”, 2009. Foto: Copyright Linder. Courtesy the artist and Modern Art, London.

Synen är annars inte det sinne som hon använder mest när hon arbetar, utan lukt och hörsel. Hon skapar alltid till musik, denna gång till indisk ragamusik, Don Cherry och Naima Karlsson, och säger sig vara besatt av dofter.

– Under arbetet med ”Someone like you” har jag varit ”marinerad” i myrrarökelser ...

Material från porr- och glamourtidningar har ofta figurerat i Linders konst, så också i utställningen om Myrra. När hennes morbror dog för en tid sedan insisterade hennes moster på att hon skulle ha hans gamla Playboytidningar och Linder var inte svårövertalad:

– Jag är som Pavlovs hund, jag dreglar när jag känner doften av fukt och mögel ...

Delar av morbroderns tidningar har redan omvandlats till konst, på utställningen synligt i ”A flower the colour of blood”. Där har en kostymklädd man satt en naken kvinna på piedestal och Linder lagt till frågan om det är vad alla män vill ha.

Linder, ”A flower the colour of blood”, fotomontage 2021. Foto: Robert Glowacki

Nakna kroppar och fotomontage är något som kännetecknat Linders konst ända sedan början på 1970-talet. Efter ett par år på konstskolan i Manchester tröttnade hon på skissandet, förstörde allt som hon hade gjort under utbildningen – och började med något helt nytt: montage.

– Hela punkrörelsen gick på sätt och vis ut på att göra montage, vare sig det gällde kläder, musik eller fanzine. För mig är det ett sätt att förstå världen. Genom att ta isär och foga ihop bilder i nya konstellationer kan man upptäcka och synliggöra dolda sammanhang.

– Just kvinnliga skönhetsideal är något som jag har fokuserat på, den snedvridna bild som har funnits i alla tider. Med ett montage kan man ställa till rätta det som är fel.

Genom att klippa i bilder från såväl porrtidningar som mode- och inredningsmagasin monterar hon ner föreställningar om hur en kvinna ”bör” se ut.

Linder, ”Galathea”, fotomontage 2021. Foto: Robert Glowacki

På senare år har mytologi och gudinnor blivit ett centralt tema i Linders skapande. En viktig inspiratör är den svenskbrittiska konstnären Monica Sjöö (1938–2005).

– Jag upptäckte henne redan när jag var 14 år, tack vare det feministiska magasinet Spare Rib. Den tidningen betydde oerhört mycket för mig, en tonårsflicka i ett litet gruvsamhälle i norra England, berättar Linder.

– När jag första gången såg Sjöös målning ”God giving birth” 1968 blev det kortslutning i min hjärna!

Då hade sagoböcker och Hollywoodfilmer format Linders bild av Gud, som här plötsligt avbildades om en gudinna.

– Det öppnade dörrar i min hjärna och senare skulle fotomontage med både manliga och kvinnliga kroppar bli mitt sätt att förhålla mig till könsrollsideal.