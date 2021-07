Medborgarskolan på Fogelstad får nytt liv

Solen är på väg att sjunka under horisonten när jag närmar mig Lilla Ulfåsa. Gården från 1860-talet som under några decennier blev en medborgarskola för kvinnor och plantskola för unga feminister, på ägorna till godset Fogelstad i sörmländska Julita. En verksamhet som återuppstår lagom till rösträttsjubileet i år. Jag parkerar bredvid en stor garageport på den gulputsade byggnadens vänstra gavel där Tjia Torpe, ordförande i Insamlingsstiftelsen Fogelstad, tar emot.

– Det var här Honorine Hermelin, rektorn på Fogelstad, brukade parkera sin bil, berättar Tjia Torpe, samtidigt som hon hälsar mig välkommen till en mytomspunnen plats i svensk demokrati.

En bikupa där kvinnliga amazoner från alla samhällsklasser utrustades med vingar för att bli drottningar i det nya Sverige mellan åren 1925 och 1954, och en tillflyktsort à la Bloomsbury för kvinnliga konstnärer – med queera förtecken. Under perioder dessutom en feministisk låtsaskommun, ”Kom te’ måtta”, där både akademiker och arbetarkvinnor lajvade som domare, borgmästare eller företagsledare och tränade på retorik, politiskt tänkande och praktik i avancerade rollspel. Medan männen mjölkade korna och tog hand om köksbestyren på säteriet Fogelstad, som drevs av en av Sveriges första riksdagskvinnor: Elisabeth Tamm.

Tjia Torpe och Liselott Karlsson med sikte på Lilla Ulfåsa. Foto: Anette Nantell

En plats för bildning, vid en tidpunkt då kvinnor från lägre klasser sällan fick mer utbildning än sex år i folkskola.

– De ville inte kalla Fogelstad för folkhögskola – det var medborgarskapet som stod i centrum, berättar Tjia Torpe.

En karta över ”Kom te’ måtta” hänger inne på toaletten, som en påminnelse om hur utopin, visionen av en jämställd värld, tog form.

– Det här var ett viktigt ställe rent nationellt, ingen lokal företeelse. Så planen i dag är att återskapa Fogelstad som ett nationellt centrum, berättar Tjia Torpe. Inför rösträttsfestivalen i augusti har vi bjudit in de tre vice talmännen i riksdagen, landshövdingen, ordföranden i kulturnämnden, och ordföranden i Kvinnohistoriska museet – alla kvinnor, med skiftande partitillhörighet.

– Vi vill återuppliva rollspelstanken: ett fönster kan slås upp, och där står Selma Lagerlöf och håller tal. Och en Black lives matter-artist, Madeleine Opira, tolkar Fogelsången – Fogelstads ‘nationalsång’ – på sitt eget sätt.

Fakta. Lilla Ulfåsa Lilla Ulfåsa är forna inspektorsbostaden på Fogelstad säteri i Sörmland. 1925 förvandlades huset till medborgarskola för kvinnor, med Honorine Hermelin som rektor och många prominenta gästföreläsare. Säteriet och godset ägdes av Elisabeth Tamm, och fram till 1954 utbildades tusentals kvinnor från hela Sverige i medborgarskapsfrågor och politiskt tänkande. Många kom även till Lilla Ulfåsa enbart för konstnärligt arbete, rekreation eller tröst. Fogelstadkvinnorna drev även tidskriften Tidevarvet. Visa mer

Mittemot Lilla Ulfåsa ligger det forna mejeriet, som i dag hyser en utställning om demokratiexperimentet på Fogelstad för hundra år sedan. På övervåningen hölls de återkommande festerna. Firande och festligheter var en viktig del i livet på Fogelstad. En bit bort skymtar flera magasinsbyggnader målade i falurött, och en förfallen smedja med spruckna fönsterglas.

Platsen blir inte mindre suggestiv av att elektriciteten plötsligt försvinner när Tjia Torpe guidar mig genom det stora huset samtidigt som natten faller. Med mobilens ficklampa lyser vi oss igenom vackra rum som tapetserats om i jugendtapeter i samband med mäklarförsäljningen. Förmodligen inget som Ellen Key hade gillat: hon applåderade bortrensningen av blommiga tapeter och införandet av en modern estetik när Elisabeth Tamm började iscensätta sitt projekt.

Bild 1 av 6 Invigning av Kvinnliga medborgarskolan 1925. I förgrunden Elisabeth Tamm, Honorine Hermelin och Kerstin Hesselgren. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 6 Honorine Hermelin med ett exemplar av Fogelstadkvinnornas språkrör: tidskriften Tidevarvet. Foto: Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek Bild 3 av 6 Huset för Kvinnliga medborgarskolan var godset Fogelstads rättarbostad, men döptes till Lilla Ulfåsa av Honorine Hermelin efter sitt barndomshem, slottet Ulfåsa i Östergötland. Foto: Reproduktion: Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Bild 4 av 6 Sommarmöte på Fogelstad, 1920-tal. Emilia Fogelclou i mörk klänning vid bordet. Foto: Reproduktion: Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Bild 5 av 6 Förberedelser i köket i huset Lilla Ulfåsa inför vårkursen. 1920-tal. Foto: Reproduktion: Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Bild 6 av 6 Gymnastik på Fogelstad. Foto: Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek Bildspel

Vi går uppför trappan till Honorine Hermelins svit där hon bodde fram till 1954, med magnifik utsikt över sädesfälten och en gammal ek. På en vägg i trappen sitter den antika brandsläckaren Olle med tillhörande bruksanvisning (”Borttryck skyddsblecket från slagtappen – slå tappen mot golv eller vägg – rikta strålen mot elden”). Jag kikar in i en dörr som leder till kattvinden, och får syn på ett jättelikt getingbo i grå papp. Även det står övergivet, utan sina surrande invånare.

– Där borta läcker vattnet in när det regnar, berättar Tjia Torpe och pekar inåt den mörklagda kattvinden. Vi måste laga läckan innan vintern kommer.

Arbetet med att möblera Fogelstad och väcka liv i byggnaden är i full gång. Förutom brandsprutan och getingboet är alla inventarier och spår av liv släckta, uppeldade och bortstädade. Men även om minnet av dessa karismatiska kvinnor bleknat med åren, så står vi alla på Fogelstadkvinnornas axlar. Ingenstans är det tydligare än på Siri Derkerts livsfris i Östermalmstorgs tunnelbana av Fogelstadkören, som tusentals stockholmare passerar varje dag.

Byggnaderna i närheten av skolan vittnar om ett gammalt brukssamhälle. Foto: Anette Nantell

Blästrade i betong syns deras profiler, kvinnorna som drev medborgarutbildningen på Fogelstad, övande sina röster mitt i ett fyrverkeri av notskrift och sång. Riksdagskvinnorna Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren, kvinnoläkaren Ada Nilsson, journalisten och författaren Elin Wägner som startade tidskriften Tidevarvet (Fogelstadkvinnornas språkrör) kantorn Else Stenhammar som ledde morgonsången, pedagogen Ebba Holgersson och den karismatiska rektorn Honorine Hermelin. Kärntruppen använde sitt stora nätverk för att bjuda in kvinnor från samhällets alla skikt – för att utbilda sig, öva sig i vänskap och kärlek, eller bara vila.

– Många kom hit på cykel, berättar Tjia Torpe.

Länge försökte kvinnorna få till en järnvägslinje ända fram till Fogelstad – men där gick de bet. Kommunikationerna verkar dock inte ha utgjort något hinder. En kursdeltagare beskriver sin erfarenhet i ett ordspråk som blivit bevingat:

”Jag kom till Fogelstad som ett ingenting – och cyklade härifrån som en människa.”

Konstnären Siri Derkerts livsfris i tunnelbanan av Fogelstadkören fångar både den flyktiga utopin och det hårda arbetet. Ingenting gjorde så starkt intryck på henne som den dagliga sången: röstträningen som bedrevs både praktiskt och teoretiskt. Ofta i kombination med gymnastik.

– De låg i ring och sjöng ”Fogelstadsången” medan de gjorde gymnastiska övningar, berättar Tjia Torpe.

Tjia Torpe. Foto: Anette Nantell

Det är två år sedan fastigheten Lilla Ulfåsa låg ute till försäljning på Hemnet. Själv blev jag tidigt inbjuden till en Facebookgrupp som på kort tid samlade 15 000 medlemmar och där man kunde bidra med en ”byggsten” för 200 kronor. Entusiasmen var smittande, och målet att samla in pengar för att rädda det mytomspunna Fogelstad kändes svindlande i sin ambition. Den som tog initiativet till insamlingen var Charlotte Signahl. Hennes stora kontaktnät och erfarenhet av att driva stora projekt, bland annat vid Röda korset, blev nyckeln till en framgångsrik insamling så småningom.

– Jag blev provocerad av att så många skrev ”synd att Lilla Ulfåsa säljs, vi kan ju inte köpa huset” – så jag svarade: ”Det är klart vi kan!”. Under kort tid byggde vi ett flygplan medan vi flög. Vi startade insamlingsstiftelsen och föreningen samtidigt, berättar Charlotte Signahl.

På en vägg sitter den antika brandsläckaren Olle med tillhörande bruksanvisning (”Borttryck skyddsblecket från slagtappen – slå tappen mot golv eller vägg – rikta strålen mot elden”). Foto: Anette Nantell

Resan fram till årets Rösträttsfestival har inte varit utan konflikter. Många har klivit av längs vägen, och en nyckelperson som gick in med privat kapital för att köpa Lilla Ulfåsa när de dittills insamlade medlen inte räckte, köptes ut av föreningen. Men sedan ägarstrukturen förtydligats har både länsstyrelse och flera myndigheter gått in och markerat sitt stöd. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), Folkbildningsrådet och Jämställdhetsmyndigheten har engagerat sig och arrangerar var sitt seminarium under rösträttsfestivalen. Många privatpersoner och företag har gått in för att stötta ekonomiskt. Och såväl individuella konstnärer som teatergrupper har sedan återstarten hittat en plats för kreativ fördjupning på Fogelstad. Visionen verkar tillräckligt stark för att stå emot tillfälliga motgångar och avhopp, och varken Tjia Torpe eller Charlotte Signahl är särskilt brydda av konflikterna. De tar dessutom stöd i historien.

– Jag är en andlig människa, som Elin Wägner, säger Signahl. Andligheten var viktig på Fogelstad, det talas för lite om det. Några var troende, andra inte. Men man uppskattade varandras olikheter.

Fakta. Fogelstad i dag Insamlingsstiftelsen Fogelstad och vänföreningen Fogelstad driver i dag insamlandet av medel och verksamheten på Lilla Ulfåsa. Sedan tidigare verkar Kulturföreningen Fogelstad och Fogelstad musikteater på orten. Samtliga samarbetar kring rösträttsfestivalen den 13-14 augusti. Verksamheten i Fogelstad har tre ben: folkhögskolekurser i samarbete med Jakobsbergs och Åsa folkhögskolor står på önskelistan, liksom publika debatter och panelsamtal, och uthyrning för konferenser och kurser. Visa mer

Runt verandan på Lilla Ulfåsa löper en fris med en devis i ålderdomlig frakturstil: en påminnelse om änglahanden som fattar den som råkat tappa fotfästet i livet, och hjälper den fallna att lyfta blicken. Den humanistiska Fogelstadsandan manifesterades i ”Den vänliga delfinens orden,” som Honorine Hermelin instiftade 1937 – inspirerad av en dialog om mäns och kvinnors rättigheter i Platons ”Staten”. Kvinnorna som gått igenom kurserna på Fogelstad fick en blå, emaljerad nål i form av en delfin, och blev automatiskt medlemmar i ett ordenskap som förpliktigade till att hjälpa en syster i nöd. Hermelins förklaring av filosofin bakom delfinorden är rörande:

”Att arbeta för ett bättre samhälle kan liknas vid att ute på havet kasta sig i en våg så väldig, att den skulle dränka den som försökte simmande ta sig i land, om inte en vänlig delfin kom till hjälp och tog den drunknande på sin rygg.”

”Hermelin var min absoluta favorit och det här är namngivet efter henne. Här tänker jag bo under festivalen”, utbrister Tjia Torpe. Foto: Anette Nantell

Charlotte Signahl hör till den kärntrupp som valt att stanna kvar och ro ut krisen. I ett kritiskt ögonblick tog hon kontakt med Tjia Torpe, som sedan blev ordförande för Insamlingsstiftelsen. Torpe, med erfarenheter som socialdemokratiskt skol- och kulturborgarråd i Stockholm på 1990-talet och förbundschef för Studiefrämjandet, har tagit uppgiften på största allvar. Vad Charlotte Signahl inte visste var att Tjia Torpe dessutom har en stark personlig anknytning till Fogelstad. Torpes farmor Märta, som i sin ungdom hade en omskriven romans med poeten Dan Andersson, drömde om att bilda sig vid ”Andens badställe”: Fogelstad.

– Men hon fick varken resa dit eller delta i kurserna, minns Tjia Torpe.

Märta stukades av männen i sitt liv. Hennes far saboterade relationen till Dan Andersson, och när Märta sedan gifte sig med en rejäl karl som kunde försörja henne, så ställde hennes man ett ultimatum: ”Väljer du Fogelstad, så mister du mig.” Hon valde äktenskapet. Tjia Torpes pappa Sten har förmedlat Märtas berättelser till sin dotter, och satte henne i kontakt med idéhistorikern Lena Eskilsson – som 1991 disputerade med avhandlingen ”Drömmen om kamratsamhället” om just Fogelstad. Så Torpe var väl förberedd när frågan kom från Charlotte Signahl.

Fakta. Profilerna på Fogelstad Honorine Hermelin (1886–1977), rektor på medborgarskolan på Fogelstad. Elisabeth Tamm (1888–1958), godsägare, Riksdagsledamot och grundare av medborgarskolan på Fogelstad. Ada Nilsson (1872–1964), kvinnoläkare, gynekolog och sexualupplysare, ansvarig utgivare för veckotidningen Tidevarvet. Elin Wägner (1882–1949), journalist, författare och chefredaktör för Tidevarvet. Emilia Fogelclou (1878–1972), teolog och författare, föreläsare på Fogelstad, skribent i Tidevarvet och lärare vid Jakobsbergs folkhögskola. Kerstin Hesselgren, även kallad ”Kerstin den första” (1872-1962). Sveriges första bostadsinspektris, skolköksinspektris och yrkesinspektris; första kvinnan i Riksdagens första kammare och internationell politiker i NF (Nationernas Förbund). Ebba Holgersson (1885–1966), pedagog, hjärnan bakom låtsaskommunen ”Kom te’ måtta”. Elsa Stenhammar (1866–1960), kantor och dirigent på Fogelstad, systerdotter till Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist och telegrafist Elfrida Andrée (1841–1929) – den senare skrev även sången ”Vaknen”, som sjöngs varje morgon på Fogelstad. Visa mer

Medborgarskolan lades ned 1954. Vid det laget hade ledargestalterna dragit åt olika håll: Kerstin Hesselgren solidariserade sig med socialdemokratin, medan Ada Nilsson hade låtit sig förföras av den sovjetiska socialismen genom kontakten med ambassadören Alexandra Kollontaj. Teologen och gästföreläsaren på Fogelstad, Emilia Fogelclou, gick in för att att arbeta med folkbildning, och grundade Jakobsbergs folkhögskola.

Jakobsbergs folkhögskola är också på väg att bli en naturlig samarbetspart för den nya verksamheten på Fogelstad – den del som handlar om att starta upp medborgarskolan på nytt. Föreningen är mån om att alla sorters feminism och politiska åsikter, och alla sorters kvinnor, ska kunna mötas på Fogelstad. Precis som det var för 100 år sedan.

– Många säger att inom kvinnorörelsen måste vi älska varandra – men det tycker inte jag. I demokratins namn måste man hantera konflikter. Jag brukar säga om folkbildningsrörelsen att ”vi utvecklar former för att gräla”, säger Tjia Torpe.

Tjia Torpe och husvärdinnan Liselott Karlsson monterar sängar och preparerar inför festivalen den 13-14 augusti. Foto: Anette Nantell

Finns det utrymme för arga akademiker här också?

– Ja, det gör det. Jag är stolt över att vi svenskar står ut med att vara osams. Även om man råkar kalla någon annan för idiot, så skjuter vi inte ihjäl varandra.

I fokus för den forna medborgarskolan på Fogelstad stod fem grundläggande principer: främst bland dem fredstanken och pacifismen, som efter första världskriget överskuggade allt annat. Ada Nilsson, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren var djupt engagerade båe i arbetet med Nationernas Förbund , NF, och dess senare form FN. Bland principerna spelade tanken om frisinnade möten över partigränserna en central roll. Även det vi i dag kallar för hållbarhet var viktigt: man skulle lära sig bruka jorden, men utan att förgifta den.

– Men du tror väl inte att de var sams på Fogelstad? Jag ska visa dig en kakelugn som är bevis på det.

Tjia Torpe visar mig in i husets bibliotek. I rummet står en vacker 1700-talskakelugn med blommönster, olik de andra, modernare kakelugnarna i huset: en försoningsgåva från Elisabeth Tamm efter ett gräl med Honorine Hermelin.

– I vredesmod säger Tamm att Honorine kan packa ihop och fara, hon tar hand om skolan själv. När Honorine väl gett sig av inser Elisabeth att verksamheten inte överlever utan rektorn – och tigger om att hon ska komma tillbaka. Men Honorine Hermelin ställer ultimatum: ”Då vill jag att du sätter upp din vackraste kakelugn här på Lilla Ulfåsa, så att alla kan se den.”

– Du kan tänka dig hur det måste ha svidit i henne!

Fakta. Rösträttsfestivalen 13–14 augusti Premiär för Lisa Wahlboms film om de första fem kvinnorna i Sveriges riksdag. Presentation av Åsa Elzéns ekofeministiska projekt ”Träda”, musik och text av och med Madeleine Opira, Tina Wilhelmsson, Yolanda Bohm och Catherine Westling. Samtal och workshops om kvinnors organisation i politiken och lokalsamhället, samt om riksdagens jämställdhetsarbete i dag. Visa mer

Läs mer: Fogelstadgruppens kärlek till jorden visas på Sörmlands museum