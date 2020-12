Megan Thee Stallion till Roskilde

Bland dem märks rapparen Megan Thee Stallion, som spelar i Danmark för första gången. Även hiphopparna DaBaby och Doja Cat är bokade.

Veteranrockarna Faith no more, New York-bandet The Strokes liksom syskontrion Haim kommer också. Flertalet av artisterna som skulle ha spelat i somras får också en ny chans, skriver festivalens ansvariga i ett pressmeddelande.

Festivalpassen är slutsålda – då nästan alla som köpte dessa till årets inställda festival har valt att behålla dem till nästa år – men det ska släppas endagsbiljetter.

Festivalen äger rum 26 juni till 3 juli 2021.