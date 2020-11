Megan Thee Stallions debutalbum är en riktigt bra nyhet

Rap Megan Thee Stallion ”Good news” (1501 Certified/300) Visa mer

”WAP”, den episka duetten mellan Cardi B och Megan Thee Stallion, är inte bara årets låt. Det är också den jämnaste rapduellen mellan två superstjärnor på toppen av sitt game sedan ”Renegade”, 2001 års möte mellan Jay-Z och Eminem.

För det är så man bör förstå Megan Thee Stallion, den kvinnliga hingsten: som en underhållande macho-MC av klassiskt snitt, i samma tradition som Kool G Rap, Big L och just Eminem. Hennes energi bygger på hög puls och textrader som är fyndiga, kaxiga och vågat sexskämtande (inte helt olikt en blixtrande vass ståuppkomiker). Samtidigt är hon ingen underground-battle-rappare med old school-fetisch. Hon är en kommersiell popartist med sinne för tralliga refränger, moderna beats, strippklubbsestetik och dyra musikvideor.

Det har varit ett par händelserika år för 25-åringen. Våren 2019 dog hennes mamma av en hjärntumör. Därefter fick Megan problem med sitt skivbolag, som hindrade henne från att ge ut vad som var tänkt att bli hennes debutalbum. Först efter ett domstolsbeslut kunde skivan, ”Suga”, ges ut – men blev i slutändan endast en ep. En singel därifrån, ”Savage”, blev viral på TikTok, och snart släpptes en remix med ingen mindre än Beyoncé som gäst, och blev en megahit i våras. Segertåget fortsatte med ”WAP”, men sommaren slutade med dramatik: ett bråk med rapparen Tory Lanez som enligt Megan drog en pistol och sköt henne. Rättsprocessen efter detta är fortfarande igång.

Mitt i allt detta har hon alltså spelat in sitt debutalbum, med en välvald titel. En ny era väntar för USA efter Trump, och en ny era väntar för amerikansk hiphop efter urvattnad trap med autotune-sång och poserande deppighet. Och om gryningen ännu inte helt är här så vill Megan Thee Stallion ändå annonsera dess ankomst, hon går i bräschen för framtiden, hon skapar goda nyheter. Hon formar sitt liv och sin karriär till en positiv berättelse (mycket amerikanskt).

Megan Thee Stallion tänker inte låta någonting stoppa henne, hon vägrar se sig själv som ett offer. Tory Lanez – som ägnade hela sitt senaste album åt att snacka skit om Megan – gör hon slarvsylta av redan i första låten här, ”Shots fired” (vars beat är en kongenial uppdatering av The Notorious B.I.G.:s ”Who shot ya”), och struntar sedan i honom. Av tumultet i hennes liv får vi inte höra mer än följande textrader (i ”Circles”): ”Bullet wounds, backstabs, mama died, still sad / At war with myself, in my head bitch it’s Baghdad”.

Megan vill inte gräva i smärtan, hon är inte en sådan artist. Likt Ella Fitzgerald slätar hon över alla ärr och fokuserar på att skapa livsbejakande musik som strålar av begåvning och hantverksmässig perfektion.”Good news” består av hit efter hit, alla riktade till dansgolvet. Suveräna rappare som Young Thug och DaBaby gästar, liksom den underbara duon City Girls, men alla bleknar bredvid den stenhårda Megan Thee Stallion.

Det enda minuset med skivan är att ”WAP” inte är med.

Bästa spår: ”Freaky girls”, ”Suga baby”

