Mejlen visar: Arkdeschefens hemliga kampanj mot kritikerna

DN har under hösten granskat Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, och myndighetschefen Kieran Longs ledarskap.

Forskare och tidigare anställda riktade, i en artikel publicerad den 16 november, kritik mot chefen. Han anklagades för maktfullkomlighet och för att trots statliga mångmiljonbidrag ignorera museets forskning.

Kieran Long ställde inte upp på intervju. Men nu kan DN avslöja att myndighetschefen bakom kulisserna i stället drog i gång en kampanj för att framställa myndigheten i god dager inför regeringen.

Samma dag som granskningen publicerades var han via mejl i kontakt med en av Sveriges mest kända krishanterare, Charlie Stjernberg, som arbetar för pr-byrån Prime. Stjernberg kallade artikeln ”ett hårt slag – i luften”, och Kieran Long höll med:

”Vi tycker också att artikeln inte träffar med några slag, det här är alla personer som lämnade för en tid sedan och vars profiler inte är viktiga nog för att deras åsikter ska räknas”, skrev han till krishanteraren om personerna som uttalat sig öppet i granskningen.

Sms som DN tagit del av visar även att Kieran Long den dagen träffade Sophia Laurin, enhetschef och departementsråd på Kulturdepartementet, i samband med ett evenemang. I mejlet till krishanteraren tog han upp departementets roll och nämnde att han varit i kontakt med en ”senior tjänsteman”:

”Jag talade med vår seniora tjänsteman i dag, hon beskrev artikeln som ’trakasseri’ och helt orättvis, och hon sa att hon förberett ett underlag till politikerna som reflekterar vad de tycker om vårt arbete.”

Kieran Long gick samma dag även ut i ett meddelande till alla medarbetare på Arkdes och berättade att han stod i kontakt med Kulturdepartementet:

”De är inte oroliga för någon typ av efterdyningar och de tycker inte att kritiken har någon substans”, skrev Kieran Long. Även till personalen nämnde han att den seniora tjänstemannen ansåg att granskningen var ”trakasseri” och hade ”gått över gränsen”.

Trots att Kieran Long påstod sig ha stöd från departementet, bad han en tid senare utomstående om hjälp för att stärka ryktet hos Arkdes.

Den 25 november mejlade myndighetschefen 14 personer som antingen deltog eller var inbjudna till en sluten middag som Arkdes arrangerade två veckor tidigare, inför en vernissage. Kieran Long tackade för de ”kollegiala känslorna” under kvällen och bad å Arkdes vägnar om hjälp.

”Om du känner att du kan, så skulle jag vilja fråga om du kan uttrycka ditt stöd till Kulturdepartementet. Ett enkelt mejl, från ditt perspektiv, som beskriver dina intryck av Arkdes, skulle vara av omätbart värde för oss.”

Kieran Long uppmanade personerna att skicka mejlet till enhetschefen Sophia Laurin. Alternativt direkt till statssekreteraren eller kulturministern:

”Jag vet att det är mycket att begära, och absolut inget dömande över huvud taget om du känner att du inte kan göra det”, skrev Kieran Long, som beskrev att granskningen kommit i en ”känslig tid” med ett nytt politiskt ledarskap på plats, som inte kände till Arkdes arbete.

Arkitekten Gert Wingårdh var en av de som fick mejlet, och svarade att han skulle överväga vad han kunde göra. Wingårdh säger till DN att han uppskattat utställningarna på senare år, och att Kieran Long är en ”utomordentligt trevlig person”:

– I min värld är utställningsverksamheten det viktiga. Om jag förstod det rätt har man klagat på att han haft hårda nypor i sina förändringar av medarbetare, och synpunkter på arkitekturforskningen. Det har jag naturligtvis ingen inblick i, säger Gert Wingårdh.

Än så länge har han inte gjort någon skrivelse, men säger att han kanske gör det snart. Mejlet från myndighetschefen hade betydelse.

– Jag hade nog inte reflekterat över det annars, säger Gert Wingårdh.

Påverkas din vilja att skriva på något sätt av att du nyligen bjöds på middag av just Arkdes?

– Att man får en middag inför en vernissage? Nej, men att man över huvud taget träffas för att uppmärksamma en utställning, det är väl det som i så fall påverkar.

Flera andra som fick mejl från Kieran Long, eller andra former av påstötningar från Arkdes, hörde av sig till departementet.

Moderna museets chef Gitte Ørskou, som närvarat på middagen den 9 november, skrev till departementet att samarbetet med Arkdes ”fungerar mycket tillfredsställande” och att man upplever ”ett transparent och dialoginriktat ledarskap”.

Hon uppger i efterhand att hon inte fick någon vädjan direkt från Kieran Long, men däremot från andra.

– Det kom visserligen ett förslag från en av hans medarbetare men helt oavsett detta ville jag, genom ett brev, informera om att vi på Moderna museet inte känner igen den här bilden, säger Gitte Ørskou.

Även arkitekturhistorikern Martin Rörby uppmanades av Long att uttrycka sitt stöd. Kieran Long skrev till Rörby att man var under ”attack i medierna” från en professor han inte träffat och ”some other old lags” (ungefär: ”några andra gamla överliggare”).

Rörby hörde av sig till departementet tre dagar senare. I mejlet skriver han att Kieran Long är ”tveklöst den bästa chef” som Arkdes haft på decennier och att man ”sköter sitt uppdrag utmärkt”.

– Jag blev bekymrad när jag läste att de påstådda missförhållandena skulle vara så pass allvarliga att Kieran Long inte borde få förnyat mandat. Min uppfattning är snarare att Arkdes under Longs ledning har tagit väldigt stora kliv framåt och i en riktning som många av oss i branschen har längtat efter.

Enhetschefen Sophia Laurin vill inte bli intervjuad, men skriver i ett mejl till DN att hon inte känner igen uppgiften om att hon skulle varit den som kallat granskningen för ”trakasseri”. Inte heller kulturminister Parisa Liljestrand (M) ställer upp på intervju.

Kieran Long har varit chef på Arkdes sedan 2017. Förordnandet går, om det inte förlängs, ut i april nästa år.

Den 2 december kallades han upp till kulturministerns statssekreterare, Karin Svanborg-Sjövall. Hon ville då, enligt ett mejl från kanslisekreteraren, bland annat diskutera ”skriveriet i tidningarna som varit”.

Statssekreteraren vill i efterhand inte uttala sig om mötets innehåll, men säger i en skriftlig kommentar:

”Departementet tar alla uppgifter om eventuella brister och problem på allvar, men vi kan inte kommentera enskilda personalärenden.”

Förutom att DN:s granskning fått reaktioner på Kulturdepartementet har den väckt diskussioner internt.

I ett brev till Kulturdepartementet lyfter 17 nuvarande medarbetare på Arkdes att dess ledarskap är ”visionärt och dynamiskt”. DN har sökt gruppen som avböjer intervju.

Samtidigt som medarbetare stöttar ledningen så bekräftar fackförbunden att det tidigare har funnits brister med arbetsmiljön på myndigheten. Ett större internt arbete kring frågorna pågår fortfarande.

Som DN tidigare rapporterat har 35 personer slutat eller sagts upp sedan Kieran Long tog över som chef 2017, vilket motsvarar hela Arkdes personalstyrka.

– Jag kan bekräfta den bild som DN tidigare gett gällande att en del har slutat på Arkdes då man inte tycker att ledningen driver Arkdes på ett sätt som de tyckt varit lämpligt, säger Camilla Grön, central ombudsman vid Dik, som är kontaktförbund då det saknas lokal Sacoklubb på Arkdes.

Kieran Long har avböjt att besvara DN:s frågor om hur han agerat efter kritiken och skriver i stället: ”Så länge återgår vi till att försöka reparera de skador som skriverierna åsamkar personalen och verksamheten.”

I en tidigare mejlkommentar hänvisade Arkdeschefen till att en anonymiserad rapport visar goda resultat inom arbetsmiljöarbetet. Han uppgav samtidigt att man inte ”kommenterar eller offentligt bemöter åsikter från enskilda tidigare medarbetare”.

Om samtalet med statssekreteraren skrev Kieran Long:

”Vi hade ett positivt och framåtblickande möte och jag är glad över det stora stöd som uttryckts för Arkdes och det arbete som bedrivs här.”

