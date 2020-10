Melankolisk hemresa till monstren

Ungdomsbok

Anders Fager och Peter Bergting

”Kråkorna”

Natur & Kultur, från 12 år

När man parar ihop en av Sveriges skräckmästare med en av landets mest spännande illustratörer är förväntningarna självklart väldigt höga. Och visst levererar de. Skräck alltså. ”Kråkorna” är något av det mörkaste jag läst på väldigt länge. Huvudpersonen Kim återvänder till den lilla byhåla någonstans i Värmlands skogar där hen växte upp och nu ärvt sina farföräldrars fallfärdiga hus. Men platsen är full av mörka minnen som väcks till liv i form av monster som kallas kråkor. Och det är sannerligen en hel del jobbigt att bearbeta.

Kims mamma kom till Sverige från något asiatiskt land via en äktenskapsförmedling för att gifta sig med Kims pappa. Båda ljög om ålder och utseende så det blev helt enkelt en dålig start. Hon vantrivs och blir bitter. Svärföräldrarna i sin tur avskyr henne och irriterar sig på att hon inte vill tala svenska, fast de egentligen är besvikna att sonen inte förmådde skaffa sig en blond kvinna från trakten. Kim växer upp i ett kallt krig mellan sina två olika ursprung och lojaliteter. Kims mamma ger till slut upp, lämnar sin man och tar med Kim till nästa nya familj vilket leder till fruktansvärda konsekvenser. Kims pappa begår självmord. Skam, identitetskaos, skuld.

Det är alltså riktigt mörkt men samtidigt vackert komponerat. Berättelsen bärs av en träffsäker landsbygd-noir-estetik och har ett perfekt, utdraget ensam-i-ett-utkylt-hus-på-landettempo. Peter Bergtings illustrationer är dessutom fantastiska och i helt rätt tonläge för denna melankoliska återvändarberättelse. Här finns stämningarna, perspektiven, mörkret men också lite drag av den japanska skolan där monstren - om de nu verkligen är monster - inte enbart följer den västerländska dikotomin: gott/ont, svart/vitt. Bergting lyckas nyansera även det skrämmande i sina bilder.

Slutet känns dock lite abrupt efter den långa helvetesvandring av jobbiga minnen som väckts under besöket. Att monstren slutligen säger ”Vi vet att du är här! Vi vet vem du är! Du hör hemma här!” är knappast en försoning. Snarare likt slutstrofen i den klassiska låten ”Hotel California”: ”You can check out any time you like, but you can never leave”.

När en socialrealistisk mardrömsberättelse tangerar spekulativ skräck frågar jag ändå, för vem är den här boken skriven? Leder man som författare unga läsare ner i källarmörkret har man ju en förbaskad skyldighet att erbjuda dem en väg ut innan boken är slut. ”Kråkorna” ger dock inga riktiga svar.

