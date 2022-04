”Memoria” ett mästerligt mysterium om det osynligas närvaro

Drama ”Memoria” Regi & manus: Apichatpong Weerasethakul. I rollerna: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, med flera. Längd: 2 tim 16 min (barntillåten). Språk: engelska. spanska. Biopremiär. Visa mer

För Apichatpong Weerasethakul har filmandet alltid främst varit en anledning att resa. ”Jag är inte så intresserad av att se filmer längre”, säger han i en artikel i premiärnumret av Notebook, MUBI:s nättidskrift i pappersformat. ”Jag känner att det kanske beror på att jag verkligen är inne på att sova och drömma, som om det skapar tillräckligt med bilder.”

Resandet, sovandet och drömmandet samsas i sengångardramat ”Memoria”, en bakåtblickande minnesutforskning som passande nog spelats in analogt (filmen visas även på 35 mm på utvalda biografer).

Tilda Swinton spelar Jessica, en skotska med sömnproblem som i öppningsscenen vaknar upp i Colombia av ett omvälvande ljud. Försöken att reda ut ljudkällan tar henne längre bort i en ursprungsresa bland fönsterlösa rum, skelett och utställningsföremål. Allt för att lista ut vad hon hört.

En film om ljud – hur filmiskt är det? Även om man med ”filmiskt” begränsas till uppfattningen om film som ett visuellt medium så kan man pusta ut. När en ljudtekniker tålmodigt hjälper Jessica att rekonstruera ljudet, ett som hon beskriver som ”a rumble from the core of the earth”, tar ljudvågor visuell form på skärmarna i studion. Ändå ser det så fjuttigt ut i relation till det som Jessica upplevt.

Den verkliga gåtan är ju vad som ligger bakom. Frågetecknet växer sig större i en rad scener, som när en plötslig våg av billarm utlöses på en tom parkering. Eller när ett smällande avgasrör får en man att fly från en inbillad skottlossning.

Något slags vändning sker när Swintons sinnesdetektiv hamnar på ett galleri, upplyst av diskreta takspotlighter. Från en sekund till en annan släcks några av de förmodat rörelseaktiverade lamporna. Är hon verkligen där?

Tilda Swinton i ”Memoria”. Foto: Nonstop Entertainment

Ju mer mysteriet tätnar, desto längre blir även tagningarna. Och med det vaggas man in i en upplösning av tid och rum. Frågan är om Swintons smått utomjordiska utstrålning – ett av filmhistoriens mest fantastiska ansikten, ett fotogeniskt uppror mot enkla kategoriseringar – någonsin utnyttjats så väl som här? ”Memoria” offentliggjordes som den thailändska filmskaparens engelskspråkiga debut, men inga ord kan mäta sig mot Swintons fuktiga, tunghäftande blick när det förflutna faller på plats i realtid.

Här görs ingen skillnad mellan vaket och drömt, nuet och det förflutna. Lika lite som i Apichatpong Weerasethakuls föräldraporträtt ”Syndromes and a century” (2006) eller den Guldpalmsbelönade dödsskräckslindraren ”Farbror Boonmee som minns sina tidigare liv” (2010). Genom att släppa in det fantastiska i vardagen blir det vardagliga fantastiskt.

”Memoria” är för enigmatisk för att summeras, men det är bland annat en film om att dela med sig av sitt inre. Där vi tillsammans med Jessica får höra något stort, känner något större – men där inga fysiska manifestationer kan ge storheten form.

Försöker Apichatpong Weerasethakul övertyga oss om filmmediets otillräcklighet? Om drömmars överlägsenhet? Må så vara, men även hans sömndruckna ointresse räcker för att skapa ett mästerligt mysterium om det osynligas närvaro.

