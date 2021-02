Men in black har tagit danska coronaprotester ut på gatan

Danny ”Rozenberg” Rosenberg kände att rörelsen behövde en kampsång. En låt det ”svartklädda motståndet” kunde skandera tillsammans på gatorna.

I inspelningsstudion dagarna innan den första protesten nynnade en vän på klassiska, antifascistiska partisanlåten ”Bella ciao”. Danny Rosenberg tänkte direkt: ”Ja, ja, ja!”

De snodde melodin men bytte text och budskap. Nu sjöng de i stället farväl till den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen:

”Vi marcherer, vi protesterer

Mette ciao, Mette ciao

Mette ciao, ciao, ciao

Når det brænder, når det synger

Så det' os fra Men in black.”

– Egentligen tänkte vi bara att låten skulle vara kul att sjunga. Men både den och rörelsen har vuxit snabbt. Det har blivit fucking galet, säger Danny Rosenberg.

Danny ”Rozenberg” Rosenberg har gjort kampsången till Men in black. Foto: Privat

Han skrattar bullrande i telefonen. Han svär och använder uttryck som ”dam-dam-dam” och ”shit man” för att beskriva de senaste veckornas händelser.

Danny Rosenberg är inte bara familjefar, rappare från Ishøj sydväst om Köpenhamn och skapare av protestsången som fått över 100.000 spelningar på Youtube. Han hävdar sig även vara en av initiativtagarna till Men in black.

Det är en brokig proteströrelse. Med maskerade, svartklädda och bengalbrännande personer i de främsta leden skapas rubriker i Danmark. De protesterande är arga på landets restriktioner, hanteringen av coronapandemin och planerna på ett vaccinationspass, och har tagit till gatan för att visa det.

När hundratals anhängare protesterade i Köpenhamn den 23 januari utbröt våldsamheter och sammandrabbningar med polisen. Några brände en docka föreställande Mette Frederiksen, på vilken en skylt fästs med orden: ”Hon bör och ska avlivas”. Tre personer häktades senare för hotet.

Danska socialdemokraternas ordförande, Jasper Petersen, beskrev dockbränningen som både obehaglig och skrämmande.

– Jag måste tyvärr konstatera att det har skett en allvarlig radikalisering av denna mycket komplexa miljö, sa han till Ekstra Bladet.

En demonstrant omringad av poliser under demonstrationen i Köpenhamn den 9 januari. Foto: Philip Davali/AP

Danny Rosenberg deltog i protesten den dagen. Han menar att polisen använde övervåld och säger att vänner till honom slogs blodiga. Samtidigt tar han avstånd från de deltagare som var våldsamma. Sådant hör inte hemma i Men in black, hävdar han.

– Vi är trötta på att regeringen stänger ned samhället. Vi förlorar våra jobb, vi förlorar allting. Varför måste vi tryckas till marken så länge att vi inte längre kan resa oss? Det har varit ”lockdown nummer två”, ”lockdown nummer fyra” och så vidare. När ska vi få leva igen?

Han fortsätter använda retoriska frågor.

– Vi vill inte orsaka skada och förnekar inte att viruset finns. Men nu får vi vaccinet, så vad är folk rädda för? Varför stänger vi inte bara ned samhället i några veckor och sedan är epidemin borta för oss? Vi behöver inte öppna mot andra länder men i alla fall för oss själva.

Varför är ni maskerade?

– För att det inte spelar någon roll vilka som är med och var de kommer ifrån. Det är som att rösta: man går dit och kryssar sitt alternativ men ingen behöver veta vem som röstat på vad.

Varför brändes dockan på Mette Frederiksen?

– Jag vet inte, mannen. Vissa tyckte att det var kul. Men det har inget med Men in black att göra. Vi tar avstånd från det, vi vill inte att det ska vara så.

Men in black och protesterna i Danmark Sedan i höstas har flera demonstrationer anordnats i Köpenhamn, Århus och Ålborg mot landets coronarestriktioner. Men in black har organiserat flera av protesterna via sociala medier. Gruppen uppger sig vara opolitisk och kämpa för ”frihet”. I Köpenhamn den 9 januari samlades omkring 200 demonstranter. 23 personer anhölls efter sammandrabbningar med polis, varav sju häktades, bland annat för våld mot tjänsteman och störande av ordning, enligt DR. 23 januari utbröt nya oroligheter i centrala Köpenhamn, då omkring 1.000 personer deltog i demonstration. En docka föreställande Mette Frederiksen brändes, och flera personer greps, misstänkta för hot och angrepp mot regeringen. Protesterna har fortsatt men varit till största del fredliga. Lördagen den 6 februari anordnades en demonstration i Köpenhamn för att protestera mot regeringens planer på införandet av ett vaccinationspass. Danmark drabbades kring årsskiftet av en snabb smittspridning, bland annat av den brittiska muterade virusvarianten. Strängare restriktioner infördes, som innebär att högst fem personer får samlas, att shoppingcenter hålls stängda och att barn från fjärde klass ska studera på distans. Källa: Politiken, Berlingske, DR, TV2. Visa mer

Men in black vill inte placeras i ett politiskt fack. ”Fuck högerkanten, fuck vänsterkanten, vi är folket”, står det med versaler i ett uttalande, publicerat online i december. Man påstår sig föra en frihetskamp, men utifrån kommer det samtidigt mer oroande beskrivningar av vilka som ligger bakom.

Tidningen Politiken rapporterade nyligen, med hänvisning till källor i rörelsen, att den i själva verket är sprungen ur huligankretsar till fotbollslaget Brøndby. Grupper välkända för sitt våldskapital och sedan tidigare ilskna på rättsväsendets insatser mot huliganmiljön.

Polisen ska enligt Politiken, sett behov av att utöka spaningsarbetet mot gruppen efter stormningen av Kapitolium i USA. Händelsen beskrivs som en ”game changer” och säkerheten kring regeringsbyggnader stärktes. Tidningen skriver att anhängare till rörelsen eftersökt adresser till politiska partier och diskuterat online huruvida det skulle ”ske något”.

Men in black formades först och främst digitalt. Gruppens sida på Facebook har i dagsläget över 19.000 följare. Det är där ”frihetsdemonstrationerna” som hittills ägt rum i Köpenhamn och Århus organiserades. Nu på lördag är ytterligare en manifestation utlyst, för att ”sätta fokus på de hemlösas och utsattas situation” i Danmark under krisen.

Polisen stoppade demonstranter den 9 januari från att ta sig till det danska Christiansborg där folketinget och även regeringen är placerade. Foto: Philip Davali/AP

Eske Vinther-Jensen är vd på Common consultancy, en byrå specialiserad på sociala medier-analyser som gett ut rapporter om felaktig information under coronakrisen. Han berättar att det, utifrån kartläggningar av innehållet i Facebookgruppen och budskapen som sprids på demonstrationerna, är tydligt att deltagarna drivs av flera olika motiv.

– Det kan bäst beskrivas som en blandning av coronaförnekare, vaccinmotståndare, konspirationsteoretiker, förespråkare av alternativmedicin och folk som är starkt kritiska till regeringens coronahantering. Man uppfattar regeringen som en representant för ett system ”som har blivit så bottenkorrupt att det inte längre tjänar folkets intressen”, säger Eske Vinther-Jensen.

Det handlar enligt honom inte bara om en misstro mot myndigheter, utan även mot etablerade massmedier.

– Coronapandemin skapar stor frustration, massiv ekonomisk och social osäkerhet för väldigt många människor. Det är naturligt att leta efter en enkel förklaring, något vi kan rikta våra frustrationer mot. Men in black har med framgång pekat ut Mette Frederiksen som det egentliga problemet.

Förutom Danny ”Rozenberg” Rosenberg dyker fler rappare upp under demonstrationerna. De är inga stora namn på landets musikscen men inom Men in black har de fans. På ”Mette ciao” medverkar även rapparen Ali Sufi, som i en intervju med Berlingske säger att det känns som att han under pandemin berövats på sina friheter.

Danmark är långt ifrån det enda europeiska land där protester mot coronarestriktionerna ökat i omfattning under slutet av 2020 och början av 2021. Två andra exempel är Tyskland och Nederländerna, där grupper med helt olika syn på världen förenats i sitt missnöje mot myndigheter.

Tre frågor om protesterna i Nederländerna I januari eskalerade protesterna i Nederländerna och hundratals personer greps efter sammandrabbningar med polis. Jelle van Buuren, forskare vid universitetet i Leiden, säger att coronapandemin är en ”perfekt storm” där missnöjet mot eliten kan frodas. På vilket sätt liknar protesterna i Nederländerna de i andra länder? – Det finns alltid lokala omständigheter men generellt i västländerna finns en växande populism och en ökande misstro mot etablissemang, regeringar, globalisering, ”big business” och ”big pharma”. Allt motstånd vi ser nu handlar inte om corona men pandemin är den ”perfekta stormen”. Narrativet om den ”elaka eliten som tar våra rättigheter” finns sedan tidigare men får större utlopp under pandemin, säger Jelle van Buuren. Vilka är grupperna som protesterar i Nederländerna? – Det är en eklektisk samling av individer, sammanbundna av en stark misstro och ilska mot institutioner, regeringen, forskare och massmedier. Bland deltagarna finns folk från new age-rörelsen, konspirationsteoretiker, extremhögern men även människor som länge sett sig som förlorare på globaliseringen och eller som lider ekonomiskt under coronapandemin. Där finns även fotbollshuliganer som ser en möjlighet att slåss med polisen. Hur stort är egentligen motståndet? – Enligt opinionsundersökningar stöder mellan 80 och 85 procent av befolkningen i Nederländerna mer eller mindre de åtgärder som vidtagits under pandemin. Grupperna som demonstrerar på gatorna är en förhållandevis liten men mycket högljudd minoritet. Vi ska inte överdriva motståndets styrka, men demonstrationerna är samtidigt för stora för att inte ta på allvar. Visa mer

Gemensamt för flera länder är att motståndet mot restriktioner ökar över tid, oavsett hur strikta åtgärderna är och hur hårt drabbat av covid-19 landet är. Det berättar Michael Bang Petersen, professor vid universitetet i Århus och ledare för Hope-projektet (How democracies cope with covid-19), som studerar människors beteende och mående under pandemin.

– En kris som pågår länge, och som påverkar människors liv i så pass stor uträckning, är något som genererar motstånd och opposition, säger Michael Bang Petersen och fortsätter:

– I grunden drivs protesterna i Europa av samma psykologiska process. Pandemin ger upphov till flera typer av stressorer: människor oroar sig för hälsan, men även ekonomin, sociala relationer och fri- och rättigheter. Vi ser i forskningen att människor som är mer påverkade av stressorerna också är mer villiga att engagera sig i våldsamma protester.

Jag har faktiskt talat med två personer i Sverige som varit intresserade av att använda melodin och göra en svensk version.

Enligt Bang Petersen fungerar Men in black i nuläget som samlingspunkt för en rad olika grupper, såväl dem som bara önskar sig ökad rörelsefrihet, som konspirationsteoretiker. Han betonar samtidigt att sju av tio danskar stöder landets åtgärder mot viruset och att endast en minoritet av kritikerna är villiga att ta till gatan för att uttrycka sitt missnöje.

– Jag uppfattar inte det som en farlig rörelse över lag. Det är en del av demokratin att ha individer som är kritiska. Däremot är våld eller hot om våld naturligtvis problem. Men vi måste kunna skilja på majoriteten i protesterna som är fredliga och de få individer som genomför olagliga handlingar.

Michael Bang Petersen tror att demonstrationerna runt om i Europa kan öka ytterligare i omfattningen om länder tvingas använda strikta restriktioner även under hösten. Och i Danmark tänker rapparen Danny Rosenberg fortsätta protestera till dess att det är tydligt att landet är på väg öppna upp.

Som artist under pandemin har han förlorat en mängd uppdrag, berättar han. ”Jag är slut, jag har ingenting”, säger han, men tillägger att ändå lyckas skramla ihop till att få ”smör på brödet”. Möjligen får också hans låt ”Mette ciao” internationell spridning.

– Jag har faktiskt talat med två personer i Sverige som varit intresserade av att använda melodin och göra en svensk version. Så den kanske dyker upp även hos er.