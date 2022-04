Mer melodier men mindre groove hos Trummor & Orgel

Instrumentalt Trummor & Orgel ”Longevity” (Introspection/Border) Visa mer

Trummor & Orgels nya skiva är det senaste exemplet på en alldeles egen svensk genre. Det vill säga en duo på trummor och orgel som skapar instrumentalmusik med inslag av progg, folkmusik, jazz och John Bauers trollskogar. Den grundades av Hansson & Karlsson på 1960-talet och har fått sentida uppföljare i Sagor & Swing och just de här två bröderna från Uppsala.

Anders (hammondorgel) och Staffan Ljunggren (trummor) är mitt uppe i en hektisk vår. De gav nyligen ut ep:n ”The way of the crowd” med 60-talscovers tillsammans med Magnus Carlson, ska snart ut på Sverigeturné och kommer här med sin nya fullängdare. Pandemin har satt spår i titeln ”Longevity” (livslängd) och låtnamnet ”Flatten the curve”. Kanske också i ett mer dämpat uttryck.

Det går att följa bandets utveckling bara genom att titta på skivomslagen: från debutens brokigt blommiga tapet till det sjunde albumets utsnitt av en brokonstruktion i industrigrönt och isgult. Det skulle lika gärna kunna vara minimalistisk techno.

Trummor & Orgel har tonat ned de vildaste improvisationerna och putsar i stället på koncentrerade poplåtar som skulle passa fint till nästa dramakomedi på Svt. Mer melodier, mindre groove. Kanske har de hittat en tydligare profil, men jag tycker samtidigt att något har gått förlorat. ”Longevity” är trivsam men inte så engagerande.

Bästa spår: ”Time warp”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner