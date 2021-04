Mer melodramatisk altrock på Serj Tankians nya

Metal Serj Tankian ”Elasticity” (Alchemy/BMG) Visa mer

Serj Tankian ger inte upp. Trots ständiga interna konflikter fortsätter han försöka återväcka sitt System Of a Down, som nyligen hann släppa två låtar innan de började bråka igen. Och trots USA:s eviga jakt på nya militära fiender fortsätter han kampanja för antiimperialism och nedrustning.

Med tiden har emellertid den vassa, satiriska nu metal han skapade med System Of a Down vattnats ur till melodramatisk altrock i hans solokarriär. ”Elasticity” fortsätter delvis den trenden. Låtar som ”Rumi” och ”How many times” kryllar av förment visa livsråd. Ett brev till hans sexåriga son sammanfattas med orden ”be the change you want to see” och funderingarna låter gymnasiala trots att Tankian är 53 år gammal.

Bättre då när han gör skäl för skivans namn, som kommer av låtarnas likhet med System Of a Downs mästerverk ”Toxicity”. Som på ”Your mom”, där han tjuter och skriker om småaktigheten hos religiöst motiverade terrorister.

Eller ”Electric Yerevan”, där han ger sin syn på upproren i Armeniens huvudstad efter fredsavtalet om Nagorno-Karabach: folket bryr sig inte om stormaktspolitiskt spel, utan om att inte ha råd med värme och mat. Serj Tankian är helt enkelt bäst när han tillåter sig vara den arga, besinningslösa narr han alltid varit.

Bästa spår: ”Electric Yerevan”

