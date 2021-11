Mercè Rodoredas mästerliga roman ”Döden och våren” är bisarr på gränsen till det makabra

Roman Mercè Rodoreda ”Döden och våren” Övers: Ellinor Broman Norstedts, 217 sidor Visa mer

Mercè Rodoreda fick sitt genombrott 1961 med ”Diamanttorget”, romanen om den unga Natàlia som kämpar för att skapa ett värdigt liv i det kaos som spanska inbördeskriget för med sig. Det unika med den är att de pågående krigshandlingarna knappt nämns vid namn. Allt utspelar sig i Natàlias eget medvetande, i hennes motvilliga kärlek till maken Quimet, i den bestörta uppgivenhet hon känner när han rycker ut i kriget, i ångesten över att inget ha att sätta på bordet åt deras svältande barn. Natàlias naivitet och krigets brutalitet skapar en olidlig kontrast som många som växte upp efter kriget starkt identifierade sig med.

Boken blev omåttligt populär, vida översatt och senare också filmad (”La plaça del Diamant”, 1982) och Rodoreda hyllades som en förgrundsfigur i den katalanska freds- och frihetskampen. Litet paradoxalt: eftersom dem hon skrev om var krigets hjälplösa offer, inte dess galjonsfigurer.

Läs mer: Gabriella Håkansson recenserar ”Diamanttorget”.

För Rodoreda själv var vägen till genombrottet lång och mödosam. Hon föddes 1908 i en fattig stadsdel i utkanten av Barcelona och växte upp nästan utan skolgång. Som tjugoårig fick hon kyrkans tillåtelse att gifta sig med sin mors bror, som var sjutton år äldre än hon men den ende som hade medel att försörja familjen. Med honom fick hon snart en son. Det berättas att hon om eftermiddagarna lät barnet vaktas av modern för att ostört kunna ägna sig åt sin passion: att skriva. På trettiotalet drogs hon in i kretsarna kring det katalanska självstyret och publicerade flitigt artiklar och noveller i olika tidningar och tidskrifter. När republikens nederlag var ett faktum flydde hon över Pyrenéerna i en skraltig biblioteksbuss tillsammans med flera andra framstående katalanska intellektuella.

Exilen, först i Frankrike, sedan i Genève, präglade henne djupt. Det var inte bara ett land hon flydde. Också hennes katalanska språk gick i exil, det som Franco efter maktövertagandet förbjöd. ”Att skriva på katalanska i ett främmande land är som att stå på Nordpolen och vänta på att blommorna ska börja växa”, har hon sagt.

Men hon fortsätter envetet att skriva. Som i ”Diamanttorget” föredrar hon det episka formatet. De släktkrönikor hon skriver under exilåren är långt ifrån några idyller. I ”Krossad spegel” (1976, sv övers 1991), som följer en Barcelonasläkt under ett drygt sekel, är det missförhållandena som står i centrum, otroheterna, de oäkta undansmugna barnen. Som en följd av detta bryts den episka storformen sönder, enstaka karaktärer tar ordet från den allvetande berättaren och framlägger egna versioner av händelseförloppet. ”Krossad spegel” har liknats vid William Faulkners modernistiska pionjärverk ”Stormen och vreden” i så måtto det faller på läsaren att sätta samman fragmenten i romanen till ett betydelsebärande helt. Men framför allt präglas Rodoredas verk av en brustenhet, en ton av sorg över alla liv som börjar storslaget hoppfullt för att sedan slås i spillror.

Om något gäller detta även om hennes sista, postumt utgivna, märkligaste och i mitt tycke mäktigaste roman ”Döden och våren”, som nu kommit på svenska. Romanen utspelar sig i en by i bergen som sägs ha tillkommit genom en katastrof. En spricka har kluvit det ovanliggande bergsmassivet i två, vilket gör byns existens osäker, framför allt på grund av floden som spränger fram under byn och hotar att slita den med sig helt och hållet. Byn anses kunna räddas bara genom riter och symboliska handlingar som ersatt all normal mänsklig lag och rätt. En av dessa är att låta unga män simma med flodströmmen ned under staden, vilket är förenat med livsfara: antingen drunknar de eller så får de ansiktena krossade mot klipporna i mörkret.

Den namnlöse fjortonårige huvudpersonen och berättaren i boken står i begrepp att göra en sådan floddykning men hinner innan dess redogöra för andra egenheter med detta samhälle. Bland annat föreskrivs att en människa strax före sin död skall placeras i den urholkade stammen på ett träd och få strupen och munhålan fyllda med betong. Detta för att själarna inte skall fly de döda kropparna, vilket ytterligare påstås hota byns prekära existens.

Det kan låta bisarrt på gränsen till det makabra och är det också, men hela romanen är skriven i en form som förvisso är starkt fragmenterad men där varje kapitel är distinkt utformat, vilket får de grymma förlopp som beskrivs att framstå som fullkomligt självklara. Ingenting förklaras eller läggs till rätta för läsaren. Allt som beskrivs går tillbaka på tydliga händelseförlopp och enkla bilder och metaforer, även om de sistnämnda är djupt motsägelsefulla.

Det har förstås gjorts försök att läsa boken som en förklädd skildring av livsvillkoren i Spanien under Francodiktaturen. Men som Lina Wolff påpekar i sitt förord är sådana läsningar meningslösa. Mer givande är att se hur de metaforer Rodoreda använder hela tiden förvandlas och byter skepnad. Ett exempel i ”Diamanttorget” är duvorna som Natàlias man Quimet håller i lägenheten och som medan krigskaoset varar invaderar alla rum med smutsigt fjäderdun och stinkande avföring: fredssymbolen blir en metafor för kvävning och död. I ”Krossad spegel” förvandlas det vackra blåregnet som täcker patricierfamiljens husfasad till ett dödsredskap när en man faller från ett fönster och spetsas på en av de avhuggna grenarna.

Det enda som växer i ”Döden och våren” är ondskan, illviljan, hatet och våldet.

Även i ”Döden och våren” förekommer blåregnet, men också andra på ytan idylliska bilder som omedelbart vänds i hot. Fram tonar en värld där livet, som normalt associeras med växt och mognad, inte alls ses som något gott. Det enda som växer i ”Döden och våren” är ondskan, illviljan, hatet och våldet. Föräldrar slår sylar bakom sina barns öron vid födseln så att de inte skall gripas av begär efter andras kroppar eller ägodelar. En ensam grottmänniska håller stadens aggressiva ungdomar ifrån sig med en påk. Alla är överallt i fejd med alla. När byns borgmästare, Herremannen (’Senyor’ i det katalanska originalet), blir sjuk hämtas han ned från slottet där blåregnet dolt honom från all insyn, blir upphängd på torget och avrättad.

Även om varje handling kan ses som ett symboliskt försök att rädda byn undan yttre hot eller inre sönderfall, är det som om förfallet och förgängelsen redan funnit fäste i allt och alla. Döden är närvarande redan innan någon dör. De ännu levandes lungor fylls med betong och gamla och sjuka stöts ut från sina hem av sina egna familjemedlemmar.

Alla dessa grymma scener framställs på en stram, stiliserad prosa i korta tablåer av närmast skulptural skönhet. Kontrasten mellan den brutala handlingen och textens lugna andning skapar ett egenartat driv tvärs igenom hela boken. Man bokstavligen sugs in i denna roman, och väl inne i den kan man lika litet vända eller värja sig som männen när de väl är i flodens våld och sveps med under byns grundvalar.

Till slut sker det som förutskickats på bokens första sida. Berättaren går ned i floden, väl medveten om vad som väntar. Om han kommer levande ut på andra sidan kommer han med sitt vanställda ansikte inte längre att vara igenkännbar för någon och folk kommer att slå efter honom som vore han redan död. Om han inte varit död hela tiden? Det liv han levt, de ritualer han deltagit i, är bara återstoder: ett försök att hålla liv i en existens som varit dödsmärkt redan från första början. Även om Rodoreda flyttat tillbaka till Katalonien när hon skriver denna sista roman är det troligt att den långa tillvaron som en främling utan land och språk på djupet märkt den. Boken slutar i ambivalens, i ett löfte om att allt det som smärtar i människan kommer att upprepas i all oändlighet:

Låt mig se igen, och låt mig se allt… och varför och varför, för att dö varje dag från den dagen jag föddes. Dö med natten och tro sig leva med dagen… och i mörkret göra ett annat jag för att inte den där kedjan ska avslutas, som ingen vet när den påbörjades och ingen vet när den kommer att avslutas, och mitt i den det onda…

