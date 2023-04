Meshuggah låter som mörk materia

Konsert Meshuggah Scen: Annexet 3 The Halo Effect Scen: Annexet Visa mer

The Halo Effect hade kunnat gå till strid för att få kalla sig In Flames. Samtliga medlemmar har spelat där. Tre av dem gjorde det under hela 00-talet och var med och skapade det avgörande albumet ”Come clarity”, som innebar toppen av In Flames karriär och gav dem regeringens musikexportpris.

Som tur är har de valt en annan väg. The Halo Effect är i stället ett försök av den melodiska dödsmetallgenrens pionjärer att både återknyta till sina rötter och skapa något nytt.

Det är kompetent musik, men det mest värdefulla den långa erfarenheten gett dem är ett djupt lugn. Sångaren Mikael Stanne håller fritidsgårdsmässiga mellansnack utan att darra på rösten och parar det med en dansant, närmast sensuell frontmannastil. Trummisen Daniel Svensson vågar spela luftigt och svängigt. Glädjen över att alls få stå på scen tillsammans skiner igenom. En del av låtmaterialet är medelmåttigt, men avslutande ”Shadowminds” är större än summan av delarna och pekar på att de kan göra detta ett bra tag till.

När Meshuggah kliver på höjs volymen ordentligt. Scenbygget, ljusshowen och bandets entré går i linje med estetiken från senaste skivan ”Immutable”: binär och övermänsklig. De står obehagligt stilla.

Meshuggahs hårdsynkoperade och hypernedstämda musik fångar ett slags universellt urtillstånd som är bortom metalgenrens vanliga poser och blodstänk. Det låter som mörk materia. Bakom bandet tornar bilder av en gudaliknande mansfigur upp sig. I handen håller han en nyslipad kniv.

De mördande långsamma rytmövningarna i ”Ligature marks” och ”Broken cog” blandas med idiotsnabba låtar som för tankarna till bandets thrash metal-rötter. I inspelad form kan Meshuggah ibland kännas beräknande och överlagda, men live är det i stället kaotiskt på ett sätt som gör att hjärnan spricker.

I extranumret lägger de i ännu en växel och tar fram några av de få låtar som går i rak, totalt headbangvänlig 4/4-takt. Vid larmsignalerna i ”Future breed machine” blir det till slut mer än ett mänskligt psyke kan ta in. Ändå vill jag ha mer.

