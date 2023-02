Messiah Hallberg: ”Jag har svårt att se vem som skulle vara bättre än jag”

Messiah Hallberg väljer äggröra, smoothie, yoghurt och en muffins från frukostbuffén. Det är morgonen efter kvällen före och för bara några timmar sedan låg han hemma i soffan och såg sig själv på tv.

– Man måste komma ihåg med komiker, att det är en väldigt missunnsam yrkesgrupp, säger han mellan tuggorna.

– Visst, det finns något slags broder- och systerskap i och med att man delar samma konstiga arbete. Men så fort någon annan blir framgångsrik blir man avundsjuk. Jag hade blivit rätt irriterad om jag inte åtminstone hade fått frågan om jobbet den här gången. Jag har ju drömt om att leda ett program som ”Svenska nyheter” sedan jag var 19 år.

Kvällen innan har han för första gången klätt på sig kostymen, knutit slipsen och tagit manuset i handen för att stega in i den av strålkastarna uppvärmda studion på SVT. Bakom skrivbordet, vars glasskiva alltid putsas av studiomannen sekunden innan kamerorna börjar rulla, fäste han blicken i promptern och hälsade tittarna välkomna till en ny säsong av ett hyllat men också kontroversiellt humorprogram.

Sedan starten 2018 har ”Svenska nyheter”, mallat efter den amerikanska satirklassikern ”The daily show”, blivit en självklar del av SVT:s fredagstablå. Idén är ganska enkel: att med humor sammanfatta nyhetsveckan som gått på 30 minuter. Jesper Rönndahl var först i programledarstolen. Hösten 2019 ersattes han av Kristoffer Ahonen Appelquist. När han i höstas meddelade att även han skulle sluta var det säkert en och annan i den svenska komikerkåren som slängde ett extra öga på telefonen. Några gjorde audition. Messiah Hallberg var en av dem, och sedan blev han bjuden på frukost.

– De hade dragit ihop ett gäng chefer som undrade vad jag tyckte om satir, säger han.

– Klockan åtta på morgonen är det ganska svårt att svara på frågan: ”Hur definierar du satir?” Det är ett så roligt ord. SVT älskar satir, journalister älskar satir. Det ligger liksom en värdering i ordet som säger att det är lite finare än humor. Om du möter en kulturpersonlighet på stan och frågar vad den gillar kommer den garanterat att säga: ”Satir, gärna brittisk.”

Hur definierade du satir för cheferna?

– Jag minns faktiskt inte riktigt vad jag sade. ”Humor med något slags riktning, mål och mening och som har olika lager i sig”, typ? När jag var yngre kände jag ofta att jag i möten imiterade mänskligt beteende. I dag är jag mer avslappnad, men det fanns förstås en performancefaktor i den frukosten. Jag ville ju visa att jag var rolig. Men inte för rolig. Satir på SVT, det är allvar.

Varför har du drömt om det här jobbet?

– Jag har alltid haft en fånig längtan efter att min humor ska tas på allvar. Jag har en självbild som säger att jag är en humorns Lars Norén. Sedan stämmer det så klart ofta inte med verkligheten. Men ett sådant här program är bra av den anledningen. Säger man något i ”Svenska nyheter” kan det faktiskt bli behandlat som om det har ett kulturellt värde. Det svarar upp emot de pretentioner som jag har.

Han pratar ofta så där. I termer som att han är ”pretentiös” eller har ”fåniga” idéer om att hans humor ska kunna ha ett reellt värde. Samtidigt är det just vad ”Svenska nyheter” gång på gång har visat att humor har. Programmet har vid ett flertal tillfällen presenterat material som varit så vasst att det fått politiska följdverkningar, inte bara i Sverige utan även internationellt. Skämt som dragits i rutan har upprepade gånger försatt SVT i knepiga situationer, med tittarstormar, hat, hot och cyberattacker som följd.

Före inspelningen av Messiah Hallbergs premiärprogram frågar jag kvinnan på SVT:s pressavdelning som lotsar mig in studion om när det varit som värst. ”Kina”, svarar hon utan att tveka. Hon syftar på en satir över kinesiska turister som 2018 resulterade i vad producenten Michael Lindgren kallade: ”En oöverskådlig flod av hot och hat.” Programledaren Jesper Rönndahl fick avföring skickad till sitt hem.

Nästan lika illa höll det på att gå i höstas. Då lämnade Kristoffer Ahonen Appelquist över programledarstolen till den svenskkurdiske komikern Kadir Meral som under tio hela minuter fick häckla den turkiske presidenten Erdogan. Reaktionerna i Turkiet lät inte vänta på sig. Den regimvänliga tidningen Sabah kallade inslaget för ”en skam för svensk tv”. Till DN ringde en turkisk reporter och frågade om ”Svenska nyheter” drivs av terrorister.

– Vi har jurister som sitter med under repetitionerna, säger Messiah Hallberg.

– Det stärker mitt case att ”Svenska nyheter” är humor som är på allvar. Redaktionen består heller inte bara av komiker, utan även journalister och ”riktiga” nyhetsmänniskor. Det märks verkligen att SVT satsar på det här programmet, att det betyder mycket för dem. Jag fick faktiskt sms från Jan Helin (programdirektör på SVT) i går efter sändningen.

Vad skrev han?

– Haha, nej men inget särskilt. ”Kanonbra program”, typ.

Hur annorlunda är det för dig som komiker att skämta i just public service?

– Efter att jag blivit erbjuden jobbet pratade jag med Kristoffer Ahonen Appelquist. Han sade att folk kan bli upprörda när man gör humor på SVT, att många vill tycka till om vad man kan säga och inte eftersom att det är public service. Egentligen är ju ett projekt som ”Svenska nyheter” en helt idiotisk idé. Den borde vara omöjlig att göra bra i SVT. Om man är en person som tycker att public service ska läggas ner kan jag förstå att man tycker att det vi gör provocerar.

I premiärprogrammet finns ett segment som tar upp den presskonferens som statsminister Ulf Kristersson höll med anledning av de senaste veckornas aktioner i Stockholm mot Turkiet. Där sade statsministern bland annat att ”det här är allvar på riktigt nu” och att det finns ”provokatörer som vill försämra Sveriges relationer till andra länder”.

Hur ser du på det?

– Jag skrev ett skämt där jag sade att den provokatören är borta nu och så visade vi en bild på Kristoffer Appelquist. Så vi har ju gjort vårt för att bidra. Nej men, det är så klart lite sjukt att ett underhållningsprogram kan ha sådan makt och att sådant som sägs där kan få så omfattande konsekvenser. Men jag tycker att det är bra. Det höjer också upp humorn till den nivå som jag vill att den ska ligga på. Att den ibland får kännas som på liv och död.

Så där pratar han också, om yrket som något som kräver ”blod, svett och tårar” och som något han ”vigt sitt liv åt”. Men egentligen är han journalist, eller i alla fall utbildad sådan, vid journalisthögskolan i Sundsvall. Barndomsdrömmen var att bli reporter, själva ordet ”journalist” hade så fin klang tyckte han. Han växte upp i Stockholm, vid Sankt Eriksplan, med mamma Marie-Louise som varit skådis och pappa Nils Hallberg som var Sveriges första barnstjärna, känd sedan sin roll som Anderssonskans Kalle i filmen med samma namn från 1934. Pappan var redan en bit över 60 när Messiah föddes 1984. Senare har han berättat mycket i sin ståupp om hur den gamla pappans nära förestående död ständigt fanns i hans medvetande under uppväxten. Den sortens svärta är en konstant i Messiah Hallbergs humor i dag, bär rutinerna om självtvivel, relationsproblem och terapisessioner framåt.

Men han började inte så. När han först dök upp på Stockholms ståuppscener 2009 var det i rollen som en brat med högblankt backslick och taskig människosyn. Karaktären kom till efter komikertävlingen Bungy comedy, där juryn gav nybörjaren Hallberg kritiken att han borde prata om varför han såg så speciell ut. Själv hade han inte alls tyckt att skjorta och kammat hår var en särskilt uppseendeväckande look. Men om det var vad de ville ha, så skulle de få det. Ett mörkblått borgarsvin som påstod sig bäras in till gigen av fyra marockanska pojkar var född.

– Det är ju läskigt att köra stand up, säger han i dag.

– Så i efterhand har jag förstått att det var lite av en sköld. Den där figuren var skön att ha. Men det ironiska är att orsaken till att jag började med stand up, när jag var 24, var att jag var pappaledig med min dotter och kände att mitt liv hade blivit så otroligt definitivt på något sätt. Jag ville skriva skämt utifrån mig själv. Men så skapade jag den där personan, och den flög. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig.

Hur lång tid tog det för dig innan du nådde fram till publiken med att du inte var han längre, att du skämtar på ett annat sätt nu?

– Det vet jag inte om jag har lyckats med än. Alla gamla klipp ligger ju kvar på nätet, så folk som kommer och tittar på mig kan fortfarande tro att min grej är att jag skämtar om hemlösa. Det är klart att jag på sätt och vis även i dag är något slags figur, något slags förhöjning av mig själv. Men mitt material blir aldrig så bra som när det kommer ur något som jag varit med om och känt mycket inför, och som jag sedan lyckas formulera om till humor. Folk kan knyta an till den typen av skämt på ett annat sätt.

Hur känns det i dig när det händer, när du får skratt?

– Jag kollade i min gamla dagbok där jag skrivit om när jag först började med stand up. Att det var som om man sprutat rent adrenalin rakt in i blodomloppet. Det blir som ett rus, en drog. Jag vet inte vad det gör, men jag vet att när det händer så känns det som att allt jag har upplevt har varit värt det. Jag kan motivera för mig själv varför jag gjort alla val som jag har gjort i livet fram till nu.

Det känns rätt?

– Ja. Men det är bara 20 procent av kvällarna. De andra 80 när jag ringer hem och beklagar mig för min fru och tjatar om att ingen förstår mig, att jag är ett missförstått geni … De är inte lika kul.

Sedan mer än ett decennium lever Messiah Hallberg tillsammans med Christina Nordhager. Under ett par år drev de podden ”Geniförklarat” tillsammans. I föreställningen ”Scener ur ett ’äktenskap’”, som just nu finns att se på SVT Play, beskriver han deras eventuella skilsmässa, i detalj. Den har inte inträffat, för alla som undrar. De är för övrigt inte ens gifta, de är sambor men han kallar henne sin ”fru”.

– Jag vill inte ens tänka på hur många missbruk jag hade haft om jag inte hade träffat henne, säger han om partnern som har för vana att ta ner honom på jorden efter att han badat i bekräftelsen som en fullsatt, skrattande lokal ger.

Tillsammans har de två barn, en son och en dotter, som börjar bli ganska stora nu. Efter premiären för ”Svenska nyheter” var det sonen som syntes i pappas Instagramflöde där han överlämnade en efterlängtad gin och tonic till en trött far. Dottern är 15 och dyker, tillsammans med övriga familjen, hela tiden upp i samtalet över frukosten dagen efter. Hon har komisk talang, precis som farsan.

– Hon sade en sak häromdagen som var så kul att jag först inte fattade om hon skämtade, säger han.

– Hon ville veta om jag umgås med riktigt kända, riktigt begåvade komiker. ”Umgås du med de allra största namnen, som Anis don Demina?” Och inget ont om honom nu, han är en jättegullig kille. Men det var så fint att hon förstod hur det där lät i mina öron. Hon är otroligt rolig verkligen.

Hon vet att du är en missunnsam komiker. Hur tänker du kring att dina komikerkollegor kommer att sitta hemma i soffan på fredagskvällarna nu och vara förbannade att det var du som fick ”Svenska nyheter”?

– Det är jag övertygad om att de gör. Väldigt många av dem. Men jag tycker att all form av missunnsamhet kan skapa riktigt rolig humor. Och jag har själv drivits av att vilja ses som den bästa i landet. Jag har nästan gått in i mitt jobb som en idrottsman. Alltså, jag vet att det finns folk som är roligare än jag. Johan Glans, till exempel. Men om stand up vore friidrott så tävlar han och jag i olika grenar.

Vilken är din gren?

– Självutlämnande, pretentiös metahumor.

Så. Vem är roligast i Sverige 2023?

– Jag. I perioder när jag kör mycket stand up har jag verkligen svårt att se vem som skulle vara bättre.

Fakta. Messiah Hallberg Namn: Mårten Messiah Nils Gustav Hallberg (”Jag tog namnet Messiah när jag var 18. Det är ett gammalt släktnamn, min mammas biologiska pappa hette det och jag tyckte det var coolt.”) Född: 1984. Uppvuxen: Vid Sankt Eriksplan i Stockholm med mamma och pappa. Två äldre bröder. Bor: I Norra Djurgårdsstaden, i Stockholm. Bakgrund: Debuterade i och vann ståupptävlingen Bungy comedy 2009. Har synts bland annat i ”Roast på Berns”, ”Solsidan”, ”Parlamentet”, ”Finaste familjen” och ”Släng dig i brunnen”. Deltog i ”Let’s dance” 2017. Vann priset för Årets bästa manliga komiker på Svenska standupgalan 2017. Ledde radioprogrammet ”NRJ Morgon” från 2018–21. Har gjort tre egna soloföreställningar. Aktuell: Som programledare för ”Svenska nyheter” i SVT. Leder även podcasten ”The daily Messiah” och syns i föreställningen ”Scener ur ett ’äktenskap’” på SVT Play. Visa mer