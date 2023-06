Metallica gör en gedigen uppvisning i arenarock på Ullevi

Metallica Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Scen: Ullevi, Göteborg Scen: Ullevi, Göteborg Visa mer Visa mindre

När Lars Ulrich medverkade i Conan O’Briens podcast ”Conan needs a friend” nyligen berättade Metallicas danske trummis om vad som krävs för att han ska klara en nära två år lång turné som den hans band just nu är ute på. Ulrich pratar om träningen han genomför och tofun och äggvitorna han äter. Inte för att bli i bättre form egentligen, utan bara för att hålla sig på den nivån han befinner sig på nu.

”Det verkar som att du verkligen lever rock’n’roll-livsstilen fullt ut” konstaterar O’Brien ironiskt.

I dag är rock’n’roll, i alla fall på arenor i Ullevis storlek, främst en uthållighetsidrott. Ska man orka rocka i två timmar – för att inte tala om att göra det när man är 72 eller 78 – behöver man sin äggvita.

Förmodligen är det inte träningen och dieten Metallica hänvisar till när AC/DC:s ”It’s a long way to the top (if you wanna rock’n’roll)” spelas i högtalarna och de strax efter går den i själva verket ganska korta promenaden genom publiken till den ringformade scenen i arenans mitt.

Ulrichs arenarockdiet verkar hur som helst ha gett resultat. Inledningen går i ett imponerande tempo. På sitt gula trumset bankar sig dansken igenom ”Creeping death”, ”Harvester of sorrow” och ”Holier than thou” samtidigt som James Hetfields röst, i alla fall efter att ljudteknikern justerat det inledande svaga sångljudet, dånar över läktarna. Det är ett försök att få till ett snabbt knockoutslag, men blir också onödigt sluggande, som att bandet enbart går på kraft. Efterföljande ”Until it sleeps”, med Kirk Hammetts snyggt snirkliga gitarrfigurer i centrum, går ned i tempo, men blir med sin tydligare dynamik egentligen mer intensiv. Sak samma med det efterföljande titelspåret från senaste albumet ”72 seasons” och ”If darkness had a sun”.

Där och då känns det som att Metallica är på väg mot om inte en triumferande överkörning, de dagarna är nog förbi, så i alla fall en riktigt stark arbetsseger.

I stället börjar världens största hårdrocksband vackla. Det kan bero på att de sparar en del självklara arenavältare till söndagens andra konsert – vilket ger låtlistan en del onödigt mat-och-potatis-rockiga inslag – eller på att upplägget med den ringformade scenen gör att man ibland hamnar väldigt nära bandet, ibland väldigt långt ifrån, men dippen mitt i konserten är påtaglig och tar en stund att komma ur.

Det behövs å andra sidan inte särskilt mycket för att hitta tillbaka igen. Även om det svajar till då och då även på upploppsrakan är låtmaterialet så starkt, publikgensvaret så överväldigande och pyrotekniken så fräsande att Metallica till slut gör en gedigen uppvisning i arenarock. Hammett, i skymundan kvällens viktigaste medlem, det är när han ges utrymme som konserten verkligen lyfter, gör ett snyggt stillsamt intro till ”Nothing else matters” och sedan följer snart förkrossande tunga versioner av bland annat ”Sad but true” och avslutande ”Master of puppets”. Det är inte fantastiskt, inte spektakulärt, men tillräckligt bra.

Kanske sparar de sitt allra torraste krut till söndagens andra konsert. Eller så behöver de bara mer äggvita.

