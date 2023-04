Metallica tänder inga nya hårdrockshjärtan

Thrash metal Betyg: 2. Betygsskala: 0 till 5. Metallica ”72 seasons” (Blackened/Universal) Visa mer Visa mindre

Scenen är oförglömlig. Efter en fjärde säsong av ”Stranger things” som lutat sig osunt mycket mot både 80-talsmys och CGI-skräck kombineras plötsligt de två ingredienserna till ett perfekt medley av och med högstadiehårdrockaren Eddie Munson. Han kopplar in sin sågtandade elgitarr, blickar ut över sin ödelagda hemstad och lyckas, med riffens makt, distrahera monstren och rädda sina vänner.

Låten han spelar är Metallicas ”Master of puppets”. Kort efter att avsnittet publicerades flög den upp på amerikanska och brittiska topplistor för första gången sedan 1986. Hänförda, knappt tonåriga Tiktok-användare frågade sig var den här musiken kom ifrån och var de kunde hitta mer. Några månader senare berättade Metallica att de skulle släppa ett nytt album.

”72 seasons” hakar i tonårstemat – den är döpt efter antalet årstider man upplever fram till man fyller 18, handlar i stora delar om att bearbeta de årens trauman och låter som Metallica gjorde när de just blivit myndiga. Eller, den försöker göra det.

Den Motörhead-aktiga rock'n'roll-energi som gjorde Metallicas första skivor så explosiva kan nämligen inte värkas fram. ”72 seasons” är en samling entoniga, odynamiska låtar som blir allt tröttare ju mer bandet försöker låta intensivt.

Titelspåret maler på i en evighet. ”Shadows follow” påminner om det matematiska låtskrivandet på ”St. Anger”, men utan de explosiva element som gjorde den skivan rolig. Produktionen är platt, kall och demomässig. Låtarna är 6-7 minuter långa, men inte en enda av dem rymmer de dramatiska toppar och dalar som lockat en ny generation till Metallica.

Det finns undantag. ”You must burn!” försöker haka i där ”Black album” slutade och når åtminstone halvvägs. ”Lux æterna” hintar om vad bandet hade för visioner med den här skivan. Energin räcker i exakt 3 minuter och 25 sekunder.

Sedan kommer ”If darkness had a son”, som är bland det slappaste Metallica någonsin har skrivit. Höjdpunkten är en refrängrad som låter hämtad ur en slumpgenerator: ”If darkness had a son, here I am/Temptation is his father”. Fans med nytända hårdrockshjärtan lär inte bli imponerade.

Bästa spår: ”Lux æterna”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner