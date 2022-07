Metallicas ”Master of puppets” har fått musikvideo

Anledningen till att musikvideon görs nu är låtens ökade popularitet den senaste månaden. ”Master of puppets” är nämligen en av de låtar som drabbats av ”Stranger things”-effekten, tillsammans med Kate Bushs ”Running up that hill”. Båda låtar fanns med i viktiga scener i den senaste säsongen av tv-serien ”Stranger things” och har efter det fått nytt liv.

”Master of puppets” har rekordökat i lyssningar på Spotify och tog sig nyligen in på plats 40 på amerikanska Billboardlistan för första gången sedan låten släpptes för 36 år sedan.

