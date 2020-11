Metropolitans anställda utan lön sedan april

Ledningen har tidigare meddelat att man tror att operan kan öppna igen först till hösten 2021. Nu erbjuder man de anställda att få ut en del av lönen förutsatt att facket godkänner en löneminskning på 30 procent. När biljettförsäljningen är tillbaka på samma nivå som före pandemin ska halva lönesänkningen återställas.

Operachefen Peter Gelb presenterade erbjudandet för de anställda via Zoom. Han sade att biljettförsäljningen troligen kommer att vara lägre under flera år, bland annat på grund av mindre turism i New York. Före pandemin var också en stor andel av publiken äldre och dessa är nu förmodligen mer försiktiga än andra med att återvända. Enligt Peter Gelb är lönesänkningarna nödvändiga om Metropolitan ska finnas kvar.

Läs mer: Svenska operastjärnor i digital ”Don Giovanni”