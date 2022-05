Mia Hansen-Løve: ”Jag njöt av att Léa Seydoux bar mig i sina armar”

Man får ändå säga att Léa Seydoux har omväxling på jobbet. Den franska aktrisen som blivit internationell storstjärna efter rollen som Madeleine Swann i Bond-filmerna dyker upp i två helt olika skepnader under årets Cannes-festival. I David Cronenbergs bisarra kroppskräcksrysare ”Crimes of the future” spelar hon en före detta traumakirurg som sadlat om till performancekonstnär och som tänder på att operera sin älskare Viggo Mortensen inför publik.

Rollen i Mia Hansen-Løves vardagspoetiska ”Un beau matin” (En vacker morgon) kunde inte vara mer annorlunda. I filmen spelar Seydoux den högst alldagliga singelmamman Sandra som fortfarande går på autopilot fem år efter efter att hennes man har gått bort. Samtidigt håller hon gradvis på att förlora sin älskade pappa (Pascal Greggory) i en svår demenssjukdom. När hon möter den charmiga men känslomässigt otillgängliga gifta Clément (Melvil Poupaud) väcks hennes begär till liv på nytt.

Än en gång bygger Mia Hansen-Løve en film på sitt eget liv och utforskar hur till synes oförenliga känslor kan samexistera.

– Impossibilité – ”det omöjliga” – är vad jag vill skildra på film, ler hon.

– Sandra slits mellan empatin för sin sjuka pappa och sin nyväckta lust för sex och intimitet. Det är som om hon ger sig hän åt denna nya kärlek för att överleva det sjunkande skeppet hon befinner sig på, säger Løve på en mysig takterrass i centrala Cannes, en liten och lugn oas mitt i festivalvimlets galna yra.

Förra året tävlade hon om Guldpalmen med metafilmen ”Bergman Island”, en självironisk hyllning till den svenska filmens Gudfader som kretsar kring ett regissörspar (Tim Roth, Vicky Krieps) som kämpar med att skriva manus på Fårö.

Melvil Poupaud och Léa Seydoux i ”Un beau matin”. Foto: Les Films Pelleas

”Un beau matin” visas i parallellsektionen Quinzaine des réalisateurs (Regissörsveckan) men många festivalbesökare är rörande överens om att filmen hade platsat i årets Guldpalmstävling. Återigen lyckas Hansen-Løve med små subtila medel skildra livets flödande gång med sin patenterade naturliga lätthet. Ändå kom filmen ur en djup sorg över upplevelsen av att gradvis förlora sin pappa som levde när hon började skriva manuset men sm dog i covid-19 precis när hon var klar.

– ”Un beau matin” valde mig – och inte tvärtom. Jag kände mig mer tvingad att skriva manuset än att jag ville skriva det. Min pappas sjukdom hade tagit så mycket av mitt liv att jag inte kunde komma vidare utan att berätta den här historien. Det var ett sätt att tämja min rädsla för den här grymma sjukdomen och sätt för mig att hitta min pappa igen, säger hon och tillägger:

– Terapeutiskt? Ja, som alla mina filmer, haha. De handlar alla om att försöka hitta ljuset och mening med livet, säger regissören som hämtat stoff från sig själv eller sin familj.

I tonårsromantiska ”Min ungdoms kärlek” skildrade hon sina hjärtslitande år som ung och kär i Paris. I den rytmiskt flödande ”Eden” gestaltade hon sin brors liv som rejv-dj med Daft Punk och dj-kulturens framväxt som fond. I den hyllade dramakomedin ”Dagen efter denna” spelade Isabelle Huppert en åldrande filosofiprofessor som delvis var ett förtäckt porträtt av hennes mamma.

Precis som hon skrev ”Dagen efter denna” med Isabelle Huppert i åtanke, hade hon Léa Seydoux på näthinnan under arbetet med ”Un beau matin” som hon ser som en diptyk.

– Jag fick upp ögonen för Léa i Bond-filmen förstås, skämtar Mia Hansen Love.

– Hon är nog min favoritskådespelare. Det är som om hon inte spelar över huvudtaget. Hon har ett sådant osofistikerat, enkelt och direkt sätt att bara vara rollfiguren. Hon är också en blyg, melankolisk, jordnära och återhållsam och skapar en mystik genom att inte vara helt närvarande framför kameran, säger hon och fortsätter att lovprisa sin nya musa:

– Utan att imitera mig så var det som om hon speglade det sorgsna och melankoliska i min personlighet. Och jag njöt faktiskt också mycket av hennes styrka som fick mig att känna att hon bar mig i sina armar. En underbar känsla.

Bild 1 av 2 ”Un beau matin” Foto: Les Films Pelleas Bild 2 av 2 Isabelle Huppert i ”Dagen efter denna” Foto: Nonstop Bildspel

På grund av nedstängningen under pandemin var inspelningen av ”Un beau matin” ovanligt bökig och stökig.

– Jag känner mig ganska tom, till och med utmattad, typ, säger Hansen-Løve som ställde in vårt första intervjutillfälle på grund av trötthet.

– Konstnärligt så befinner jag mig i slutet av något. Jag behöver uppfinna mig själv på nytt och återfå lusten. Jag är inte ens säker på att jag kommer att göra nästa film i Frankrike, jag saknar Fårö.

Självporträtt av Annemarie Schwarzenbach från 1930-talet Foto: History and Art Collection / Alamy Stock Photo

Just nu jobbar hon lågintensivt på en tv-serie om den excentriska och komplexa författaren och journalisten Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) som kom från en superrik schweizisk familj. Ett demonridet underbarn som doktorerade vid 23 års ålder, reste jorden över, blev tidigt drogberoende, skapade otrohetsskandal i ambassadkretsarna i Turkiet, skrev romaner och skildrade ett Europa under fascismens framväxt genom sina fotografier. Efter en depression och flera självmordsförsök dog 1942 hon i sviterna av en cykelolycka i Schweiz, endast 34 år gammal.

– Hennes alltför korta liv har fascinerat mig länge. För mig inkarnerar hon någon form av modern europeisk melankoli som jag helt identifierar mig med totalt. Jag känner en enorm empati med henne och hennes eviga sökande efter mening. Men hon var också en motstridig person som förenar allt det jag har gjort sedan jag började med film. Serien skulle också vara ett sätt att återberätta Europas 1900-talshistoria på ett originellt sätt.

Mia Hansen-Løve Regissör och manusförfattare. Född 1981 i Paris i en akademikerfamilj med danska rötter. Inledde sin filmkarriär som kritiker, bland annat i anrika Cahiers du Cinéma, men växlade snart över till eget filmskapande. Hon Césarnominerades för sin debut ”Tout est pardonnée” (2007) och har även skrivit och regisserat filmer som ”Min ungdoms kärlek” (2011), ”Eden” (2014), ”Dagen efter denna” (2016) och ”Bergman Island” (2021). Hennes främsta inspirationskällor är franska legendarer som Erich Rohmer, François Truffaut, Robert Bresson, Jacques Doillon, men också Ingmar Bergman. Titeln till nya filmen ”Un beau matin” (En vacker morgon) är hämtad från en dikt av poeten Jacques Prévert som också skrev manusen till Marcel Carné (”Dagen gryr”, ”Dimmornas kaj”, ”Paradisets barn”). Filmen med med Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Pascal Greggory och Nicole Garcia visas i sidosektionen Regissörsveckan (”Quinzane des realisateurs) i Cannes. Visa mer

Läs mer om årets filmfestival i Cannes:

Ruben Östlund chockar Cannes med spyorgie

Tom Cruise: ”Jag vill inte att publiken ska se mödan bakom mitt jobb”

Alicia Vikander: ”Jag och Mira har en del gemensamt”

Tarik Saleh: ”Västvärlden är besatt av islam utan att förstå”

Rysk regissör protesterar i Cannes mot Putins krig