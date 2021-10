Mian Lodalen: ”Svenska staten borde be alla homosexuella om ursäkt”

Författaren Mian Lodalen träffade sin första tjej på en hemmafruskola i Jönköping.

Det är inte den givna miljön för någon som i dag gärna benämner sig som ”riksflata” – ett drivhus för husmodersaspiranter i gymnasieåldern. Men det var sista utvägen.

– Jag hade så dåliga högstadiebetyg, säger hon och härmar syokonsulentens släpiga småländska:

– ”Ja, nu är det bara svetsarlinjen som återstår för Lodalen.” Jag kunde ju inte gå svetsarlinjen, så då följde jag med min kompis som hade kommit in på utbildningen konsumtion med hemvårdsinriktning. Eller ”kastrulltekniska köttbullelinjen”, som vi kallade den. Där fick vi lära oss att stryka, stöpa ljus, baka småkakor, ta hand om spädbarn slash män. Så jag är utbildad till hemmafru, jag är väl den enda på Södermalm som fortfarande manglar.

Nu fick visserligen utbildningen fler konsekvenser än släta lakan på Söder. När första året var över hade främst två saker hänt. Den ena var att Mian Lodalen mer eller mindre cementerat sitt rykte som omöjlig elev.

– Inför sommarlovet sade min lärare: ”Jag hoppas verkligen att Lodalen har mognat när hon kommer tillbaka till höstterminen.” Det var efter att någon hade försökt hissa upp mig i flaggstången. Men jag var inte mindre jobbig på hösten.

Mian Lodalen romandebuterade 2003, med ”Smulklubbens skamlösa systrar”. Foto: Miranda Solvang

Det andra var att hon hade blivit tillsammans med en annan tjej på skolan, en upplevelse som var helt överväldigande för tonåringen från frikyrkostaden.

– Vi blev ihop i lönndom, vi satt och hånglade när ingen såg.

– Jag fick nästan en religiös uppenbarelse, säger hon och slår ut med armarna. (Mian Lodalen har ett rörelsemönster som en dirigent och hon härleder sin allmänna intensitet till den adhd-diagnos hon fick för ett par år sedan.)

– Jag ville verkligen ut och missionera om detta lesbiska liv. Om vad kvinnor gick miste om. Och sedan gjorde jag ju faktiskt det på riktigt.

Varför är detta intressant? Därför att det är så det såg ut då. I de till synes solitt heterosexuella miljöerna – som en hemmafruskola i bibelbältet – frodades också någonting annat, ett hemligt begär som ännu inte riktigt formulerat sig. Maskrosorna trängde långsamt fram genom asfalten.

Och som allt annat i den västliga homohistorien var det alldeles nyss det hände.

Eva, Margit och Gunvor. Det är namnen på de tre kvinnor som utgjorde epicentrum i det som i medier och folkmun kom att bli känt som ”lesbiska ligan”. I dag hade nog ingen höjt på ögonbrynen: tre damer i yngre medelåldern som inleder ett förvisso lite trassligt triangeldrama. Men utan vare sig blodvite eller andra uppseendeväckande detaljer.

Mian Lodalen Född 1962 i Jönköping. Författare, krönikör och en av Sveriges mest tongivande röster i gay- och djurrättsfrågor. Bakgrund som journalist i tidningar som QX, Arbetaren och Ottar. Debuterade 2003 som skönlitterär författare med romanen ”Smulklubbens skamlösa systrar” som två år senare fick en uppföljare i romanen ”Trekant”. För ett år sedan kom ”Lisa och Lilly. En sann kärlekshistoria”, den första delen i hennes trilogi om homosexualitet under 1900-talet. ”Lesbiska ligan. En sann kriminalhistoria” är den andra delen i sviten (båda på förlaget Romanus & Selling). Om ”Lisa och Lilly” skrev DN:s Maria Schottenius: ”Mian Lodalen delar Stockholmsperspektiv och berättarstil med Per Anders Fogelström. De skildrar båda arbetarnas växande Stockholm, bland människor som sällan har det lätt, men som får stor och djup betydelse för varandra och för oss som får läsa om dem.” Visa mer

Den så kallade skandalen är egentligen inte mer spännande än så här: Margit är otrogen mot sin flickvän Eva med den gemensamma vännen Gunvor. En full, förtvivlad och ilsken Eva bankar på Margits lägenhetsdörr sent på kvällen, grannarna vaknar. Ett ärende för störningsjouren? Knappt ens det.

Men året är 1943. Homosexualitet är förbjudet enligt lag, polisen rycker ut. Det som sedan följer är lika delar en tragedi som ett fascinerande stycke rättshistoria. Tre medborgares privatliv hängs under förnedrande former ut till allmänhetens beskådan och ohöljda intresse. Ordningsmakten utreder det påstådda nätverket som antyds hota samhällsmoralen. Allt fler lesbiska stockholmare dras in i utredningen – och chikaneras.

– Man formligen dammsuger deras privatliv, säger Mian Lodalen.

– Alltihop. Före detta arbetsgivare, nuvarande arbetsgivare, syskon som inte har en aning om att de är homosexuella, kamrater. Människor de delar lägenhet med, före detta makar, sjukhuspersonal, psykiatriker, läkare, socialtjänst. Det är ingen ände på uppfinningsrikedomen när det gäller att kontakta folk.

Ordet ”häxjakt” ligger nära till hands. Men i enlighet med det som vi i dag skulle beteckna som medielogik föds i stället rubrikordet ”lesbiska ligan”. Och vips har en sedesam majoritet hittat någonting att vara rädda för.

– Egentligen var det inte någon skillnad på lesbiska ligan 1943 och Stockholms flatliv 2021, säger Mian Lodalen.

– Det är samma ankdamm. Alla har legat med alla, den har varit ihop med den som varit ihop med den. Och alla träffas på ungefär samma ställen.

”Lesbiska ligan” kallades de tre kvinnorna i svenska tidningar 1943. Foto: Romanus & Selling

Huruvida Eva, Margit och Gunvor till en början förstår hur allvarligt läget är, står inte helt klart. Polisen är ovanligt förslagen när det gäller att få dem att prata, Eva är fortfarande full när hon hörs första gången. Det extremt omfångsrika förhörsmaterialet ter sig än i dag som sadistiskt i sin sexuella detaljrikedom. Kvinnorna får i långa vindlande samtal berätta exakt hur och på vilket sätt de har tillfredsställt varandra.

– Jag tycker att det har varit plågsam läsning faktiskt, säger Mian Lodalen.

– Jag hade dött om jag hade behövt sitta i förhör och svara på så privata frågor om sexuella tekniker. De uttrycker sig så explicit att riksflatan själv sitter och rodnar.

Och då har Mian Lodalen verkligen suttit vid. Romanbygget vilar på detaljerad research, åratal av djupdykningar i arkiv, förundersökningar och protokoll. Inte helt olikt arbetet med fjolårets kärleksroman ”Lisa och Lilly”, den första delen i den tänkta trilogi över det homosexuella svenska 1900-talet, och där ”Lesbiska ligan” alltså utgör den del två.

Ändå är det inte själva rättsskandalen i sig som ”Lesbiska ligan” främst uppehåller sig vid, utan vid de händelser som föregår den. Lyhört försöker Lodalen skapa en bild av hur vardagligt lesbiskt liv faktiskt såg ut åren före avkriminaliseringen 1944, vart man gick, hur man pratade, infrastrukturen för kontaktknytande. Det är även ett projekt, som i likhet med ”Lisa och Lilly”, på många sätt följer den arbetarlitterära berättartraditionen i spåren.

– De här kvinnorna var från arbetarklassen. Så det är klart att det är arbetarlitteratur, säger hon.

– Men Eva, Margit och Gunvor är samtidigt supermoderna stockholmare som har ett rikt sällskapsliv.

– Äktenskapsbalken är precis ny, vilket gör det lättare för kvinnor att skilja sig från sina män. Och det har ju två av dem gjort. Det är också en tid med sprudlande nöjesliv på grund av kriget. Det vi har nu är ju ingenting mot vad de hade då. Teatrarna blomstrade, vartenda kvarter hade en biograf. Götgatan var bara som en stor nöjesboulevard. Jazzen kom, Nalen, det var dans överallt. Och lite av den här feelingen ville jag skapa i boken. Ungefär som med pandemin, eller hiv. Dansa som att det är din sista dans. Du kan vara död i morgon.

Mian Lodalen kom ut som homosexuell i svensk tv 1988. Foto: Miranda Solvang

Det krävs en lång erfarenhet som aktivist för att dra parallellen till hiv-åren, epoken som på många sätt innebar ett genombrott för sexuellt likaberättigande. Det var en tid då politik och karnevalisk utlevelse ofta gick hand i hand. Inte minst i alternativkretsar – punken hade kommit till Jönköping, liksom den radikala aktivismen.

Direktaktionerna som Mian Lodalen själv deltog i avlöste varandra: sälfångstfartyg, ockupationen av brandstationen i Jönköping och, sedermera, frigörelseveckorna i Stockholm. En del stryk från raggare blev det – ”varenda helg, vi var för jävla retliga” – men också otippade kamratskaper med småländsk ordningsmakt. Samt med en lokal borgerlighet som någonstans ändå uppskattade att kidsen höll på.

– Jag kommer ihåg att jag låg på golvet och rullade ihop ett liggunderlag till en ockupation. Och att morsan – som var moderat för att hennes gubbe var det, men som alltid var på min sida – låg i soffan och rökte och sa: ”Ja du, Mian, nu är du i ditt esse.”

Att det innebar födseln för flera av vår tids akronymglada sexualitetsuppfattningar innebar inte att allt var upplyst. När Lodalen fortfarande fick lära sig att placera tallriksunderlägg på exakt rätt avstånd från bordskanten på kastrulltekniska köttbullelinjen gick hon till biblioteket för att läsa på om homosexualitet. Det var inte särskilt uppmuntrande information.

– Att det inte fanns någon mer som var lesbisk i Jönköping, det fattade ju min flickvän och jag, säger hon.

– Frågan var om det fanns någon mer i Sverige – vi såg aldrig någon på tv, man hörde aldrig någonting. Och då kommer jag ihåg att jag sa till min flickvän: ”Nej, kanske inte i Sverige. Men i Köpenhamn, där.” Där hade de ju för fan bränt behåar på Strøget, det var väl min morsa som hade berättat. Så vi trodde ju på allvar att vi var de enda i hela Sverige.

”Jag lider fortfarande av internaliserad homofobi. Och jag tror aldrig att jag kommer att bli av med den.” Foto: Miranda Solvang

Det kan låta naivt, för att inte säga direkt troskyldigt. Men omfattningen av okunskapen om det som i dag kallas hbtq-personer var enorm. Och kan upplevas som svårsmält även för en person som har hyfsad koll på gayhistorien. Vissa juridiska detaljer, till exempel.

– Jag var 16 år när jag träffade min första tjej, säger Mian Lodalen.

– Då var vi homosexuella fortfarande klassade som mentalsjuka. Här finns väl plats för ett självironiskt skämt om det, jag får försöka kväsa min inre lilla komiker.

– Men fatta att växa upp med det. Vi fick inte ens ligga med varandra, det var 18-årsgräns för homosexuella relationer. Jag kunde inte säga det till någon, det gick inte att komma ut i skolan.

Så när Mian Lodalen väl kom ut offentligt som lesbisk skedde det med dunder och brak i SVT-programmet ”Sputnik”. Det var 1988. Fortfarande lyser utlåtandena från offentligheten i eldskrift bland pressläggen.

”Unga lesbiska kvinnor som verkade stötta varandra för att framstå som fräna och frispråkiga”, skrev till exempel Aftonbladets Jörgen Blom om programmet. ”Och lyckliga också. I alla fall för tittaren över 25 var det lite chockerande, speciellt lyckan.”

Smaka på den.

– När jag berättar om det här på mina föreläsningar så skrattar folk för att det låter så komiskt, åh, vad knäpp han var. Men nej, det här säger ju allting om hur det var. Man kan väl inte sitta och säga att man är homo och i samma andetag sitta och skämta som vi gjorde. Och flabba och hålla på.

Mian Lodalen fick mycket beröm för sin medverkan i ”Sputnik”: ”Vad modig du var som kom ut i tv.”

– Men det var jag inte. Jag var feg. För att jag slapp fejsa släkten, säger hon.

– Strax före programmet ringde jag min morsa och sa: ”Du, vi kanske ska säga till morfar, att det här kommer på tv.” ”Åh herregud”, sa hon, ”han kan ju få en hjärtinfarkt. Jag måste ringa honom.” Han var helt cool med det, visade det sig.

”Jag måste säga att jag är lite förvånad över mig själv. Jag kan inte fatta att jag har skrivit alla dessa böcker”, säger Mian Lodalen. Foto: Miranda Solvang

Denna rädsla för omvärldens reaktioner, fruktan för att de närmaste ska ta avstånd, är på många sätt det som förenar generationerna innan prideyran blev allmän folkfest. Den ska inte underskattas. Rent historiskt har den haft en tendens att nästla sig in i självförståelsen. För om man saknar ord, eller ens ordentlig information, om vad och vem man är, färgas man såklart i hög grad av det som står till buds: förfasandet, förkastandet, äcklet.

– Så jag skulle nog inte säga att det var homohatet som var värst, egentligen, säger Mian Lodalen när hon blickar tre decennier tillbaka i tiden.

– Att folk var äcklade, det tyckte jag var... Jag lider fortfarande av internaliserad homofobi. Och jag tror aldrig att jag kommer att bli av med den. Det är ingen som tror mig. Men jag kan fortfarande, än i dag, ducka när någon frågar: ”Hur lever du då?” ”Nej, jag är singel.” Om jag sitter hos en ny frisör eller i möte med sjukvården eller så, då är det inte jag som gapar ut och tar den fajten. Nej, nej.

Och då är du ändå ett av de mest välbekanta ansiktena i svensk gayoffentlighet.

– Jag ville ha barn en gång i tiden och tar själv på mig skulden att jag inte var mer modig. Men det berodde också på den internaliserade homofobin. Jag kände inte att jag som ensamstående, som jag var då, skulle palla att gå igenom en graviditet. Och sen, att det här barnet skulle växa upp med en ensamstående morsa som dessutom var lesbisk. Det var faktiskt så. Jag hade inte det modet.

– Jag tycker att det är jobbigt att ens prata om det. Kolla mitt kroppsspråk.

För första gången under intervjun sitter Mian Lodalen med lätt krökt rygg.

Om majoritetens äckel till och med ätit sig in i hjärnan hos självaste riksflatan är det inte svårt att räkna ut hur den sortens tankar präglade den lesbiska ligan: Eva, Margit och Gunvor. I synnerhet Margit tampas, i romanen, en hel del med sitt lesbiska begär och sitt överjag, en ångestriden person i helt fel tid.

– Jag har använt mig av de egna obehagliga känslorna, säger Mian Lodalen.

– Självklart kände Margit… att hon inte skulle ha lidit av internaliserad homofobi finns inte.

Jag var alltså klassad som mentalsjuk när jag blev ihop med min första tjej. Det låter som hundra år sedan, men jag lever ju för fan fortfarande

När skandalen väl briserar är Margit psykologiskt illa förberedd, om man någonsin kan vara förberedd på en polisutredning av det allra mest privata. Men hon är dessutom kraftigt försvagad av en långvarig tbc. Hon dör endast sex dagar efter att hennes dom till straffarbete för ”otukt mot naturen” har fallit.

– Jag vill mena att svenskt rättssystem tog livet av Margit, säger Lodalen.

– Det sista förhöret görs när hon är så sjuk att hon inte ens kan sitta upp, utan ligger i sängen och ”bara med svårighet kan föra ett samtal”, som utredarna skriver i rapporten. Då säger hon: ”Hela den här historien har knäckt mig. Det känns som om jag gick på gravens brädd.”

De två andra i ligan, Eva och Gunvor, får förvisso leva längre, men frågan är hur harmoniskt. Åtminstone Eva stöts bort av jobb, familj och vänner. Inte ens den bror som hon har en ganska fin kontakt med i Lodalens roman tycks ha känt några större betänkligheter när det gällde att ta avstånd från henne. Gunvor försvinner bland historiens annaler.

– Bara ett halvår efter domarna så avkriminaliserades homosexualitet, säger Lodalen.

– Trots det är Eva under fortsatt övervakning. Hon har legat runt mest av kvinnorna och har därför fått högst straff, sex månaders straffarbete. Så hon fortsätter alltså att bli hårt ansatt även efter avkriminaliseringen.

Aktivisten vaknar.

– Jag tycker, måste jag säga, att det är anmärkningsvärt att svenska staten inte har bett homosexuella om ursäkt för vad de har utsatt oss för. I alla tider.

Varför då? Vad skulle en ursäkt tjäna till?

– Det är det minsta de kan göra. Till och med kyrkan har bett om ursäkt. Sent omsider. Men svenska staten… Jag var alltså klassad som mentalsjuk när jag blev ihop med min första tjej. Det låter som hundra år sedan, men jag lever ju för fan fortfarande.

”Jag ville ha barn en gång i tiden och tar själv på mig skulden att jag inte var mer modig.” Foto: Miranda Solvang

Mian Lodalen har en bok kvar i sin trilogi. Hon vill inte berätta vad den handlar om, mer än att också den är baserad på ett verkligt fall och kommer att skildra manlig homosexualitet på 60-talet. Sedan hon drog igång arbetet med sin romansvit har hon undvikit vardagens alla små sociala ritualer, alla ”vi måste ses snart”, ”vi måste fika”, ”ska vi luncha” och i det närmaste isolerat sig med sin research och tusentals timmar klassisk musik.

För någon med en relativt färsk adhd-diagnos har det varit en prövning, även om diagnosen samtidigt gjort att saker och ting har fallit på plats.

– Som varför jag var så fruktansvärt dålig i skolan, varför jag inte kunde sitta still, varför jag inte kunde koncentrera mig.

– Min adhd betecknas som ”medelsvår”. Det tycker alla jag känner är så roligt. De bara: ”Yeah right”, säger hon och himlar med ögonen.

Så tonfallet kunde inte vara mer ironiskt, än när hon noterar att de två saker som hon var absolut sämst på i skolan – historia och svenska – nu kan visa sig bli det som hon blir ihågkommen för.

– Jag måste säga att jag är lite förvånad över mig själv. Jag kan inte fatta att jag har skrivit alla dessa böcker. Det kan jag faktiskt inte.

Tjugo stycken har det blivit sammanlagt. Debuten heter ”Smulklubbens skamlösa systrar” och innehåller en skabrös scen med två kvinnor och en dildo i en tågkupé. Det kapitlet tyckte morfadern, vars hjärta inte befarades tåla Mian Lodalens tv-utkommande, var ”för jävla roligt”.

Men nu har Mian Lodalen börjat fundera på om ändå det inte är hennes adhd som i själva verket har drivit henne.

– Vissa saker som jag gjort har varit dumdristiga och liksom överilade. Jag är impulsiv och så. Men den har också gjort att jag stått längst fram, säger hon.

Mamman, hon som låg i soffan och rökte när Mian Lodalen rullade liggunderlag till en ockupation, sade ifrån en gång. Det var när dottern skulle åka till Litauen och gå i Prideparaden, året efter att den attackerats av människor som kastat avföring på deltagarna.

– Då sa hon: ”Mian, måste du alltid vara längst fram?” Det är enda gången hon haft en åsikt om det jag gjort, och då har jag ändå blivit häktad under ockupationer.

– Och då svarade jag: ”Ja, det måste jag, så länge jag …” Vad fan var det jag sade? säger hon och skrattar åt sitt dåliga minne.

– Vad var det? Jo! ”All min kamp har handlat om mänskliga rättigheter”, sa jag. ”Och då måste man stå längst fram.”

Läs mer:

Jonas Gardell: ”Det är fortfarande så kontroversiellt att skildra en glad bög”

Jonas Karlsson: ”En gång i halvåret tänker jag att jag ska hoppa av allt”