Michael Azar: Libanon splittras av en statisk identitetspolitik

”Du är fenicier, inte arab!”

Så utbrast min far efter att jag en gång, i min ungdom, råkat beskriva mig själv som arab. Hans upprörda tonläge gjorde det klart för mig att jag genom denna felbenämning hade förgripit mig på hela det stolta arv som det antika Libanons fenicier lämnat efter sig till just oss, de äkta libaneserna.

Faderns bryska uppläxning gav mig en första verklig inblick i det libanesiska drama som under samma tid fyllde världens tv-skärmar med gatustrider och lemlästade kroppar. Han var visserligen ganska tystlåten om det krig som tog livet av hans far och drev hela hans familj i exil. Ändå kunde jag utvinna en hel del redan ur denna affirmation som på samma gång förmedlade en negation: ”du är fenicier, inte arab”.

Den libanesiska identiteten vilar nämligen på just denna tvetydiga blandning mellan bekräftelse och negering. Strax före självständigheten från Frankrike den 22 november 1943 upprättar Libanons ledande nationalister en oskriven konstitution – den så kallade Nationella pakten – som förenar två till synes motstridiga imperativ. Å ena sidan en dubbel affirmation: den libanesiska nationen skulle erkännas som en blandning mellan arabvärlden och västerlandet. Å andra sidan en dubbel negation: nationen skulle nogsamt upprätthålla balansen mellan de båda civilisationerna så att det inte blev för mycket av den ena på bekostnad av den andra.

I praktiken innebar det att Libanons kristna och västerländskt orienterade eliter förväntades avstå från alla politiska och militära allianser med Occidenten, samtidigt som nationens muslimska befolkning anmodades att avhålla sig från alla försök att återförena Libanon med det Syrien som det tillhört under den osmanska eran – men som fransmännen på klassiskt kolonialt manér separerat det från 1920.

Så kom självständighetsförklaringen att framföda en stat vars befolkning inte kunde annat än att slitas mellan ömsesidigt erkännande och ömsesidig misstro. En statsbildning vars medborgare skulle pendla mellan att betrakta sig själva och sina barn som vilka libaneser som helst – och att läxa upp samma barn när de glömde att inordna sig i de transhistoriska och konfessionella identifikationer (fenicier, araber, muslimer, druser, shiiter, etc.) som skilde ut dem från de andra libaneserna.

Foto: Daniel Carde

Med den Nationella pakten kom Libanons personlighetsklyvning också att flytta in i statens institutioner. Pakten fördelade statsapparatens ämbeten på grundval av konfessionell tillhörighet – så skulle till exempel presidenten alltid vara kristen maronit, premiärministern alltid sunnimuslim och parlamentets talman alltid shiamuslim.

Det är svårt att föreställa sig ett mer identitetspolitiserat samhälle. Med facit i hand är det inte heller underligt att många historiker ser den Nationella paktens både ideologiska och institutionella sekterism som den avgörande faktorn bakom det femton år långa inbördeskriget 1975–1990. Detta nybildade nationella broderskap sägs redan från begynnelsen varsla om de kommande brodermorden. Under alla omständigheter ger den etnokonfessionella detaljregleringen av gemenskapen upphov till ett slags kallt krig mellan landets närmare tjugo officiellt erkända religioner.

Det hör till saken att Libanon befinner sig i en högst turbulent region, omringat av makter som gärna ingriper i och försöker dra fördel av den sköra maktbalansen. Konflikterna i området sänder chockvågor in i det lilla landet som försöker gå på lina mellan öst och väst – statens Israels tillkomst och de arabisk-israeliska krigen, Nassers uppgång och fall, Svarta september i Jordanien och PLO:s etablering på libanesisk mark, den iranska revolutionen och den spirande maktkampen mellan det shiitiska Iran och det sunnitiska Saudiarabien.

Det är inte lätt att hänga med i alla de heliga och oheliga allianser som under den här tiden upprättas både inom Libanon – och mellan inhemska aktörer och utländska makter. Efter inbördeskrigets utbrott räknar landet snart fyrtio inhemska miliser och fjorton utländska arméstyrkor. Syrien, Israel, PLO, Iran – och fler därtill – upprättar, inbjudna eller oinbjudna, ett slags stater i staten som undergräver de stolta paroller om nationens suveränitet som en gång formulerades av fyrtiotalets nationalister.

Inte sällan har krigets aktörer svårt att veta både vad de bekämpar och vad de försvarar. Jag har bekanta i landet som från en dag till en annan hamnat i eldstrider med familjemedlemmar – på grund av plötsliga splittringar inom en och samma milis. Fäder som skjuter mot söner, och omvänt. Krigets trauma blir också ett ordets trauma, en stympning av det språk genom vilken människor förstår och förbinder sig till sig själva och varandra. När livet reduceras till en härva av de mest elementära passioner – hat, kärlek och skräck – regredierar det mänskliga talet till en rad kärva utstötningar (”Gud är stor!”) som på samma gång utgör förtvivlade rop på hjälp och dödsbringande hotelser.

I det amputerade språkets värld avläses snart sagt allt – varje handling, varje yttrande, varje gest – utifrån en enda avgörande princip: utgör det en affirmation eller en negation? Allt och alla delas in i vänner och fiender, sådana som får leva och sådana som måste dö. När som helst, och var som helst, kan libaneserna hamna i klorna på en milis som avkräver dem på en handling, ett yttrande, en gest som bevisar att de tillhör vännerna och inte fienderna. Det kan räcka med att negationen hamnar på fel plats – ”arab, inte fenicier” – för att få halsen avskuren.

Svärdet avslutar vad ordet påbörjat, som ett arabiskt ordspråk lyder.

Att kriget utarmar orden på deras meningsrikedom visar sig också retroaktivt. Trots att inbördeskriget tog slut för trettio år sedan har Libanon fortfarande inte lyckats frambringa en enda gemensam lärobok om kriget för landets skolbarn. I stället för en sammanfogande historia genom vilken libaneserna gemensamt skulle kunna sörja nationens öde, växer barnen ofta upp i de självglorifierande berättelser som mejslats fram inom de egna grupperna. Allt handlar om de egna offren, om de egna såren, om den egna gruppens martyrer.

Det är inte undra på att dessa barn senare i livet står främmande för de historier om kriget som barn från andra grupper förmedlar. När jag hör av en av mina libanesiska släktingar ge sin version av kriget, påminns jag om George Orwells träffsäkra ord: ”det är inte bara så att nationalisten inte ogillar de grymheter som begåtts av den egna sidan, han har också en anmärkningsvärd förmåga att inte höra talas om dem”.

Jag skriver att kriget tog slut för trettio år sedan, men det är nog inte hela sanningen. Når ett krig verkligen sin ändpunkt redan i samma ögonblick som miliserna lägger ner sina vapen och slutar skjuta på varandra? I det ögonblick som krigets aktörer undertecknar ett gemensamt fredsavtal – hur det än må se ut? Eller fordrar inte en verklig fred att befolkningen också på allvar gör upp med de institutioner och ideologier som en gång gav upphov till kriget?

Foto: Marwan Naamani

I ljuset av sådana frågor framträder det så kallade fredsavtalet från 1989 (”Taif-avtalet”) som en halvmesyr. Alla yttre makter skulle visserligen dra sig tillbaka – om än, i praktiken, med ett avgörande undantag: ockupationsmakten Syrien. Alla miliser skulle visserligen avväpnas – om än, i praktiken, med ett lika avgörande undantag: det med Syrien och Iran allierade Hizbollah.

Vidlyftiga formuleringar till trots lämnades annars det mesta intakt: sekterismen, klassklyftorna, korruptionen, nepotismen, etc. I stället för försoningskommissioner och gemensamma uppgörelser med krigets sorger blev det business as usual. De gamla krigsherrarna och gudfäderna borstade av gatustridernas damm för att i stället ta plats i ett parlament som fortsatte att dela ut sina platser på basis av konfessionell tillhörighet.

I detta avseende är Libanons historia historien om hur en liten maktelit med hjälp av våld, list och allianser med utländska makter lyckas knyta makt, privilegier och rikedomar till sig själva. Redan 1976 konstaterade den palestinske historikern Walid Khalidi att ”den politiska och ekonomiska makten i Libanon är knuten till ett litet gäng av oligarker, kristna och muslimska, vars enda mål och syfte är att förlänga och föreviga – med den sekteristiska jämviktens föråldrade och irrelevanta kriterium – den socioekonomiska dominansen från fyra procent av samhällets övre skikt, på bekostnad av befolkningens stora flertal”.

Khalidis ord beskriver i stora drag också dagens Libanon, med den skillnaden att den formella maktbalansen inte längre på samma sätt privilegierar de kristna och att den reella makten alltmer ligger hos det shiamuslimskt dominerade partiet Hizbollah. I ett hänseende är det ändå ett slags status quo: sammanflätningen av institutionaliserad sekterism, mäktiga oligarkier och regionala maktspel gör det utomordentligt svårt att på allvar reformera det libanesiska samhället.

Därtill måste man framhålla följande oting: med den etnokonfessionella uppdelningen av den politiska makten placeras befolkningen i en svår beroendeställning mot sina förmodat religiösa och etniska överhuvuden. Avsaknaden av en statsmakt som bekymrar sig om medborgarens välmåga – oavsett religiös och etnisk tillhörighet – har med andra ord tvingat libaneserna att vända sig till egna ledare för att till exempel kunna behålla sitt jobb eller bekosta barnens skolgång.

I stället för en modern välfärdsstat som undergräver de traditionella feodalherrarnas makt underordnas libaneserna en statsapparat som koloniseras och manipuleras av samma herrar till förmån för deras egna intressen. Med andra ord: sekterismen är oumbärlig för dessa makteliter. Det är därför som de ständigt underblåser den egna gruppens fruktan för de andra grupperna, som de motarbetar varje försök att upprätta en sekulär rättsstat, som de mer än någonting annat fruktar ett enat libanesiskt folk.

Ändå måste man säga att denna maktelit sällan har suttit så löst som just nu. Deras inkompetens och brist på ansvarstagande har under de senaste åren fått libaneserna att, gång på gång, ta till gatan för att markera sitt missnöje. Den ena krisen har följt efter den andra – miljökatastrofer och skenande skogsbränder, ständiga strömavbrott och brist på rent vatten, korruptionsskandaler och uppblossande stridigheter mellan olika grupper, etc. Med en av de högsta statsskulderna i världen och en galopperande inflation står landet i dag inför en ekonomisk härdsmälta som riskerar att driva stora delar i befolkningen in i verklig fattigdom.

I libanesiska medier varnar man rentav för en kommande svältkatastrof.

Och som om inte allt detta redan vore tillräckligt: den 4 augusti klockan 18.08 uppslukas huvudstaden Beirut i en storm av eld, blod och aska. För ett ögonblick är kriget tillbaka. Vilka är det som bombar oss? Är det syrierna, israelerna eller någon av regionens alla terrorgrupper?

Nej, det är landets egna ledare. Det är de som har låtit närmare tretusen ton ammoniumnitrat lagras mitt i hjärtat av staden.

Sjung, o gudinna, om vreden som brinner i det libanesiska folket!

Foto: Diana Savina / DN

Den avgörande frågan i dag handlar om vad folket ska göra av all denna vrede. Mot vad mer exakt ska den riktas? För vilket framtida Libanon ska den mobiliseras?

En möjlig fingervisning står att finna i de enorma manifestationer som började sprida sig över landet för drygt ett år sedan, den 17 oktober 2019. Redan då stod det nämligen klart att någonting var i görningen, någonting som få ens trodde var möjligt – en ansats till skapandet av en ny libanesisk nation. Miljoner libaneser i snart sagt alla Libanons städer och byar reste sig tillsammans för att kräva ett slut på sekterismen, korruptionen och det djupgående politiska förfallet.

Protestanterna skonade ingen av de sittande makthavarna. Alla skulle bort. De olika grupperna övervann sin fruktan både för varandra och för sina egna förmodade ledare. I detta avseende var det verkligen fråga om revolution, inte i bemärkelsen att de (ännu) har lyckats undergräva den rådande maktordningen – utan i bemärkelsen att de håller på att omvandla sig själva. En ordets revolution, med andra ord. En förändring i det sätt på vilket de förstår sig själva och relaterar till sina libanesiska grannar. En ny generation av libaneser, mer immuna mot sekterismens lockelser och hotelser, tar i dag till orda för att läka nationens stympade språk.

Foto: Marwan Naamani

Scenerna från Beirut i oktober 2019 för mina tankar till ett gammalt foto från den 22 november 1943. Även då fanns det ett ögonblick av verklig revolutionär entusiasm. Äntligen skulle libaneserna bli herrar i sitt eget hus, äntligen skulle de göra sig fria från de förflutna makternas ok. Suveräniteten skulle äntligen vila i nationens händer.

Men så gick det som gick efter självständigheten. Nej, det finns aldrig några garantier för att frihet, jämlikhet och broderskap ska segra. Om inte annat så lär oss den arabiska våren – liksom revolutionernas historia i allmänhet – två saker. För det första att den sittande makteliten knappast lämnar ifrån sig makten utan att först åsamka ett hav av blod. För det andra att folkets initiala enighet i högre grad vilar på en gemensam negation – de är emot samma sak – än på en gemensam affirmation. Det är i det ögonblick man också tvingas formulera reella framtidsvisioner som sprickorna brukar ge sig tillkänna.

Men en liten glimma av hopp är ändå bättre än ingen.

Foto: Diana Savina / DN

