Michael Bays ”Ambulance” går från bankrån till hjulburen gisslantagning

Action ”Ambulance” Regi: Michael Bay. Manus: Chris Fedak. I rollerna: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, med flera. Längd: 2 tim 16 min (15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Oändliga vägkorsningar, skiftande trafikljus, väldiga skyskrapor, blanka spegelytor. Till elektroniska ekon av en helikopters rotorblad introduceras ett Los Angeles där ett bankrån övergår i en hjulburen gisslansituation.

Premissen är plockad från den danska filmen ”Ambulancen” (2005), men som skapt för Michael Bays filmiska fyrverkerier. Myriaden av motorvägar blir som en metafor för Bays stil, vars konstanta rörelse hindrar sportsliga chanser att sortera sinnesintrycken. Men först något så nödvändigt ont som en handling. Veteranen Will (Yahya Abdul-Mateen II) bråkar med sitt försäkringsbolag som vägrar täcka hans cancersjuka frus experimentella behandling. Är det tacken från landet som han riskerat sitt liv för? Desperationen leder honom rakt i famnen på sin yrkeskriminella adoptivbror Danny (Jake Gyllenhaal). Knappt hinner de hälsa på varandra innan Will trasslat in sig i en stöt som kan ge pengarna han behöver för att rädda sin fru.

Självklart går stöten snett, en polis blir skjuten och en ambulans kapas. Med plattan i mattan måste bröderna hitta en utväg medan en kidnappad ambulanssjukvårdare (Eiza González) försöker hålla den skottskadade polisen vid liv.

Liknande hur Cahiers du cinéma-kritikerna ville höja även Alfred Hitchcocks och andra publikfavoriter till konstnärsstatus, har en ny generationen kritiker – ett slags cinefil rörelse kallad ”vulgär auteurism” – lyft actionmakare som Michael Bay. Så personlig är hans explosiva prägel att han förärats uttrycket ”bayhem” (en lek med ”mayhem”, engelska för ”förödelse”).

Videoessäisten Tony Zhou, som tidigare drev den populära youtube-kanalen Every frame a painting, har ägnat Bay en video där bayhem definieras som ”användningen av rörelse, komposition och snabb klippning för att skapa en känsla av episk skala”. Knappast ett t- shirttryckvänligt citat, vilket också understryker hur beroende Bays stil är av illustrerande exempel. Bayhem måste ses, höras, upplevas. Det går inte riktigt att göra Bayhem rättvisa med ord.

Däremot kan man konstatera att ”Ambulance” är ren bayhem. Biljaktens många saftblandare bjuder på en konstant ljusshow som speglar sig fint i Jake Gyllenhaals uppspärrade tokblick. Viktlöst svävar kameran längs fasader, svänger tvärt och gör svindlande loopingar som får fotot att likna en militär flyguppvisning. Bay orienterar sig vant i det organiserade ljud- och bildkaoset, som när han fiffigt färgmatchar den vitröda ambulansen med den keps som bärs av ledaren för insatsstyrkan (Garret Dillahunt).

I ”Ambulance” är det inte så enkelt som gott mot ont, svart eller vitt. Däremot rött och vitt. Plus alla andra färger som orsakas av pulversläckare, sprayfärg, kedjekrockar, granatkastare och bilbomber.

”Jag gör filmer för tonårspojkar. Kära nån, vilket brott”, ska Bay ha gett som spydigt svar till sina många kritiker. Och visst skulle man slappt kunna avfärda tonen som grabbig, bildspråket som MTV-klippning (vad det nu ens betyder i dag) och ”Ambulance” som en enda demonstration av puckad Hollywoodaction.

Varför man nu skulle vilja dumförklara ett så mediespecifikt uttrycks sprängkraft.

Se mer. Michael Bays tre bästa: ”Bad boys” (1995), ”The rock” (1996), ”Pain and gain” (2013).

