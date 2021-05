Michael Collins – en poet på månens baksida

Michael Collins 1930–2021

Pilot, astronaut, författare. Gift med Patricia. Pappa till Kate, Ann och Michael. Född i Rom, Italien.

Testpilot vid USA:s flygvapen 1960. Uttagen till Nasas astronautprogram 1963. Pilot på Gemini 10 1966, där han gjorde två rymdpromenader och en rymd-rendevouz utfördes, då två rymdfarkoster dockar med varandra.

Kommandomodul­pilot på Apollo 11 1969, där Neil Armstrong och Buzz Aldrin gjorde den första månlandningen den 20 juli 1969. Michael Collins stannade kvar i rymdkapseln och cirklade runt månen under tiden.

Chef vid National Air and Space Museum 1971–1978. Författare till flera böcker, bland annat ”Carrying the fire; An astronaut’s journeys” och ”Flying to the moon and other strange places”.