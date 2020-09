Michael Stuhlbarg: ”Befriande att slippa verklighetens tvångströja”

Michael Stuhlbarg

Född: 1968 och uppvuxen i Kalifornien.

Karriär: Slog igenom 2009 som den prövade rollfiguren Larry Gopnik i bröderna Coens svarta, judiska komedi ”A serious man”, en film som gav honom en Golden globe-nominering. Har också synts i filmer som ”Hitchcock” (2012), Woody Allens ”Blue Jasmine” (2013), ”Trumbo” (2016), ”Call me by your name” (2017), ”The shape of water” (2017), ”The Post” (2018) samt tv-serier som ”Boardwalk empire”, ”Fargo 3” och ”The looming tower”.

Aktuell: ”Shirley”, kommer att synas i tv-serien ”Your honor”, ett rättegångsdrama producerat av Showtime där han spelar mot Bryan Cranston, plus eventuellt en uppföljare till ”Call me by your name”.