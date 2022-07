Michail Sjisjkin: Putin använder kulturen som stridskamouflage

Det finns redogörelser från före detta fångar om hur de ryska klassikerna räddade deras liv. De återberättade romaner av Turgenjev, Tolstoj och Dostojevskij för sina kriminella medfångar. Den stora ryska litteraturen kunde inte förhindra Gulag, men den kunde hjälpa en människa att överleva Gulag. Är det mycket eller lite?

Efter anfallet på Ukraina beskylls den ryska litteraturen för att vara medskyldig till kriget och de ryska soldaternas grymheter; den sägs vara imperialistisk till sin natur och att detta krig innebär den ryska kulturens moraliska och humanitära bankrutt. Ett antal ukrainska författare uppmanar till bojkott av rysk musik, film, böcker och förklarar att världen felaktigt fortsätter att betrakta denna kultur som europeisk och humanistisk; de hävdar att de förbrytare som våldtar mödrar med barn är uppvuxna med de ryska klassikerna i skolan, att vägen till massakern i Butja även går via den ryska litteraturen.

Det gör ont att vara ryss. Oerhörda brott begås i mitt, i mitt folks och mitt lands namn. Man vill älska platsen man kommer ifrån och vara stolt över den, men hur kan man älska modern när hon slukar sina egna och andras barn? Detta har Ryssland gjort i århundraden och kan inte sluta. Detta krig har gjort Pusjkins och Tolstojs språk till krigsförbrytarnas och mördarnas språk. Ryssland förknippas inte med rysk musik och litteratur, utan med bomber som faller över förlossningskliniker, med sargade lik på gatorna i Kievs förorter.

Vad kan jag som ryss säga när jag hör att en Pusjkinstaty har monterats ner i Ukraina? Jag kan bara tiga och göra bot. Och hoppas att en ukrainsk poet höjer sin röst för Pusjkin.

Putinregimen har ställt den ryska kulturen i skottlinjen globalt, och därmed träffas den, som i alla tider, av ett förintande slag från den egna staten. Dagens Ryssland är en fascistisk stat. Det spelar ingen roll vad de säger i Kreml, det enda viktiga är vad de gör. De utövar fascism. Kulturskaparna tvingas att antingen sjunga patriotiska sånger eller emigrera. Det finns ingen fri kultur i Ryssland längre. Det är egentligen en tautologi – kulturen kan bara vara fri. Regimen i mitt land har ”cancellerat” den ryska kulturen. Det putinistiska Ryssland fortsätter efter en kort paus den sovjetiska förintelsen av kulturen. För en affisch med ett Tolstojcitat blir man dömd i domstol.

Den ryska kulturens huvudfiende har alltid varit den egna staten. Aleksandr Herzen formulerade det klart och tydligt: ”Staten har inrättat sig i Ryssland som en ockupationsarmé.” I århundraden har det ryska maktsystemet gång på gång ömsat skinn och förblivit detsamma: en slavpyramid som tillber khanen högst upp. Så var det vid tiden för Gyllene horden, så var det under Stalin, så är det efter annekteringen av Krim och början på kriget i Ukraina.

Världen undrar över den ryska befolkningens tystnad – man ser bara spridda protester mot kriget. Den berömda sista raden i Pusjkins historiska drama Boris Godunov lyder: ”Folket tiger.” Det är den genom generationer förvärvade och nedärvda överlevnadsstrategin: Det är säkrast att tiga. Det är sunt att inte ha en egen åsikt. Makten har alltid rätt. Makten bryr sig inte om befolkningens åsikt, den bara finns däruppe, som himlen, och man måste lyda, oavsett vilken order som kommer. Det gör den ryska tsaren sakral. Och den som säger emot hamnar i fängelse. Dessutom vet ryssarna av egen, oerhörd historisk erfarenhet att även den vedervärdigaste makt i Ryssland är bättre än ingen alls. En folklig visdom säger: ”Man skall inte önska en dålig tsar döden.” Nästa kan vara ännu värre.

Bara ordet kan motsätta sig denna tystnad. Därför har dikten i Ryssland alltid varit något mer än dikt. Därför har statsmakten alltid försökt strypa kulturen eller missbruka den. När sovjetmakten förärade de ryska klassikerna monument ville den ge sig själv ett sken av humanitet och rättskaffenhet. ”Pusjkin är vårt allt!” dånade det 1937 från tribunen där bödlarna satt och darrade av skräck, och så dånar det också nu mot fonden av förödda ukrainska städer. Regimen behöver kulturen som en mänsklig mask, som stridskamouflage. Därför behövde Stalin sin Sjostakovitj, och Putin sin Gergijev.

”Med annekteringen av Krim har Putin i befolkningens ögon legitimerat sig som en äkta tsar. Men så länge han inte segrar i det ukrainska fälttåget kommer hans legitimitet att undermineras drastiskt”, skriver Michail Sjisjkin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP

Vägen fram till massakern i Butja går inte via den ryska litteraturen, utan via publiceringsförbuden mot Dostojevskij och Bulgakov, Achmatova och Platonov, via arkebuseringarna av Nikolaj Gumiljov och Isaak Babel, Marina Tsvetajevas och Perets Markisjs tragiska öden, mordet på Osip Mandelstam och på Daniil Charms, via hetsen mot Pasternak och Solzjenitsyn. Vägen till detta krig går genom århundraden av kulturens förtvivlade och förlorade kamp mot den kriminella statsmakten.

När man talar om ryssarnas ”imperialistiska” tänkesätt glömmer man att det ryska imperiet, till skillnad från det brittiska, alltid har varit ett slavimperium, där i synnerhet det ryska folket fått utstå svåra lidanden. Säkerligen har engelsmannen en annan föreställning om imperiet. Det ryska imperiet existerar inte för ryssarna, utan för sin egen skull. Den ryska maktens enda mening är att bevara makten. Ryssens ”imperialistiska” tänkesätt är av ett annat slag.

Mentalt lever majoriteten av befolkningen i det förflutna: man identifierar sig med stammen och är helt beroende av flockledaren, hövdingen, khanen eller tsaren. Den moderna människan bär själv ansvaret för sina moraliska beslut. Och när det onda utgår från det egna landet, då motsätter hon sig den egna staten och det egna folket. De flesta ryssar lever ännu i en tidsålder där stammen alltid har rätt. Och statsmakten hamrar sedan generationer in ”Russkij mir”-världsbilden i hjärnorna: det heliga Fosterlandet är en ö, omgiven av en fientlig ocean, och bara tsaren i Kreml kan rädda detta land och detta folk och med järnhand upprätthålla ordningen i Ryssland.

Bevarandet av makten fordrar fiender och ett oändligt krig. Och soldater. Segermarskalken Zjukovs ord om de svåra förlusterna under andra världskriget blev berömda: ”Det gör inget, ryska kvinnor kommer fortsätta att föda soldater.” Man gör slavar till soldater med ett väl beprövat hjälpmedel: patriotism. Alla diktatorer förstår att hos folket ommynta kärleken för hemlandet till kärlek för regimen. Och det fungerar. I rysk tv visas samma hemska bilder från Ukraina som i väst, av förstörelse och av barnlik, men man förklarar att städerna förstörts av den ukrainska armén och att barnen våldtas och mördas av ukronazister. I Ukraina försvarar ju den ryska armén vårt hemland mot Natofascismen. Propagandan ljuger, men man tror på den eftersom makten alltid har rätt (och teven är maktens företrädare i hemmets vardagsrum), och eftersom ryssarna alltid står på det godas sida i kampen mot det onda.

Civilisationssprickan mellan den moderna mänskligheten och den ryska befolkningen, som har fastnat i en mental medeltid, kan bara överbryggas med kultur. Därför gör regimen allt för att stoppa kulturen.

De eviga ”förbannade” frågorna i den ryska 1800-talslitteraturen, ”Vem bär skulden” och ”Vad bör göras?”, plågar nu ett tunt bildat samhällsskikt. För miljoner analfabetiska bönder ser frågan annorlunda ut: ”Är tsaren äkta eller falsk?” Förr som nu. Sedan Stalintiden är gymnasieutbildning obligatorisk i Ryssland, och litteraturen missbrukas av statsideologin för att lära barnen ”patriotism”. Makten behöver inte människor som ställer frågor, utan lydiga ”patrioter”.

Frågan om huruvida tsaren är äkta kan bara segern avgöra. Stalin, segraren i ”stora fosterländska kriget”, var äkta, och han vördas än i dag. Gorbatjov förlorade både kriget i Afghanistan och kalla kriget mot väst, ”Gorby” var en falsk tsar som hånas och hatas i Ryssland.

Med annekteringen av Krim har Putin i befolkningens ögon legitimerat sig som en äkta tsar. Men så länge han inte segrar i det ukrainska fälttåget kommer hans legitimitet att undermineras drastiskt. Om Putinregimen imploderar kommer en avputinisering att äga rum, men genomföras av en ny Putin med ett annat namn.

Det här är inte ett krig mellan ukrainare och ryssar. Det är ett krig mellan människor som talar såväl ukrainska som ryska, och omänniskor som lyder brottsliga order. I detta krig finns det inga nationaliteter – det finns människor och omänniskor. Även i Ryssland går människor ut på gatorna för att protestera mot kriget, omänniskor slår ner och arresterar dem.

Det tyska språket tillhörde inte nazisterna, Paul Celan skrev sina dikter på sin moders mördares språk. Ryskan tillhör inte Putin och krigsförbrytarna. Språket förblir vad det alltid har varit: en utomkroppslig existens för både människor och omänniskor.

Slavar föder en diktatur, och en diktatur föder slavar – ur denna djävulskrets finns det bara en utväg, och den går genom kulturen. Mot det ”imperialistiska” tänkesättets gift är litteraturen ett botemedel.

Den ryska litteraturen är skyldig världen ytterligare en stor rysk roman. Kanske skrivs den av en ung man som just nu sitter i en skyttegrav och ännu inte har en aning om att han är författare. Och han frågar sig: ”Vad gör jag här? Varför har min stat ljugit för mig och lämnat mig i sticket? Varför ska vi döda och dö här? Varför är vi ryssar fascister och mördare? Vem bär skulden? Vad bör göras?”

Jag har en dröm. I have a dream. När lärda judar vaknar på morgonen tackar de Gud för att han har gett dem deras själ tillbaka. Jag har en dröm, även om jag vet att den aldrig kommer att gå i uppfyllelse. En dag kommer mitt land att vakna, förfärad över nattens mardröm, och säga: Gud, jag tackar dig för att du gett mig vår själ tillbaka!

Övers. från tyska: Anna Bengtsson