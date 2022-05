Michelle Williams: ”Djur kan få oss skådespelare att bli riktigt bra”

Michelle Williams kom till årets Cannesfestival med en bebis i Guldpalmstävlingen och en i magen. Den gravida Hollywood-stjärnan spelar huvudrollen i Kelly Reichardts naturalistiska ”Showing up” som utspelar sig i Portland. Ett långsamt, lågmält och tålamodsprövande drama men också subtilt, charmigt och underfundigt. Reichardt-fans lär få sitt lystmäte.

Kelly Reichardt har förklarat att hon ”alltid försöker att göra Williams mindre attraktiv än vad hon egentligen är”. I ”Showing up” har hon överträffat sig själv. Det är nästan svårt att känna igen Hollywoodstjärnan i rollen som den deprimerade skulptören Lizzie som hasar fram med ullstrumpor i foppatofflor och har nerverna utanpå kroppen när hon försöker förbereda en utställning. Hela tiden distraheras hon av bökiga familjmedlemmar och vänner, samt en katt och en duva med bruten vinge.

– En grej med att arbeta med djur är att de inte vet att det finns en kamera på. De är alltid i nuet och kräver samma sak av dig som skådespelare. Ja, de kan verkligen få mig att se ut som en skådespelare, sa Michelle Williams när filmteamet möte pressen på lördagen.

Williams berättade att hon blev mest starstruck av en apa under inspelningen av ”Oz the great and powerful”.

– Apan imponerade verkligen på mig. Den här apan borde bli lärare i skådespeleri. Snacka om närvaro, sa Williams som Oscarsnominerats för ”Manchester by the Sea”, ”My week with Marilyn”, ”Blue Valentine” och ”Brokeback mountain”.

”Showing up” är hennes fjärde samarbete med Kelly Reichardt efter ”Wendy & Lucy” (2008), ”Meek's cutoff” (2010) och ”Certain women” (2016). Från början var ”Showing up” tänkt som en biografisk film om den kanadensiska konstnären Emily Carr. Efter att ha besökt Vancouver ändrade de sig.

– Vi trodde att Emily Carr var den här riktigt obskyra konstnären och sedan upptäckte vi att hon är som ”målarnas Elvis” i Kanada. Projektet förvandlades istället till att bli ett porträtt av en verkligt okänd konstnär, som arbetade på Oregon College of Art and Craft i Portland. Vi ville göra det här om en regional artist där det är lägre insatser, och det handlar mer om det dagliga arbetet, sa den amerikanska regissören Kelly Reichardt vars senast spelfilm var ”First cow” (2019).

Hennes medförfattare till manuset, Jonathan Raymond, noterade att de flesta filmer om konstnärer tenderar att vara berättelser om ens väg mot framgång eller misslyckande.

– Men det är inte riktigt så den konstnärliga processen fungerar. Man gör konst av många olika anledningar. Den där historien om uppgång och fall är verkligen en fantasi. Vi ville istället skildra hur konsten kommer från kampen att vara i ett liv med människor, sa Jonathan Raymond.

”Showing up” har fått ett lite blandat mottagande i Cannes, men stoltserar med relativt snittbetyg (2,7 av 4) av Screens kritikerpanel vilket gör att den ligger i toppen. På rollistan står även Hong Chau, John Magaro, Judd Hirsch, Maryann Plunkett och André 3000, alias André Benjamin från hiphopduon Outkast.

Kelly Reichardt är en av fyra kvinnliga regissörer i tävlan tillsammans med Valeria Bruni Tedeschi (”Les Amandiers”), Claire Denis (”Stars at noon”) och Léonor Serraille (”Un petit frère”). Under årets Cannesfestival tilldelades Reichardt även hedersutmärkelsen Carrosse d’Or i sidosektionen ”Regissörsveckan” för sina samlade verk.

