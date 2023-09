Mick Jagger: Om vi väl gör en skiva efter arton år måste den vara lysande

Rolling Stones är tillbaka. Eller, rättare sagt, de har aldrig varit borta. De har turnerat, pumpat ut boxar, livealbum, samlingsskivor och gödslat en marknad de skapade åt sig själva för sextio år sedan. Men någon ny skiva med egna låtar har de inte gjort på arton år. 2005 kom ”A bigger bang”, åtta år efter ”Bridges to Babylon”.

Anledningen är nog att de helt enkelt inte behövt göra en skiva – publiken kommer ändå och när de spelar live vill publiken framför allt höra gammalt material. De har knappast heller några skriande ekonomiska behov efter att i decennier ha gjort några av världens mest lönsamma arenaturnéer.

Så det finns en gåta här. Och det är förstås frågan om varför man fortsätter med något fast man är mångmiljardär, 80 år gammal och samtidigt småbarnspappa. Mick Jagger fick sitt åttonde barn när han var 73.

Vi pratar med varandra över Zoom. Han sitter i London där solen skiner, vilket den sällan gjort på sista tiden. Han är artig och trevlig förstås, som de flesta britter, men också en aning undfallande. Möjligen också ett nationaldrag, eller kanske snarare ett utslag av Mick Jaggers dubbla roller. Han spelar i någon mån rollen av den eviga tonåringen, slängig, lätt oseriös och full av attityd, men är också en erkänd och kalkylerande affärsman som i sextio år framgångsrikt drivit koncernen Rolling Stones och vårdat dess varumärke.

Bild 1 av 2 Rockstjärnan och affärsmannen Mick Jagger, som framgångsrikt drivit koncernen Rolling Stones och vårdat dess varumärke i decennier. Foto: Armando Gallo Bild 2 av 2 Foto: Armando Gallo

Mick Jagger börjar omedelbart prata om BPM.

– Allt handlar om energin. Du vet, det var den som var viktig när vi började, och ska vi nu fortsätta så måste energin finnas där. Jag skriver en massa låtar, men det är de som går i 150 slag i minuten som är roliga att spela. Vi hade kunnat göra ett lugnt, nostalgiskt album med kärlekslåtar – det hade vi varit helt kapabla att göra – men jag är helt enkelt inte intresserad av det.

”Hackney diamonds”, som kommer den 20 oktober är Rolling Stones tjugofjärde album och det första sedan trummisen Charlie Watts gick bort. Jagger har skrivit tillsammans med Keith Richards och spelat in i diverse glammiga studior tillsammans med producenten Andrew Watt, född 1990 och mest känd för att få artister han jobbar med – bland dem Miley Cyrus, Justin Bieber och Ozzy Osborne – att låta oerhört mycket. Det präglar även Rolling Stones nya skiva. Det är komprimerat, tjockt och radiorockigt rakt igenom. Man förstår att de hade kul.

– Ja! Vi hade kul. Att göra en skiva ska inte vara som att dra ut en tand. Det kan förstås vara det. Så klart var det hårt arbete, långa timmar, en hel del ångest. Men roligt framför allt. Vi bestämde också att om vi inte gillar resultatet så ger vi inte ut skivan. Det räcker inte om den bara är okej. Om folk som hör den säger: ”Ja, den är inte dålig i alla fall, du vet, de är 90 år gamla, men den är i alla fall inte dålig.” Det hade varit otänkbart. Om vi väl gör en skiva efter arton år måste den vara lysande. Inga utfyllnadsspår heller, ingen trött skiva med tre bra låtar. Jag vill att de ska säga att den står sig mot våra äldre skivor.

Gudarna ska veta att de gjort sina pliktskyldiga album. För även om Rolling Stones alltid varit en framgångsrik livemaskin så var det länge sedan de gjorde bra musik. Deras relevans har inte varit avhängig av kreativt nyskapande på väldigt länge. Snarare har bandet överlevt som institution och tagit rocken – den tidigare ungdomskulturen – med sig in i den breda underhållningsindustrin. Spektakulär och säker arenaleverans har varit långt viktigare än musikaliskt framåtskridande. Och någonstans längs vägen frikopplades populärkulturen från ålder och identitet och blev universell.

”Hackney diamonds”, som släpps den 20 oktober, kan vara Rolling Stones sista skiva. Relationen mellan Mick Jagger (mitten) och Keith Richards (till höger) är välkänt ansträngd även om den i perioder varit kreativ och produktiv.

Jag berättar om första gången jag såg dem, på Stadion 1995, och förfasade mig över Jaggers ålder. Han var 52 då, lika gammal som jag är nu.

– Jag är mycket, mycket äldre nu. Gammal nog att vara din pappa. Fast det är jag inte! Men jag tror att det var något som hände under sextiotalet, att allting som utspelat sig före detta decennium liksom blev ointressant för alla som kom senare. Men att det som gjorts sedan dess liksom bara finns. Och modern teknologi har ju dessutom gjort att allting är tillgängligt nu, det går att gå tillbaka och finna inspiration för det man vill göra. Det förflutna slutade att vara en främmande kultur.

Såg du undersökningen från förra året, den som visade att 70 procent av all musik som konsumeras är gammal. Vad tänker du om det?

– På ett sätt är det självklart. Även unga vill gå tillbaka och hitta rötterna till musiken. Någon plockar upp en gitarr och vill utforska popkulturen, då är det inte konstigt att man söker sig till Beatles eller Led Zeppelin. Det är också någonting med själva rocken, att den är så tillgänglig i sig själv.

Jag tänker också att det fortfarande, i mitten av nittiotalet, fanns en idé om att populärkulturen fortfarande var ung.

– Det kommer man över. När man är så gammal som jag är nu är man bortom det.

Rolling Stones konsert i ishallen i Örebro 1967 orsakade kaos och tumult. Foto: Jacob Forsell/Expressen

Apropå gammal, mina föräldrar såg er spela i Örebro 1967, den konsert som slutade med att polisen drog ur kablarna och publiken startade kravaller.

– Var det hästar inblandade?

Hahaha, nej jag tror inte det.

– Ok, för det var någon spelning i samma veva, i Holland tror jag, där vi spelade i en klassisk konserthall och hästar sprang runt i salen och rev ned antika gobelänger från väggarna. Det var galet! Vi borde inte ha spelat där inne över huvud taget. Vi gjorde en hel del spelningar i Europa under den här tiden som slutade med våld.

Det här var en i en hockeyrink.

– Ok ja, nu minns jag Örebro, det var inte vackert. Jag är ledsen att dina föräldrar inte fick den upplevelse de förtjänade.

”Hackney diamonds” är kanske Rolling Stones sista skiva, även om de tre återstående medlemmarna inte vill medge det. Relationen mellan Mick Jagger och Keith Richards är välkänt ansträngd även om den i perioder varit kreativ och produktiv. Jagger beskriver sig också som lat, och att bandet varit alldeles för duktiga på att skjuta upp och lägga saker åt sidan.

Mick Jagger är tveksam till att turnera vidare som en Abbaliknande avatar: ”Det vi siktar på nu är riktiga livekonserter. Vi har fortfarande energin.” Foto: Victoria Will

Under de arton år som gått har de försökt spela in nya låtar ett antal gånger, men utan framgång. Nu sattes det en deadline, och då blev det fart på alla. Jagger klev in och styrde upp. Albumet blev färdigt på utsatt dag, på alla hjärtans dag den 14 februari i år. Releasen kom dock att skjutas fram på grund av kö hos vinylpresserierna. Nu väntar en ny turné under 2024.

Men när ni inte kan turnera längre, kommer ni att skanna er själva då och leva för evigt som Abbaliknande avatarer?

– Jag är inte riktigt där än. Men jag har varit på väg att kolla på Abbashowen länge, men dels kommer den hålla på i evigheter, dels har jag varit lite slö. Hur som helst vill jag se den. Jag har pratat med AI-personer också som säger att tekniken utvecklas fort nu. Så konceptet förändras. Sedan är det ju inte som att få evigt liv, det är en illusion. Det är som att vara på film. Som att vara James Dean på vita duken.

Så ni kommer skanna er själva?

– Jag är inte där i tanken. Det vi siktar på nu är riktiga livekonserter. Vi har fortfarande energin.