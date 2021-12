Mick Rock – fotografen som fångade stjärnorna

Mick Rocks fotografiska metod påminde om hans brittiska journalistkollega, den självförbrännande rockskribenten Nick Kents: Båda levde i tron att blev ett reportage inte bra nog var man inte tillräckligt nära.

Rock kom nästan alltid nära sina världsstjärnor. Inte minst i förhållandet till Lou Reed, David Bowie, Debbie Harry, Bryan Ferry, Iggy Pop, Queen och det snurriga snillet Syd Barrett i Pink Floyd.

Han kallades ständigt ”fotografen som fångade 70-talet”. Att den uppkäftiga och queera musiken som han knäböjde inför skulle förvandlas till mångmiljardindustri trodde varken han, Reed, Bowie eller Pop till en början.

Mick Rock blev fotograf av en slump redan 1968, 20 fyllda. Efter litteraturstudier i Cambridge upptäckte han det ännu svingande Carnaby Street i Londons Soho. Han insåg att han kunde ta betalt för bilderna som han tog där med sin flickväns Nikkormatkamera.

Michael David Rock var självlärd. Ingen tekniskt driven fotograf som Irving Penn eller Helmut Newton, två av hans favoriter. Hans bästa bilder var i stället resultatet av hans karisma: Rock blev snart hembjuden till allt fler berömda artister. Han bjöds in i turnébussarna, bakom scenerna, de vilda efterfesterna och hängde i studior under skivinspelningarna med sitt access all areas-pass dinglande runt halsen.

När han besökte Stockholm 2016 menade han att hans verkliga styrka som fotograf alltid varit att han aldrig känt sig som en voyeur.

– De jag har fotograferat är människor som jag har hängt, umgåtts och blivit fucked up ihop med. Jag har identifierat mig totalt med dom. Mitt problem var nog samtidigt att jag blev så upptagen av deras värld och kemikalier att jag inte utvecklade en riktigt egen identitet.

Förutom talangen att ta sig fram hade Mick Rock ett extraordinärt väderkorn.

Han lärde känna Syd Barrett 1966, ett år innan Pink Floyd släppte sitt första album. Dessutom hängde han med David Bowie vintern 1972, kort innan hans skiva ”Ziggy Stardust” förändrade musikhistorien. Samma år presenterade Bowie dessutom Rock för Lou Reed.

Rocks bilder blev ofta skivomslag. Han gjorde videor till artisterna och gav med åren ut allt dyrbarare fotoböcker. Hans originalfotografier säljs numera på de största auktionshusen.

När David Bowie gick bort i januari 2016 hade han och Rock samarbetat i fyrtiofyra år.

Mick Rock flyttade redan 1982 till New York. Drogerna övergav han med tiden och gick över till yoga och svart kaffe. Sin forna livsstil betalade han ändå ett högt pris för. Han genomgick en njurtransplantation, bypass­operationer och överlevde tre hjärtattacker.

– Jag kan inte säga att jag visste vad jag höll på med då, men jag var väldigt klar över vad jag gillade, sade han när vi såg på hans hotell på Norrmalmstorg.

Han hade just landat från USA och vägrade att ta av sig sina solglasögon.

– Jag drogs till alla de här artisterna intuitivt, men jag hette ju också Rock och såg ut som dom, tillade han.

På senare år fotograferade han också artister som Pharrell Williams, Lady Gaga, Miley Cyrus, Daft Punk, Nas, Kate Moss och The Killers.

Plåtade gjorde han helst med sin gamla Hasselblad C-kamera, men tog också bilder – på bland annat Bono och Lady Gaga – med en billig pocketkamera.

På frågan om vilka han önskade att han hade fått fotografera svarade han direkt Elvis 1956, Bob Dylan 1965 jämte Keith Richards på den famösa Altamont-festivalen i Kalifornien 1969 – och så Beyoncé.

Mick Rock blev 72 år. De anhöriga tog adjö av honom via hans Twitter-konto:

”Det är med de mest tyngda hjärtan som vi meddelar att vår älskade psykedeliska renegat Mick Rock har gjort den Jungianska resan till andra sidan.”