Mike Nichols - mannen bakom ”Mandomsprovet” var Hollywoods mest diskreta mästarregissör

10 filmer av Mike Nichols

”Vem är rädd för Virginia Woolf?” (1966)

Troligen för alltid den definitiva filmversionen av Edward Albees pjäs om äktenskaplig hatmatch i spritindränkt akademikermiljö. Tungviktarna Elizabeth Taylor och Richard Burton i huvudrollerna - ett måste att se.

”Mandomsprovet” (1967)

Vilsen ung man - Dustin Hoffman - lojt flytande på gummimadrass i föräldrarnas pool blir lätt byte för Mrs Robinson (Anne Bancroft). Gjorde Hoffman till stjärna, med framstammade repliker som ”Mrs Robinson, ni försöker förföra mig! Inte sant?” Ett måste att se.

”Moment 22” (1970)

Joseph Hellers tjocka bästsäljare om amerikanska soldater i Italien under andra världskriget blev omöjlig att få in i en film. Under förtvivlat efterarbete gick Nicholson och såg Robert Altmans ”M*A*S*H”. Den prickade allt Nicholson missat - ”Jag nästan svimmade”.

”Carnal knowledge - Köttets lust” (1971)

Efter skådespelardebut i ”Moment 22” fick sångaren Art Garfunkel agera mot Jack Nicholson i film om mäns mer eller mindre manipulativa jakt på sex. Sevärd 1970-talsartefakt.

”Operation Alpha” (1973)

Action med smarta delfiner som måste räddas från ondskefulla Men in Black? Magplask, men roligaste kapitlet i biografin. Skådespelaren, fyllbulten och slagskämpen George C Scott kom en dag till inspelningen med två livvakter. ”Behöver du det?” undrade någon. ”Du fattar inte, de är för att skydda andra från mig!”. Nej, jag har inte sett den. Det ska inte ni heller göra.

”Silkwood” (1983)

Verklighetsbaserat drama om Karen Silkwood (Meryl Streep), som var fackligt aktiv arbetare på kemifabrik, utsattes för strålning, och dog i mystisk bilolycka på väg till möte med journalist. Nichols första samarbete med Streep.

”I lust och nöd” (1986)

Fartfylld komedi byggd på Nora Ephrons förtäckt självbiografiska roman om äktenskapet mellan henne och Carl Bernstein, hjältemodig Watergateavslöjare och tvivelaktig make. Meryl Streep och Jack Nicholson i fejd; hon är matlagningsskribent, så paj kommer till användning.

”Working girl” (1988)

Sigourney Weaver är arbetsgivaren från helvetet men hennes hunsade sekreterare Melanie Griffith spottar upp sig och vinner allt, inklusive Harrison Ford. Weaver har en stor scen som Cruella De Vil på kryckor. En Nichols-succé.

”Vykort från drömfabriken” (1990)

”Stjärnornas krig”-stjärnan Carrie Fisher var dotter till sångaren Eddie Fisher och skådespelerskan Debbie Reynolds och använde egna erfarenheter i den roliga roman Nichols filmade. Meryl Streep och Shirley MacLaine glänser som mor och dotter, inte minst i sångnummer på slutet.

”Angels in America” (2003)

Al Pacino, Meryl Streep, Mary-Louise Parker, Emma Thompson och många fler fina skådespelare överträffar sig själva i gripande tv-serieversion av Tony Kushners långa pjäs om aids och antikommunism och homosexualitet och andra laddade ämnen i USA från 1950-talet till nutid. Ett tredje måste att se från Mike Nichols.