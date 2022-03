Mikropenisar och lesbiska fantasier i nya kvinnoserien ”Lust”

Tv-serie ”Lust” Serieskapare: Frans Milisic Wiklund, i samarbete med Åsa Kalmér, Julia Dufvenius, Sofia Helin och Anja Lundqvist. Regi: Ella Lemhagen. I rollerna: Sofia Helin, Julia Dufvenius, Elin Klinga med flera. Språk: svenska. Avsnitt 1-8. Premiär 18 mars HBO Visa mer

Hade Anette (Sofia Helin) själv fått frågan om sitt sexliv hade svaret förmodligen bara blivit en enda lång tystnad. Det senaste året har hon och maken knappt legat med varandra alls. Men nu är det tack och lov hon som ställer frågorna till andra medelålders kvinnor på uppdrag av Hälsomyndigheten.

Finns det ett samband mellan kvinnors ökade sjukskrivningstal och deras sexuella situation? Anettes väninnor verkar i alla fall alla smått frustrerade. Hennes syster, alfakvinnan och akademiledamoten Martina (Elin Klinga), ligger i skilsmässa med sin otrogne man. Nadia (Anja Lundqvist) är i sin tur otrogen mot sin man med Diesel – en kriminell snubbe som hon träffat på gymmet. Singeltjejen Ellens (Julia Dufvenius) dejtande går visserligen bra men i jobbet som bilförsäljare har hon precis blivit petad, på grund av sin falnande sex appeal.

Den åttadelade komediserien ”Lust” handlar egentligen mer om kvinnors längtan än sex. Längtan efter att bli sedd och få sina behov tillfredsställda. Tempot är genomgående högt, tonen lättsam och replikerna träffsäkra. Här finns också en fingertoppskänsla när det kommer till att fånga manliga privilegier och det löjliga i vår samtid, som gangsterrappande medelklassungar och krystade koncept som fiskjuicebarer.

Det centrala temat, själva utredningen, utgör komedins välbehövliga ”straight guy”. Anette är en allvarsam person vars sjukskrivne man har ett mer passionerat förhållande till sin hifi-anläggning än till sin fru. Det finns en äkta sorg i den berättelsen som Sofia Helin gestaltar väldigt fint. Utan den intrigen hade serien förmodligen kantrat.

I övrigt skämtas nämligen det mesta bort, oavsett om det gäller mikropenisar, lesbiska fantasier eller impotens. Det är egentligen bara vid ett tillfälle som det verkligen bränner till. Det är när Elin Klingas i övrigt rätt manierade karaktär står ensam i badrummet och tvättar sin bröstprotes. Det faktum att hon haft bröstcancer och hur det påverkat hennes kroppsuppfattning berörs aldrig och när sex skildras görs det genomgående flåsigt, fumligt och med ett drag av buskis.

Av de manliga karaktärerna står Johan Widerberg ut med sitt träffsäkra porträtt av den politiskt korrekta radhusmannen som vänder in och ut på sig själv för att vara alla till lags. Jonas Malmsjö gör också en rolig mindre insats som filmstjärnan med det målande artistnamnet Torkel Vildhavre.

”Lust” är långt ifrån ensam om att skildra medelålders kvinnors sexualitet just nu. När en annan HBO-serie, ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that…” hade premiär var det till exempel många kritiker som hade invändningar mot att den innehöll på tok för lite sex och att karaktärerna var alldeles för upptagna av sitt eget åldrande.

”Lust” gör ingen större sak av det fysiska åldrandet även om unga kvinnor framställs något endimensionellt som ett potentiellt hot. ”And just like that…” gjorde dock en lovvärd ansats att skildra en mer diversifierad värld (även om man naturligtvis kan diskutera hur bra det blev) men det är bara att konstatera att den vita medelklassen fortsätter att dominera utbudet i Sverige. Vi ser fram emot att få se andra typer av människor porträtteras i genren framöver.

