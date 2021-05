Milders senaste en av de vackraste skivorna som gjorts inom svensk jazz

Jazz Milder PS ”Singled out by fate – more music by Paddy McAloon” (Apart/Plugged) Visa mer

Det här är andra skivan som saxofonisten Joakim Milder och hans band PS viger åt musik av Paddy McAloon. Det vill säga, första låten av den brittiske singer-songwritern som Milder spelade in var så vitt jag vet ”Desire as”, på Milders skiva ”Remains” från 1995.

En och annan höjde nog på ögonbrynen då; McAloon var ju sedan länge synonym med popbandet Prefab Sprout, medan Milder hade etablerat sig bland Sveriges främsta jazzmusiker. Ett genreöverskridande drag. Och ett tydligt uttryck för Milders speciella öra och sensibilitet.

Precis som på förra skivan ”Quoted out of context” (2013) vittnar urvalet av låtar på nya ”Singled out by fate” om en förtrogenhet med McAloons produktion som Milder rimligen bara delar med andra konnässörer. Men det här är samtidigt musik som går lika bra att lyssna till mer förutsättningslöst. Eller med kännedom snarare om Joakim Milder. Eller rentav om McAloon – via Milder. Jag hade själv inte upptäckt ”Desire as” innan jag hörde Milders sublima tolkning med bland andra Pétur ”Island” Östlund på trummor.

PS är ett helt igenom annat band, med istället Lisbeth Diers på trummor och slagverk, Johannes Lundberg på kontrabas och Nils-Olav Johansen på gitarr. Här är dessutom en stråkkvartett, brass och dragspel.

Milder liksom spelar på hela instrumenteringen, samtidigt som hans helhetsgrepp uppenbarligen innebär att han helt släpper taget om vissa moment, bortom vissa skeden. Det gäller inte minst valet av samtliga medmusiker, vilka signifikativt nog listas i konvolutet i exakt den ordning de kommer in i varje enskild låt.

Låtar som den på samma gång fjärran och intima ”Adolescence” och den förtätat detaljerade ”Dandy of the Danube” är underbara exempel på hur väl det faller ut. De två följer på varandra, som förstås är noga uttänkt i sig. Lite längre fram kommer den ljuvligt återhållna ”Just because I can” med Milder i sitt esse på sopransax. Den är kanske min personliga favorit. För ögonblicket, vill säga. För det är egentligen helheten som överväldigar mig. Sammantaget en av de vackraste skivor som gjorts i svensk jazz.

Bästa spår: ”Adolescence”

