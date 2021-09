”Min förståelse för incels ökade när jag lärde känna dem”

En 24-årig man går till läkaren för att kolla ett födelsemärke. Den ordinarie manlige läkaren är dock inte i tjänst så en ung kvinnlig läkare tar över. När hon vidrör patientens nacke ryser han till. Sedan börjar han gråta. ”Det var första gången nån la sin hand på mig och det blev bara för mycket. Jag försökte kämpa emot men tårarna kom ändå. Jag började få stånd. Jag bara reste mig upp och gick därifrån”, berättar mannen om upplevelsen.

Skildringen är en av många i Stefan Krakowskis nya bok ”Incel. Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris” som går på djupet med den så kallade incelrörelsen, de unga personer – övervägande män – som lever i ofrivilligt celibat, ensamhet och utanförskap; en rörelse ofta förknippad med kvinnohat och terrordåd.

Men när Krakowski, psykiater och författare, träffar de svenska män som identifierar sig som incels, och låter dem berätta om sina liv och sitt utanförskap, bildas en djupare förståelse.

– När jag lärde känna dem så nära och intimt blev det en ögonöppnare och min förståelse för incels ökade: I grunden handlar det om otroligt olyckliga och tragiska människoöden, med väldigt ensamma personer som anser sig ha en fullständig brist på framtidsutsikter.

Arbetet med boken pågick i två år. Han träffade och pratade i timtal med männen, och berättelserna skapar ett montage av besvikelser: frånvarande fäder, övergivenhet, hopplöshet, självmordstankar och ett hat som ofta vänds inåt. Och just där går en tydlig skiljelinje mellan incelrörelsen och andra terroranknutna idéer, säger Krakowski.

– Om man tar högerextremism eller våldsbejakande islamism så anser de sig tillhöra en upplyst elit och har ofta en grandios självbild. Det saknas hos incels. De anser sig vara i underläge. Det som förenar extremerna är snarare den väldigt bestämda uppfattningen om hur kvinnor ska vara och bete sig.

Boken är en skildring av det som kallas det manliga överskottet, där män halkar efter i utbildning och samhälle; män som aldrig haft en partner och som ibland heller inte har några andra naturliga sociala kontaktytor. På incelspråk kallas det NEET: Not in education, employment or training. I en undersökning bland medlemmarna på en incelsajt uppger närmare 70 procent att de ser sitt inceltillstånd som permanent – att deras ensamhet kommer att bestå livet ut.

När jag läser intervjuerna med svenska incels slås jag av somligas bild av kvinnor som kollektiva och systematiska, som om de alla är likadana. ”Alla kvinnor saknar behov av närhet, de har ingen sexualdrift alls”, säger en person som intervjuas.

– Det är ofta endimensionellt beskrivet, men grundar sig på deras egna bittra erfarenheter: oavsett om det gäller dejtingappar eller i verkliga livet så har de upplevt samma reaktioner hela tiden, att de inte har en chans eftersom de inte uppfattar sig som snygga nog. Utseendefixering är det oftast förekommande ämnet på incelsajter.

Stefan Krakowski Foto: Gabriel Liljevall

Samtidigt är det anmärkningsvärt få personer som Krakowski intervjuar som säger sig hata kvinnor.

– Det förvånade mig också, för schablonbilden av incels är män som önskar livet ur kvinnor. I väldigt många fall är det så, men de personer jag varit i kontakt med har entydigt förnekat att de hatar kvinnor. De flesta säger sig snarare förstå varför kvinnor inte vill ha dem. Samtidigt är man besviken på kvinnor eftersom man anser att de inte kan se bortom utseendet.

Ensamma och överblivna män har funnits i alla tider. Så varför har reaktionen blivit så här nu? Krakowski ser framför allt två faktorer:

– Kvinnor har uppnått en annan jämställdhet än tidigare. Förr var de beroende av männen rent ekonomiskt och hade inte möjlighet att välja fritt. Nu har vi tack och lov kommit till en punkt där kvinnan kan leva ett självständigt liv.

Det andra, säger han, är internet: Förr satt männen isolerade och utspridda på olika platser. Nu kan de hitta gemenskap på nätet. Men, säger han, man träffas ändå inte fysiskt.

– Incelsamvaron är helt internetbaserad. Om någon ibland har frågat om man ska ses blir reaktionen: ”Vad är poängen? Det skulle bara ytterligare understryka den hopplösa situation vi befinner oss i”.

Incelbegreppet myntades oväntat nog av en kvinna, Alana, som led av ofrivillig ensamhet och därför startade hemsidan Alana’s involuntary celibacy project 1997. Men sedan 2014 förknippas incels med unga, arga, ensamma och potentiellt livsfarliga män. Det var då den 22-årige Elliot Rodger mördade sex människor och skadade ytterligare 14 innan han tog sitt liv i Santa Barbara, Kalifornien.

– Elliot Rodger har haft det absolut största inflytandet på rörelsen, han har hyllats som ikon och har också inspirerat andra att begå terrordåd.

De incels Krakowski varit i kontakt med tar avstånd från de terror- och våldsdåd som begåtts i rörelsens namn, även om de utrycker hat eller besvikelse mot kvinnor.

Stefan Krakowski Foto: Gabriel Liljevall

– En överväldigande majoritet av incels är inte våldsbenägna och utgör inget hot, men man måste hålla ögonen på den våldsbejakande delen.

Förutom att träffa svenska incels infiltrerade Krakowski även en amerikansk incelkrets på nätet. Där är åsikterna annorlunda, råare. Han var tidigt nära att bli röjd, eftersom han ansågs alltför empatisk och stöttande i sina tongångar. Snarare dominerar en hånfull eller uppgiven stämning, säger han, till exempel uppmanas medlemmarna att inte rösta i politiska val eftersom politikerna ändå inte bryr sig om incels.

Det finns även en hierarki bland incels: Man kan inte ha kvinnliga vänner och samtidigt anses vara ”äkta” incel.

– Vissa medlemmar kan acceptera en sådan sak, men då utsätts personen för hån och kommentarer att han bara kommer att utnyttjas av kvinnorna.

Den modfällda livssynen att man är förlorare från stunden man föds kontras ibland av mer radikala åsikter.

– Vissa anser att samhället borde se till att incels har rättighet till sex och att det tillhandahålls av staten. Andra talar om att spara pengar till plastikoperationer för att göra något åt sitt utseende.

Jag har varit med om personer som sagt att de ska logga ut för alltid och ta livet av sig. Sen har de aldrig återkommit.

Ofta förekommer en önskan bland incels att ta sitt liv. Ordet ”självmord” förekommer många gånger i Krakowskis bok.

– Diskussioner om självmord är väldigt vanliga bland de incels jag träffat, men framför allt på nätet. Jag har under åren varit med om personer som sagt att de ska logga ut för alltid och ta livet av sig. Sedan har de aldrig återkommit. Vad som hände dem vet jag inte. Men när de skriver så möts de antingen av reaktionen ”Lycka till, se till att inte misslyckas med det” eller ”Gör det inte, det kommer ändå inte göra saken bättre.”

Krakowski säger att även om projektet med boken är avslutat har han fortsatt kontakt med de incels han pratat med.

– Jag vill gärna fortsätta ha det. Det känns angeläget att de har möjlighet att kunna återkomma till mig. Senast i går kväll fick jag mejl av en person som ville säga ”Så här är det nu och det känns fullständigt hopplöst.” Det handlar om att ha någon man lärt känna tidigare och kunna behålla kontakten.