”Min pappa tyckte att jag skämde ut vår släkt”

Tröjan är randig på längden, kortbyxorna svarta, strumporna vita med två ringar på. Han är sex år gammal och har fått Landskrona BoIS-dräkten av klubbordföranden som var vän till familjen. När Olof Lundh visar mig fotografiet säger han att det var något särskilt med den där gåvan. Dräkten gjorde något med honom, liksom drog in honom i fotbollens värld. På lantstället i Baskemölla på 1970-talets Österlen, rände han runt i den på gräsmattan. Bollen var röd. Pojkens gympaskor fläckiga av sommar.

Nu är det torsdagsförmiddag i november år 2022 och Olof Lundh har hunnit bli en av Sveriges mest kända sportjournalister. En ständigt anlitad expert som jobbar som kommentator och reporter på TV4. På sajten Fotbollskanalen skriver han krönikor och gör intervjupoddar. I Dagens industri avhandlar han idrottens affärer.

Dessutom skriver han böcker, om fotboll förstås. Den nya heter ”Templet i öknen. Så köpte Qatar världens största sport” och handlar om hur det gick till när ett ickedemokratiskt oljeland som utnyttjar migrantarbetare lyckades bli värd för det fotbolls-VM som invigs i dagarna. På köpet får man inblick i en internationell sportvärld full av rävspel och det han kallar ”sporttvätt”. Alltså hur rika länder med tvivelaktiga regimer lyckas framstå i bättre dager, genom att köpa hela fotbollslag och kapitalisera på idrottens air av gemenskap över gränserna.

Vad driver honom att bevaka fotboll ”sju dagar i veckan”? Och hur kommer det sig att just Olof Lundh blivit sportens festförstörare, ständigt beredd att fyra av frågorna som skaver?

– Det är något med den där världen, där fotbollsledare talar om att de gör allt för sporten och sedan bor på lyxhotell, där både klubblag och landslag får träningsresor betalade av diktaturer. Mixen av politik, hyckleri och pengar. Det är den bluffen jag vill syna, säger han.

– Jag vill se vad som döljer sig bakom draperiet och jag kan inte... hia mig, säger han.

Det låter som att Olof Lundh genom sina avslöjanden vill skydda sporten som han älskar.

Jag träffar honom i hans tvåplanslägenhet högst upp i ett hus i Gamla stan. Vita väggar. Gråa takbjälkar. Djupa fönsternischer. Som alltid när man ser honom i bild är det stora skägget välansat och frisyren och klädseln oklanderlig. För dagen overshirt, svarta jeans, ett bältesspänne med en döskalle.

Vi går husesyn. Stannar till framför ett fotografi taget när The Clash spelar på Olympen i Lund. Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon. Munnarna vidöppet vrålande mot mickarna.

– Detta är i maj 1980. På den tiden stannade alla de stora banden i det Lund där jag växte upp. Konserten var väldigt häftig. Jag minns att jag fick en smäll av någon som såg ut som ett skinhead.

Vem var Olof Lundh, då?

– Jag var en 13-åring som bodde i ett villakvarter där det fanns en massa andra ungar, och vi spelade fotboll och en massa pingis.

I bokhyllorna i Gamla stan står böckerna som hans far, läkaren och läroboksförfattaren Bengt Lundh skrev, och de prestigefyllda lexikonen han medverkade i.

För pappa kunde jag lika gärna vara pianist på en porrklubb

Farfadern Gösta Lundh var också han uppburen läkare, som hjälpte flyktingar under andra världskriget och fick en gata i Landskrona uppkallad efter sig. Pappan, som dog 2009, var dessutom kusin med hjärnforskaren och läkaren David Ingvar; en av de sex lärde i tv-frågesporten ”Fråga Lund”.

Och själv blev du sportmurvel, hur togs det emot?

– Jag kunde lika gärna vara pianist på en porrklubb. Pappa tyckte det var illa nog att jag var sportjournalist, men att jag dessutom var det på en kvällstidning...

– Pappa förlorade sin egen far tidigt och miste all trygghet och blev inackorderad hos en annan familj, när han var 16. Han var väldigt noga med att man ska klippa gräset, häcken ska vara ansad och att man ska göra sin jävla plikt, punkt slut. Om det sedan finns tid och pengar över, då kan man möjligen få njuta en stund. Det har jag fått med mig.

Jag ringde upp mamma och pappa och jag skrek, bara skrek rätt ut den morgonen

Olof Lundhs mamma Inger var hemmafru tills hon 42 år gammal tog jobb på en revisionsbyrå. Det var hon som var kraften i deras familj, centrumet för Olof och hans två äldre systrar.

– Visst, pappa gjorde karriär men det var hon som skötte allting, det var till henne man vände sig. Våren 2003 var jag korrespondent i New York och morgonen efter att USA gått in i Irak ringde min syster Anna och berättade att mamma var allvarligt sjuk i cancer. Jag ringde upp mamma och pappa och jag skrek, bara skrek rätt ut. Tio veckor senare begravdes hon.

Hans röst darrar lite grann.

Vi fortsätter genom rummen. Pratar om det modernistiska möblemanget han ärvt. Så säger han plötsligt:

– Är det okej om jag gör en jobbgrej?

Det visar sig att han just denna dag blivit nominerad till Stora Journalistpriset, i kategorin Årets Röst. Nu vill hans egen redaktion på TV4 göra en direktsänd intervju via mobilen. Han ställer sig med det milda ljuset från fönstren i ansiktet och tittar in i kameran med lurarna i öronen.

Han säger att ”det känns väldigt hedrande”. Att ”sportjournalistiken ju alltid haft lite svårt att hävda sig när det gäller Stora Journalistpriset”.

I juryns nomineringsmotivering står det: ”Oförtrutet och djärvt, tar han matchen mot idrottens makthavare och avtäcker den internationella fotbollens blodiga baksidor.”

Kan du förklara fotbollens väldiga kraft för en som mig, som aldrig riktigt fattat grejen?



– Jag kan inte förklara det med ord, den där magin.



Han berättar i stället drömskt om sportlovsresan han gjorde med sin mamma till London.

– Jag köpte en Sherlock Holmes-mössa och en Leeds-halsduk. Det här är 1976, jag var nio år, och Leeds var på väg nedåt resultatmässigt. Det fattade jag ju inte då, men jag har alltid misstänkt att det var därför försäljaren sålde den till mig, här fanns chansen att lura på någon en halsduk för ett lag som inte längre var så hett.

Skånska Dagbladet hade en spalt om engelsk fotboll på onsdagar där man fick all information – det var helt magiskt

– Efter det slukade jag allt som har med fotboll att göra. ”Tipsextra” på tv, där man kunde se engelska ligans matcher från november till mars, blev något heligt. Och jag läste allt om fotboll i Sydsvenskan och DN, som vi hade hemma. Som tioåring började jag köpa Expressen för egna pengar för jag ville ha mer och mer.

Du la veckopengen på Expressen?

– Ja, och gick till stadsbibblan för att läsa sporten i tidningarna där. Skånska Dagbladet hade en spalt om engelsk fotboll på onsdagar där man fick all information. Det var helt magiskt.

Kan du förstå dem som tycker att den där supporterflocken kan kännas skrämmande?

– Visst, och om jag går på en match så står jag sällan på hejaklackens läktare. Men när jag var i Leeds i våras på deras hemmamatch mot Norwich ingick jag definitivt i flocken. Stod och jublade och vrålade mina primalskrik. Och jag dansade runt med en man som var tatuerad på ett sätt som fick mig att misstänka att han var för Brexit, om man säger så. Efter matchen fanns det nog inte mycket vi kunnat enas om. Men just där och då, när Leeds gjorde ett segermål i nittiofjärde minuten, då var det han och jag.

Jag fick mina föräldrar att skriva på ett kontrakt där det stod att jag inte behövde flytta med dem om jag inte ville.

– Egentligen har jag alltid haft svårt att fungera kollektivt. Det är sådant jag dryftar med min terapeut. Jag har en ensamhet i mig. Annars tror jag inte att jag hade gjort som jag gjorde när jag fyllde tretton. Mina föräldrar skulle flytta från Lund till Helsingborg. Jag fick dem att skriva på ett kontrakt som jag tagit fram, där det stod att jag inte behövde flytta med dem om jag inte ville.

Så Olof Lundh blev kvar i staden när föräldrarna ett år senare packade ihop och flyttade iväg.

Hur får man ens en sådan idé som 13-åring?

– Jag kunde inte tänka mig att lämna Lund, det var den trygghet jag hade, här fanns allt som jag tyckte var roligt och spännande. Jag bara bestämde mig för att det här ska jag lösa. Så jag flyttade in hos några grannar som var otroligt schysta och verkligen gjorde mig till en medlem i familjen.

Jag och en kompis drev klubbar, vi bokade in allt från Ernst Hugo Järegård till Eddie Meduza

Längtade du inte efter dina föräldrar?

– Förhållandevis lite, mamma jobbade kvar i Lund så jag träffade henne då och då. Första året åkte jag hem på helgerna, sedan alltmer sällan.

Efter gymnasiet pluggade han planlöst på universitetet. Ekonomisk historia, statskunskap. Han börjar jobba i baren på AF, det stora kårhuset i Lund.

– Jag och en kompis drev klubbar där, bokade in allt från Ernst-Hugo Järegård till Sven-Ingvars och Eddie Meduza.

Herregud, råbusen Meduza, i Lund?

– Ja, det var en väldig bredd och samtidigt körde vi svartklubbar om nätterna i källaren.

Till sist tog han sig in på Journalisthögskolan i Stockholm. Fick praktikplats på Expressen, dit han senare återvände för en tjänst som reporter. Och nu närmar vi oss det som kom att skaka honom i grunden, och höll på att kosta honom hans karriär som sportjournalist. 2006 avslöjas det att Olof Lundh hade skrivit texter till en svensk spelaragents hemsida mot betalning, en man som han som sportreporter var satt att granska.

– Man kan rota vidare i det, säga att jag gjorde det för att det samtidigt gav mig en massa information. Men det jag hade gjort var helt fel. Jag ville berätta det för min arbetsgivare och till slut gjorde jag det, för jag höll på att gå under av ångest.

När vi tömde pappas lägenhet hittade jag en pärm där han sparat en artikel från Aftonbladet om det som hänt

Olof Lundhs ickeetiska extraknäck och hans efterföljande timeout skapade rubriker på sportsidorna. Även pappan reagerade, på sitt sätt.

– Ja, säger Olof Lundh. När mamma dog hade pappa inte längre någon som hjälpte honom med det praktiska. Han hade fått Parkinson när han var sextio år gammal, han kunde fortfarande jobba, men mamma tog hand om honom. Några år efter hennes död klarade sig inte pappa längre själv och vi skulle tömma deras lägenhet. Detta var alltså ett halvår efter det att jag har tagit en timeout från min tjänst på Expressen.

– När vi tömde lägenheten hittade jag en pärm där han sparat en artikel från Aftonbladet om det som hänt. Det är ganska anmärkningsvärt, uppenbarligen hade han tyckt att detta var något som var värt att skriva ut från nätet, och det i tre exemplar!

– Vi pratade aldrig om det men det är klart att detta var enormt traumatiskt för honom. Att jag gjorde bort mig så, offentligt.

Om man tänker på hans egen livshållning, med att gräsmattan ska hållas snygg?

– Då var det som att en bomb släppts i den. Jag gjorde bort mig, skämde ut vår släkt, vårt namn.

Olof Lundh fick lämna sportredaktionen på Expressen och skulle börja jobba som nyhetsreporter.



– Men så ringde TV4 och sa: vi har precis köpt en massa sändningsrättigheter till fotboll och vi vill starta en sajt, kan du göra det åt oss, och jag tog chansen och det blev Fotbollskanalen.

Tre saker Olof Lundh gör när han inte tänker på fotboll Går på krogen. ”Jag gillar att träffa folk på restaurang. Det blir ofta mer avslappnat än hemma och folk är glada. Helst av allt sitter jag i en bar, på en hög stol, umgås med mitt sällskap eller bara kollar på folk.” Tränar. ”Om man ska orka jobba hårt är träning ett måste. Jag kan inte springa mer än någon gång i veckan på grund av krånglande hälsenor och har börjat promenera och lyssna på poddar, men jag tar tid så jag håller uppe tempot. Varvar det med en app som har 7-minute-workout och något PT-besök då och då. Finns ingen bättre känsla än efter ett pass.” Vara på Österlen. ”I över 20 år har jag hyrt olika ställen i Vitemölla, Kivik och Skillinge och det finns en ro där som jag inte känner på många andra platser. Jag umgås med barn, släkt och en del vänner, spelar golf och läser. Det är ytterst sällan jag känner mig jagad av jobbet där. Det är en frizon.” Visa mer

Nu är Olof Lundh på väg till Qatar. Alltså landet som han bland annat beskriver så här i inledningen av sin bok:

”Ett land villigt att satsa 200 miljarder dollar … Ett land som saknar demokrati … Ett land där homosexualitet är kriminellt … Ett land som bedrivit rovdrift på migrantarbetare … Ett land som kandiderade genom att betala mutor … Den 2 december 2010 utsågs lik förbannat Qatar till värdnation för fotbolls-VM 2022 .”

Det var ju helt otroligt, att en diktatur betalade Sveriges fotbollsförbund för att åka dit på träningsläger och spela matcher

– Med den här boken ville jag gå emot den vanliga journalistiska principen att förenkla, jag vill komplicera. Mitt eget uppvaknande började i Saudiarabien 2006. Det var första gången jag var i den delen av världen och såg förhållandena som råder. Sverige var där och spelade. Och bara det var ju helt otroligt, att en diktatur betalade Sveriges fotbollsförbund för att åka dit på träningsläger och spela matcher. Det var jag som avslöjade det.

Exemplen på diktaturer som köper in sig i fotbollen är många.



– Qatar köpte klubben Paris Saint-Germain 2011. Året efter började Zlatan spela där.

Även de svenska damstjärnorna Kosovare Asllani och Caroline Seger spelade för den franska klubben.

– Men ingen gav spelarna frågor om hur det kändes att de fick sin lön från ett land som saknar grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag kan inte sitta här hemma i Sverige och skriva någon krönika om att detta VM är för jävligt – hur ska vi då kunna beskriva det som sker?

Han höjer rösten lite grann.

– Nu diskuteras det om man som journalist bör åka till Qatar. För mig är det obegripligt. Jag kan inte sitta här hemma i Sverige och skriva någon krönika om att detta VM är för jävligt, så vi gör bäst i att stanna hemma. Hur ska vi då kunna beskriva det som sker där, om hur regimen till exempel reagerar på eventuella protester?



– Man har ropat på bojkott. Samtidigt som man blundar för att Sverige handlar för fullt med Qatar! Vi säljer vapen till dem och vi har en ambassad där som öppnades 2014 med ett uttalat syfte att göra fler affärer med landet.

– Det handlar om pengarna. Så enkelt är det. Det är de som driver hela vår värld.

Olof Lundh kommer att fortsätter att belysa fotbollens mörkare sidor. Och till sist kan man undra: Har det någon gång funnits en ren form av fotboll?

– Puritanerna anser det. Men jag menar att urtillståndet var den gången man själv på riktigt fastnade för fotbollen som sport. VM 1974 i Västtyskland var nog första gången jag upplevde det där pirret, jag var så liten att jag inte orkade se matcherna i ett sträck, så mellan varven stack jag ut och lirade med min röda boll där i Baskemölla.

– VM 1978 i Argentina, var jag bänkad vid tv:n igen. Såg konfettin som singlade över läktarna, alla de otroliga matcherna. Thomas Sjöbergs mål mot Brasilien, det var en tåfjutt , men det var ju vackert för han gjorde ju mål! Det var ren fotboll för mig.

Olof Lundh gör en paus.

– Men sedan har jag ju tyvärr också sett allt det andra. Att Pelé redan 1970 fick reklampengar för att gå ner på knä och knyta dojorna under VM-finalen, så att kamerorna skulle zooma in hans fotbollsskor. Det finns ingen urfotboll. Det har varit skitigt hela vägen.

