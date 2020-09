Mining är ett liveband väl värt namnet

Musik Mattias Risbergs Mining Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Om något visar den här konserten på vikten av levande musik inför publik. Det är inget som förminskar Minings originalitet, men bland de reglementsenligt utspridda femtio som ser pianisten Mattias Risbergs sjumannaband på Fasching anar man en ödmjukhet inför hela situationen. Av allt att döma känner de likadant på scenen; jag har sällan sett musiker just så ödmjuka inför sitt auditorium som Risberg, basisten Dan Berglund, sångerskan Jennie Abrahamsson, trummisen Jon Fält, saxofonisten Fredrik Ljungkvist, multiinstrumentalisten (fiol och marimba) Josefin Runsteen och gitarristen David Stackenäs.

Gruppen har två skivor bakom sig. Ytterligare en ligger i loppet och är tänkt att fullborda en trilogi. Men närmast till hands ligger kanske ändå debuten, som var en liveinspelning och alltså ännu en påminnelse om allt det så många av oss saknat så länge. Nu är Mining dessutom ett liveband väl värt namnet. Den korsning av rock, jazz och konstmusik som Risberg formulerar bildar ett i grunden ganska obestämt material som måste bearbetas ordentligt för att komma till liv – och inte bara låta som vad som redan stelnat under epitet som fusion.

Här skadar det inte att flera i bandet spelar aningen utanför sina, vad man brukar kalla ”comfort zones”. Berglund bryter ju liknande mark med sitt Tonbruket. Men Stackenäs hör man oftast inom friare improvisation. Och Fält efterträdde ju knappast Jon Christensen i Bobo Stensons trio utan att ha tagit till sig det mindre metriska men desto mer måleriska sätt att spela trummor som kan spåras tillbaka till Paul Motian.

Med Mining förenas de i en musik, där referenser som Pink Floyd och Kate Bush är lika tänkbara som Frank Zappa och (med Ljungkvist på topp) John Coltrane, men där alltihop ytterst måste passera genom just de här musikerna, just här och nu. För återigen, och med all ödmjukhet i världen: vi är på konsert!

