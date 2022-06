Miraa May sitter på receptet för fantastisk r'n'b

R'n'b/pop Miraa May ”Tales of a miracle” (Island records/Universal) Visa mer

Miraa May har hamnat i skuggan av de brittiska r'n'b-giganterna Jorja Smith, Mahalia och Ella Mai. Trots den lovande debut-ep:n ”The beginning” (2014) har det gått trögt för 26-åringen. Den brittisk-algeriska May har famlat bland teman och tempon utan att finna just sitt eget, något krävs för att bryta igenom den höga väggen av konkurrens.

Det är märkligt. Hon sitter nämligen på receptet till fantastisk sängkammar-r'n'b, som hon också skapat åt sig själv och andra. Miraa May ligger bakom både Jorja Smiths ”Be honest”, Mahalias ”Jealous” och egna ”Rendevouz”.

På debutalbumet ”Tales of a miracle” gästar ovanstående och fler intressanta, uteslutande kvinnliga, artister – som Stefflon Don och Raye. Den sjutton spår långa skivan inleds dock med ett gäng blaskiga ballader, överkryddade med autotune. Det är först mot mitten som kalaset tar sig.

På ”Internet trolls”, skivans överlägset bästa spår, låter Miraa May rösten surfa på ett vibrerande elgitarriff. Likaså visar solvarma ”Sugamamacita” på Mays hemvist i r'n'b. Hennes charmiga brittiska pratsång, sexiga yl och 00-talsinfluenser är som stöpt för genren.

Tyvärr rivs stämningen emellanåt upp av trist pop, som tagen ur Dua Lipas hög av svinn. Så solklar som Miraa May är i r'n'b är det obegripligt att hon väljer att göra något annat.

Bästa spår: ”Internet trolls”

