Mirakulös musik som stångar sig igenom vår tids pessimism

Den 22 juli 2011 skedde de två attentaten i Norge som dödade 77 människor. Maja Ratjke var då i färd med att komponera en stråkkvartett inspirerad av Beethovens kvartett nr 7 i F-dur.

Och musiken frös till is för henne, fick en blyfärgad ton och stelnade i ett smärtsamt skri – tills hon återvände till Beethovens livfulla kvartett och fick tillbaka rörligheten och därmed också ljuset. Några år senare arrangerade hon om denna fantastiska ”Tale of Lead and Frozen Light” och utvidgade den tidsmässigt för TrondheimSolistene, en av Europas främsta stråkorkestrar.

I det andra verket på albumet, ”Pictures From a Sinking City” som uruppfördes av TrondheimSolistene 2020, går allt i kras men på ett helt annat sätt. Här har Ratjke utmanat stråkinstrumentens begränsningar och använt sig av det ”skräp” som fallit utanför kompositionen när hon försökt att trotsa det omöjliga.

I händerna på denna stråkorkester blir det en allvarsam lek där det destruktiva – verket är inspirerat av såväl myten om Atlantis, översvämningarna i Venedig och den rådande klimatkrisen – är en förutsättning för det konstruktiva. En mirakulös musik som tjuraktigt stångar sig igenom vår tids dystopier och pessimism.

Bästa spår: hela albumet.

