Missnöje över Marvels arbetsvillkor: "Mobbning"

Kraven från Marvel är omöjligt höga, med enorma sista-minuten-ändringar som tvingar dem att jobba över för låga löner. Det rapporterar bland andra The Guardian.

”De är en fruktansvärd kund och jag har sett alldeles för många kollegor bryta ihop efter att ha pressats att jobba för hårt medan Marvel tajtar till plånboken”, twittrade Dhruv Govil, en vfx-artist som arbetat med ”Guardians of the Galaxy” och ”Spider-Man: Homecoming”.

Enligt Govil är problemet att ”Marvel är för stora och kan kräva vad de vill.”

En annan vfx-artist berättade för New York Magazines Vulture att arbetet för Marvel ofta innebar övertid varje dag i en sexmånadersperiod. 64 timmars arbetsveckor, sju dagar i veckan: ”Jag har haft medarbetare som suttit bredvid mig och brutit ihop i gråt, andra har haft ångestattacker över telefon”.

Samma anonyma källa beskrev Marvel som så framgångsrika, dominanta och profilstarka att alla vfx-företag vill jobba med dem, men att företag som Marvel anlitar då ofta försöker ”göra mer med mindre” och ofta saknar kollektivavtal.

Emmy-vinnande vfx-artisten Joe Pavlo som också jobbade på ”Guardians of the galaxy” säger till The Guardian att arbetskulturen kan beskrivas som mobbning, men ”filtrerad genom flera lager av chefshierarkier”.

”Ingen från Disney tar tag i någon och svär åt dem, det handlar mer om en atmosfär där alla känner att det här är desperat viktigt och att alla är körda om vi inte gör det”.

Nu diskuteras även möjligheterna för Disney-Marvels anställda att organisera sig fackligt. Även om många i branschen är rädda för att det ska leda till att de blir svartlistade.

Disney kommenterade inte när The Guardian sökte dem för kommentar.