Missy Mazzoli gör opera av Lars von Trier-film: ”En story som vägrade lämna mig i fred”

Missy Mazzoli sitter hemma i Brooklyn i ett rum med rosa väggar som även är hennes studio. I webbkameran visar den amerikanska tonsättaren och pianisten upp en utdragbar klaviatur. Lite senare under intervjun viftar hon med librettot till operan som hon arbetar med just nu. Den bygger på George Saunders roman ”Lincoln i bardo” och är beställd av Metropolitanoperan.

2018 blev Mazzoli en av de första två kvinnor som fick ett sådant uppdrag av den prestigefyllda New York-institutionen. Opera har kommit att bli hennes kanske främsta gren, trots att hon bara haft möjlighet att ägna sig åt genren de senaste tio åren. Redan när Mazzoli enbart komponerade orkestermusik brukade hon betrakta instrumenten som rollfigurer i ett drama.

– Jag föreställde mig dem i väldigt mänskliga situationer, hur de antingen samarbetade eller motarbetade varandra, så det känns som om jag har skrivit opera i hela mitt liv, säger Mazzoli.

Mazzolis ”Breaking the waves” utspelar sig i ett litet samhälle på det skotska höglandet i början av 1970-talet. Foto: Caroline Tompkins

I sommar är hon Sverigeaktuell med operan ”Breaking the waves” från 2016 som får sin Skandinavienpremiär i Bröllopssalen på Vadstena slott. Det var från början librettisten, långvariga samarbetspartnern Royce Vavrek, som föreslog Lars von Triers 90-talsfilm som utgångspunkt. Mazzoli var just då hustonsättare hos Opera Philadelphia som nappade på idén.

Handlingen utspelar sig i ett litet samhälle på det skotska höglandet i början av 1970-talet. I centrum står relationen mellan den djupt religiösa unga kvinnan Bess och Jan, som arbetar på en oljeplattform i Nordsjön och blir totalförlamad efter en olycka. För att rädda sin make börjar Bess, på hans uppmaning, leva ut sin sexualitet med andra män. När en våldtäkt och misshandel lämnar henne så illa däran att hon avlider återhämtar sig samtidigt Jan.

– Det var en story som vägrade lämna mig i fred, säger Mazzoli.

Hon är medveten om att den självuppoffrande kvinnan är en Wagnerstereotyp, men påpekar att verkligheten fortfarande ser ut så.

– Bess belägenhet är en extrem och fiktiv version av vad kvinnor i min familj ständigt går igenom. Det finns den här tunna linjen av vad som anses vara acceptabelt beteende, där du som kvinna antingen är för högljudd, för tystlåten, för lydig eller för olydig och där alla hela tiden säger åt dig vad du ska göra.

I operan är det Gud, maken, modern, svägerskan, kyrkan och ortsbefolkningen som alla förväntar sig olika saker av Bess.

– Visst är det en berättelse om en kvinna som offrar sig själv för en man. Men jag ser inga problem med att belysa det på scen så länge man gör det på ett samtida och personligt sätt utan att fastna i Wagnerklichéer.

Missy Mazzoli har gjort sig känd på att komponera händelserik musik, som beskrivits som nyromantisk med drag av jazz och minimalism. Foto: Marylene Mey

Under en operakonferens i Köpenhamn lärde Mazzoli känna Vadstenauppsättningens regissör Ylva Kihlberg som även är sopran. Bland annat har hon sjungit huvudrollen i den danska tonsättaren Poul Ruders opera ”Selma Jezková”, som bygger på von Triers ”Dancer in the dark”. Mazzoli konstaterar att det onekligen finns en operadimension i den danska regissörens filmer.

– Han arbetar med olika lager av psykologiskt djup. Medan rollfigurerna säger en sak utvecklar sig fem andra känslomässiga landskap utöver dialogen. Det är särskilt påtagligt i såväl ”Breaking the waves” som ”Melancholia” och lämpar sig väl för opera, där man förutom texten har orkestreringen, musiken, melodierna och harmonierna som alla kan uttrycka olika saker.

Jag är väldigt intresserad av hur kvinnor, ofta på ett okonventionellt sätt, tar kontrollen över sina liv

När Mazzoli komponerade ”Breaking the waves” tog hon fasta på kärleken mellan Bess och Jan, som hon uppfattar som ”äkta” mitt i en väldigt skruvad situation.

– Det finns inget wagnerskt kärlekstema, men däremot motiv kopplade till dessa rollfigurer som jag kunde manipulera på olika sätt och återanvända till.

Framför allt letade hon efter flexibla musikaliska idéer. Till exempel ett enda ackord eller en melodi, där det räcker med att ändra en enstaka ton för att musiken ska låta antingen olycksbådande eller lugnande.

Mazzoli har gjort sig känd för att komponera händelserik musik som förhåller sig tämligen fritt till olika stilar. Hennes tonspråk har beskrivits som nyromantiskt med drag av både jazz och minimalism. Tidigare har hon skrivit operorna ”Song from the uproar” (2012), om den schweiziska äventyraren Isabelle Eberhardt, och ”Proving up” (2018). Den sistnämnda handlar, som Mazzoli säger, också om ”en kvinna i en omöjlig situation” som försöker hantera familjelivet med en supande make i 1860-talets USA genom bland annat överdrivet städande.

– Jag är väldigt intresserad av hur kvinnor, ofta på ett okonventionellt sätt, tar kontrollen över sina liv.

Hon har utbildat sig till certifierad ”death doula”, en person som assisterar en döende person och anhöriga under den sista tiden. Foto: Caroline Tompkins

Själv är hon tacksam över att kunna bygga en karriär i dag och menar att klimatet var tuffare för bara tio-femton år sedan, före metoo.

– Nu finns det ett språk och ett forum för kvinnor att höja rösten så det är en helt annan värld. Det sker förvisso ett bakslag i Amerika, där vi ser hur många av våra rättigheter tas ifrån oss, vilket är skrämmande. Men som kvinnlig kreatör känner jag mig stärkt jämfört med för tio år sedan.

Mazzoli växte upp i en småstad i Pennsylvania i en icke-musikalisk familj. Att hennes föräldrar – båda pensionerade speciallärare – köpte ett piano på en loppmarknad fick en avgörande betydelse för yrkesvalet. Så fort hon började spela hittade hon på egna stycken och visste omedelbart att hon ville bli tonsättare.

– Jag tänkte att det var ett sätt kunna ägna mig åt teater, bildkonst, poesi, filosofi och matematik. Komponerandet kan om man så vill vara en ingång till alla dessa saker, säger Mazzoli.

Under pandemin har hon även passat på att utbilda sig till certifierad ”death doula”, en person som assisterar en döende människa och de anhöriga under den sista tiden. Det kan tyckas väsensskilt från komponerandet, men Mazzoli ser det snarare som en förlängning. Hennes verk berör tunga ämnen som hjärtesorg, svek och död. Inte minst ”Breaking the waves” handlar om tro och vad det innebär att vara en god människa, konstaterar hon och menar att musikdramatiken är en trygg plats för svåra ämnen.

– Du kommer sannolikt inte att dö när du går på teater och eftersom du i grunden vet att du är säker kan du tillåta dig att utforska livets mörkare sidor.

Fakta Missy Mazzoli Föddes 1980 i Pennsylvania. Numera bosatt i Brooklyn, New York. Amerikansk tonsättare och pianist. Har komponerat såväl orkesterverk som flera operor samt musik för film och tv, bland annat till serien ”Mozart in the jungle”. Har även spelat in musik med sitt genreöverskridande band Victoire, däribland ”Vespers for a new dark age” (2015), och startat ett mentorprogram för unga tonsättare som definierar sig som kvinnor och icke-binära. Mazzolis andra opera ”Breaking the waves” från 2016, med libretto av Royce Vavrek efter Lars von Triers film, får sin Skandinavienpremiär i Bröllopssalen på Vadstena slott den 22 juli. Den 14 augusti framförs hennes nya violinkonsert ”Procession” under BBC Proms i Royal Albert Hall i London. Senaste operan ”The listeners” uruppförs på Ultimafestivalen i Oslo den 24 september. Visa mer

