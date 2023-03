Missy Mazzoli har en samtidsröst så suggestiv att man knappt kan sluta lyssna

Nutida klassiskt Missy Mazzoli ”Dark with excessive bright” (BIS/Naxos) Visa mer

Bland de amerikanska samtidsröster som vitaliserar konstmusiken utmärker sig Missy Mazzoli. Hennes debutopera ”Breaking the waves” som fick sin svenska premiär i Vadstena 2022 uppmärksammades för sin patosfyllda, urbana romantik. Sedan operan skrevs har Mazzoli utvecklats till en storslagen symfoniker med stark dramatisk ådra.

Nya cd:n är inspelad längst uppe vid polcirkeln av Arktiska filharmonin och Bergens filharmoniska orkester. Här öppnas dörren till en doftande klangvärld, så suggestiv och originellt färgsatt att man knappt kan sluta lyssna.

I violinkonserten ”Darkness, with excessive bright” inspireras tonsättaren av barockens klärobskyr till ett virtuost Bachmanér i Peter Herresthals solostämma, medan dirigenten James Gaffigan gör det mesta av Missolis hisnande Hollywoodglissandi och svällande romantiska panoreringar.

Över den minimalistiska pulsen i ”Sinfonia (for orbiting spheres”) vävs berättelserna i flera lager, en spinnande rymdmusik kvillrande av sinnlighet. Verket ”These worlds in us”, dedikerat till nyligen bortgångne fadern och Vietnamveteranen, har en elegisk skönhet som är svår att värja sig mot. ”Orpheus undone” plockar upp ett par scener ur Missy Mazzolis balett med samma namn, som är inspirerad av Rilkes underbara Orfeus-sonetter. Andra delen, ”We, of violence, we endure”, släpper in skira melodislingor av spirande hopp i de tunga, ödesmättade riffen.

Det är bländande, rasande snyggt.

Bästa spår: ”These worlds in us”