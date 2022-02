Mitskis nya album är ett soundtrack till skapandet

Indiepop Mitski

”Laurel hell”

(Dead Oceans/Playground)

För tre år sedan, efter att hon släppt sitt hyllade femte album ”Be the cowboy”, fattade den japanskamerikanska artisten Mitski ett drastiskt beslut. Hon skulle ge upp musiken. Skapandet, turnéerna – det blev för tärande, sade hon, och stängde av.

Att det inte höll i sig särskilt länge handlade delvis om ett skivbolagskontrakt, men framför allt om en dragningskraft, eller kanske en resignation inför konsten. Mitskis nya album ”Laurel hell” känns nämligen inte alls pliktskyldigt. Snarare mer angeläget, eller som något hon inte kunnat motstå.

Det är en komplicerad och intressant relation till skapandet som ett slags måste som på olika sätt präglar albumet, döpt efter de slingrande, vilda lagerbuskar som växer i Appalacherna i USA: vackra men förrädiskt lätta att fastna i. Slitningen blir särskilt tydlig på låten ”Working for the knife” – en bitterljuv reflektion över att vara konstnärligt verksam i kapitalismen, över hur det kan tömma en och dra in en på samma gång.

Även musiken präglas av kontraster. ”Let's step carefully into the dark”, sjunger Mitski på första spåret ”Valentine, Texas” – men gör sedan precis tvärtom.

I stället för att försiktigt följa hemtama spår kastar hon sig in i mörkret utrustad med en discokula och sin, enligt egen utsago, peppigaste musik hittills. Indierocken har inte suddats ut, men 80-talsinfluenserna från förra skivans hitt ”Nobody” har fått bli ledmotiv. Samtidigt känns texterna igen, på rättframheten, på hur vardagens problem och funderingar blir direkt akuta, och på de ibland groteska bilder som målas upp.

Oftast är det en kombination, ett slags emopop eller gothigt disco, som faller väl ut, och som för tankarna till Bat for Lashes lyckade försök att göra ett soundtrack till en 80-talsfilm om vampyrer. Låtar som ”Love me more” blir en effektiv och förlösande uppmuntran om att dansa trots att hjärtat brister.

Ibland fungerar det mindre bra, som på ”That's our lamp”, där en kärleksrelations sista stunder fläks ut till en glättighet som mest skaver. Allra bäst är Mitski när tempot ändå dras ner: på r'n'b-mjuka ”Heat lightning”, när mörkret tar över på ”Everyone”, och i hjärtslagen på ”There’s nothing left for you”.

Bästa spår: ”Heat lightning”

