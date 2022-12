Miyakodori: Japansk gastrobar ett av årets stora krogfynd

Miyakodori Adress: Upplandsgatan 7, Stockholm. Tel: 070-465 52 77. Hemsida: miyakodori.se/ Öppet: Ons–tor, sön: 17–00, fre–lör 17–01. Prisklass: Mellan. Visa mer

Somliga i krogbranschen är utrustade med en särskild talang, bortom stekhällar, såser och garnityr. De läser av gästernas förväntningar, ser till att maten kommer på bordet – och att rätterna är så goda att man beställer in fler än man tänkt.

De tre krögarna bakom Miyakodori har digra erfarenheter från välrenommerade matsalar som Frantzén, AG, Rolfs Kök och Adam/Albin, i och utom Sverige.

Miyakodori är både döpt efter och inspirerad av en liten izayaka i Kawasaki utanför Tokyo som tre generationer i samma familj drivit sedan 1950-talet. Izakaya kan sägas vara den japanska motsvarigheten till en spansk tapasbar eller en italiensk taverna. På många håll i Japan är byns izakaya närmast att jämföra med en ruffig pub.

Max Westerlund Inazawa, svensk-japan och en av krögarna bakom Miyakodori i Stockholm, har lyckats ympa in något av izakaya-kulturen från sin tid på förlagan utanför Tokyo. Och kanske är det inte konstigt att allt sitter som en smäck redan två månader efter öppningen. Ägartrion har haft ovanligt gott om tid att repetera – i tre år har de drivit ett popup-ställe i Söderhallarna vid Medborgarplatsen och på Tak vid Brunkebergstorg.

Gratinerade ostron, 55 kr/st. Foto: Krogkommissionen

Den som bänkar sig på dessa stilrent högbenta stolar får utöver en skarp matsedel både trivsel och okonstlad uppmärksamhet. Stämningen är ung, uppsluppen och atmosfären full av positiv energi, vardag som helg. En mötesplats för barhäng och småtugg likaväl som stora matupplevelser.

Gäster som inte är stadda vid kassa kan avstå från kökets värstingbitar – den syndigt kostbara Wagyu-biffen (699 kr) respektive Rossini-kaviaren på kombu-smör och potatis (295 kr). Här finns åtskilligt annat att avnjuta själv eller dela med andra vid bordet.

Utöver den mer eller mindre fasta menyn finns dagens rätter på svarta tavlan. Om tillfälle ges, missa inte gratinerade ostron (55 kr/st). Sorten Chironfils från Marennes är lagom köttig och står upp mot det smaskiga täcket av smaktät, umamig xo-sås, ingefära och vårlök. Vi brukar stegra oss inför tillagade ostron och helst slurpa i oss djuren au naturel men här lägger vi oss platt.

Takoyaki (125 kr) är fyra frasiga bollar, av japansk pannkakssmet smaksatt med bland annat dashi, och fyllda med bläckfisk. Ett typiskt izakayasnack, hur gott som helst. Tofu (125 kr) är två bitar friterad fast bönost med sting.

Tomater, 105 kr. Foto: Krogkommissionen

Bland grönsaksrätterna är cucumber (75 kr) en annan favorit. Gurkan får sin krispighet av att saltas och vakuumförpackas. Tomater (105 kr) är blancherade körsbärstomater i vinäger med massor av finhackad silverlök och shizoblad – så vackert och så gott.

Fermenterade böngroddar i kimchi och sesamolja (75 kr), daikon-sallad (120 kr) - en djup skål trimmad med kycklingskinn - liksom crispsallad (105 kr) med ljuvlig sesam- och misodressing, kan med fördel delas på två.

På Miyakodori serveras fyra olika yakitori, kyckling på spett från grillen; negima, tsukune, tebasaki och momo. Alla möra munsbitar med en ljuvlig, lätt rökig smak från kolgrillen, trädda på spett.

Pork belly (120 kr) är marinerat sidfläsk med en klick misosenap – och vilken marinad sen... Seabass (140 kr) är havsabborre på en spegel av miso- och sojasås med ett täcke av karamelliserad lök – ljuvligt.

Sesame (120 kr) kan vara stadens just nu godaste och snyggaste krogdessert: En sesamglass med ränder av karamelliserat kokutosocker. I botten en vaniljkräm och kring glassen en krans av rostat vitt sesamfrö och fermenterad svart sesam. Funkar till frukost, lunch, mellis, middag och supé.

Pork belly med misosenap, 120 kr. Foto: Krogkommissionen

Salty milk icecream (120 kr) serveras med grillad vit persika - eller ananas. För totalt ohämmade gottegrisar finns lemon craving (120 kr): lika delar citronkräm, marshmallow och pinjenötter.

Vad har vi i glasen då? Te, öl, sake och riesling. På ölsidan finns förstås den föredömligt torra trotjänaren Asahi som passar till det mesta, liksom Nipponia pilsner. Ren överkurs är den udda Hitachino red rice ale (115 kr) som är bryggd på bland annat på rött ris och fermenterad sake-jäst.

En betydligt bättre matchning till maten är österrikiska Rabl från 2021 (150 kr/glas), en både elegant och fyllig riesling som balanseras med friska toner av citrus och gröna äpplen. Bourgognevinet Nicolas Maillet från 2018 (200 kr/glas) är också en fin match till havsabborren. Även den röda vinlistan är väl anpassad till maten, bland annat olika varianter av fransk och österrikisk pinot noir och strävare nebbioloviner med hög syra från italienska Piemonte.

Här finns också en utsökt lista för dem som vill botanisera bland flaskorna i vinkällaren, från det utmärkta och prisvärda Chablis-vinet William Févre från 2019 (800 kr) till kronjuvelen i form av kult-brunellon Biondi-Santi från 1995 (9 000 kr) för gäster med en obegränsad dryckesbudget eller ”no liquor limit” på företagskortet.

Desserten Sesame, 120 kr. Foto: Krogkommissionen

Den som inte vill nyttja starkt kan njuta av ett japanskt Hojicha-te med nötiga toner (65 kr). Fritz Rhubarb (65 kr), Verju Spritz (85 kr) och äppelmust till samma kostnad är några av de andra alkoholfria alternativen.

Om du vill nörda ner dig i hur sake tillverkas och graderas kan du fråga vem som helst i personalen och få en gratisföreläsning, samt förslag på vilken av de 16 sorterna i källaren som kan passa just din smak. Eller varför inte skoja till det med en Ginza, ett cocktailglas fyllt med Roku gin, Sakura-vermouth, jordgubbar och apelsin (165 kr). Ett glas att minnas.

”Have a drink, grab some food, and get comfy in a laid-back setting” lyder uppmaningen på krogens hemsida, vilket illustrerar kursändringen från fine dining till izakaya style.

Krögartrion har antagligen gjort ett livsval när de bytte de stiffa matsalarna mot izakayans smått-och-gott-filosofi. För Stockholms krogpublik fyller Miyakodori sannerligen en lucka. Hontoni arigato!

