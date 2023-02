Möbelmässan behöver en nytändning

Mässa ”Stockholm Furniture fair” Stockholmsmässan Pågår till och med den 11 februari Visa mer

Omgestaltning. Det är det framtiden handlar om. I alla fall om man ska tro den tongivande del av Sveriges arkitektkår som i ljuset av klimatförändringarna anser att vi nu bör skapa nytt enbart av sådant som redan finns.

Det tror jag inte alla producenter på Stockholm Furniture fair skriver under på. Men att den typen av tankar florerar också i det här sammanhanget antyder redan de handtextade gerillaaffischer som möter besökare utmed gången från pendeltåget till mässan: ”New is the new wrong”. ”Nöj dig”.

Stockholmsmässan är själv ett bra exempel på omgestaltning. Sedan jag var här senast, före pandemin, har lokalerna tjänat som allt ifrån fältsjukhus till padelhall och vaccinationsmottagning.

Bild 1 av 2 ”Micro Office Prime” tillverkas av tjeckiska Silent Lab. Foto: Silent Lab Bild 2 av 2 ”Zen Pod” är formgiven av Staffan Holm och produceras av Abstracta. Foto: Foto Abstracta Bildspel

I år tycks många av de större möbelföretagen ha minskat på monterstorleken men kompenserat genom att måla montern i starka färger. Vår tids många loungeytor är fortsatt i fokus. Sittmöbler för öppna kontorslandskap med höga, ljudavskärmande väggar dominerar. Liksom pallar med inbyggd förvaring.

På årets mässa får också begreppet ”cellkontor” en ny mening. Här och där står telefonhyttsliknande, en kvadratmeter små, minirum. ”Zen Pod” av Staffan Holm, som produceras av Abstracta, är ett av flera exempel. Den beskrivs som ”en akustisk oas”. Det är den, förvisso, men trots skrivbord i ek, ledslingor i taket och möjlighet att anpassa ljuset för digitala möten får jag lätt klaustrofobi efter några minuter och associerar snarast till en fängelsecell.

Skrivbord ”V.PN.01” av Per Nadén för Verk. Foto: Ola Lewitschnik

Om ”podden” är en typ av produkt som speglar en vurm för högteknologisk massproduktion, syns på mässan också en tydlig motsats till den. Allt fler formgivare och producenter börjar tänka möbelproduktion utifrån andra utgångspunkter. De väljer att se och diskutera också de (för konsumenterna) osynliga delarna av produktionen och landar i en mer småskalig, hantverksmässig och materialfokuserad tillverkning.

I Emma Olbers utställning “Now or Never” visualiseras olika materials klimatpåverkan. Foto: Andy Liffner

”Klimatförändringarna ställer oss inför en aldrig tidigare skådad kreativ utmaning. Inte minst materialval spelar roll”, menar till exempel formgivaren Emma Olbers. I utställningen ”Now or never” utgår hon från koldioxidekvivalenter (CO2e) – det mått som används för att förstå produkters klimatpåverkan. Hur mycket av ett specifikt material får jag för ett kilo koldioxidekvivalenter, frågar hon sig, och ett av svaren visualiserar extra tydligt vikten av val: bredvid en mycket liten bit läder ligger en rejäl rulle rotting.

Producenten Verk är inne på samma spår. Företaget startades för några år sedan i en reaktion mot den konventionella möbelbranschen och har tagit ”Made in Sweden”-begreppet till nygamla höjder. Med hjälp av Ullkontoret på Gotland har man till exempel lyckats producera en helsvensk möbeltextil, något som inte existerat på flera decennier. Tyget består av garn från gotlandsfår och har blivit möjligt tack vare ett nytt, storskaligt spinneri på Gotland. På mässan visar Verk också bland annat tidstypiskt små, svarta skrivbord, som ytbehandlats med kimrök blandad med svensk linolja.

Cafébord ”V.AS.01” av Anya Sebton och pall ”V.DE.06” av David Ericsson för Verk. Foto: Ola Lewitschnik

Att inte välja är också ett val som många formgivare gör nu. De breddar sig och arbetar parallellt med alltifrån massproduktion till hantverk och konst. Mässans hedersgäst Front Design är ett exempel. I entréhallen har de i en jättemonter gjort en perfekt iscensättning av naturen. Suggestiv, lite dystopisk musik ackompanjerar en föreställning där projiceringar av vatten sköljer över småstensliknande sittmöbler som fått naturimiterande textila klädslar. Det är oerhört påkostat, skickligt genomfört och vackert att se på. Men det är samtidigt del av ett fenomen som hos mig framkallar motstridiga känslor: Man hyllar naturen genom att avbilda den, snarare än att se till att den finns kvar i tillräcklig utsträckning.

På Älvsjö Gård visas bland annat (från vänster till höger) ”In motion” Nick Ross, “T-table” Marco Guazzini”, Aluminium Chair, Candlestick & Screen” David Taylor och ”Spiral Table” Fredrik Paulsen. Foto: Erik Lefvander

Samma typ av kluvenhet karaktäriserar mässan i stort. Det märks att den kämpar för att kännas fortsatt relevant. Kanske kan mässans nya plattform för experimentell design bidra till en nytändning? På Älvsjö gård, en 1600-talsherrgård som ägs av mässan och som man passerar på väg från pendeltåget, ställer nordiska designgallerier, formgivare och konstnärer ut unika verk i de 13 rummen. För mig fungerar de som en vitamininjektion. Också mässkoncept kräver omgestaltning.

