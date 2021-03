Mobile Homes sjunger om drömmar som gått i kras

Synthpop The Mobile Homes ”Trigger” (Wild Kingdom/Sound Pollution) Visa mer

The Mobile Homes har vinglat av och an längs elektroniska motorvägar sedan 1984. Ofta mer präglade av förebilderna Depeche Mode och samtida strömningar än vad som varit nyttigt för den svenska synthpopgruppens egen identitet.

På nya albumet ”Trigger” – bandets första fullängdare på tolv år – tycks de samtidigt ha kommit i fas med både sig själva och soundet. Att melankoliskt mörka öppningsspåret ”Via dolorosa” rullar ut på regnvåt asfalt jämsides med insomnade Kent är föga förvånande med tanke på att tidigare medlemmarna Sami Sirviö och Markus Mustonen numera ingår i The Mobile Homes.

Den sparsmakade svärtan i ”My graveyard” kunde i sin tur vara sponsrad av landets samlade begravningsbyråer. Men det handlar förstås mer om en Curebesläktad inre dysterhet och drömmar som gått i kras.

Livets förgänglighet och åldrandet är en tematik som bandet elegant har vuxit in i. Inte minst på Pet Shop Boys-doftande ”Once upon a time I was handsome”. Ljudkartan är välbekant utan att kännas daterad och refrängerna attraktiva nog att fungera som synnerligen sympatisk hemestersynth. Om inte för massorna, så åtminstone för alla med hjärtat i ett elektroniskt åttiotal.

Bästa spår: ”The song we didn’t have then”, ”Once upon a time I was handsome”

