Modets big bang 1997 utforskas i Parisutställning

Utställning "1997 Fashion big bang" Palais Galliera, Paris. Visas t o m 16/7

Allt av betydelse i modet hände på 1990-talet – det brukar jag hävda skämtsamt men i själva verket helt uppriktigt. I utställningen ”1997 Fashion big bang” på modemuseet Galliera i Paris finns beviset! Här identifieras just 1997 som ett slags år noll för samtidsmodet. Höjdpunkten för 1990-talets minimalistiska estetik – och samtidigt ett avstamp för en ny mer spektakulär era på andra sidan millennieskiftet.

Det var ett händelserikt år då gamla sanningar ifrågasattes och en ny estetik slog igenom, intimt sammankopplad med tidens dystopiska fin de siècle-anda i kombination med framåtblickande innovationer. Men 1997 blev även startskottet för genomgripande strukturförändringar inom industrin, som kom att påverka branschens utveckling under det nya millenniet.

Den hårdfokuserade utställningen är kronologiskt gestaltad med en lång vindlande catwalk som återspeglar industrins snabba puls med korta nedslag, datum för datum, på de många epokgörande händelserna just detta modeår. Från herrmodeveckan i Milano via haute couturen i Paris till prêt-à-porter-visningarna och vidare in i nästa säsongscykel.

Vy från ”1997 Fashion big bang” på Palais Galliera, Paris. Foto: Paris Musées/Palais Galliera

Här finns plagg av en lång rad radikala nytänkare som utmärkte sig detta historiska år: Alexander McQueen, John Gallianao, Martin Margiela, Helmut Lang, Hussein Chalayan, Raf Simons, Hedi Slimane, Comme des Garçons och Yohji Yamamoto. Modeskapare som i hög grad har influerat kommande generationers förhållningssätt till mode.

Flera av dem är inte längre aktiva, någon har dukat under i en lyxindustri som på andra sidan millennieskiftet hastigt utvecklades till en vinstmaximerande monstermaskin.

I backspegeln framstår 1997 som en mer human och lekfull tid, då modeskaparna själva hade större kontroll över sin kreativitet och intresset för det konstnärliga fortfarande övertrumfade den globala modeindustrins cyniska strategispel.

Alexander McQueen för Givenchy, 1997. Foto: Paris Musées/Palais Galliera

Utställningens titel ”Fashion Big bang” refererar till en artikel i Vogue Paris i mars 1997 som handlar om haute couturens oväntade comeback just detta år. De anrika haute couture-husen hade sedan 1960-talet fört en tynande tillvaro vid sidan av prêt-à-porter-modet. 1997 är året när modets exklusivaste genre, med måttsytt och handsytt för individuella kunder, får en revansch – med hjälp av nytt ungt blod. Samtidigt sker ett skifte från de intima tillställningar som dittills definierat haute couturen, till extravaganta jättevisningar.

De kontroversiella britterna John Galliano och Alexander McQueen debuterar som designer för anrika modehusen Christian Dior respektive Hubert de Givenchy. Nicolas Ghesquière utnämns till kreativ chef för Balenciaga, Marc Jacobs för Louis Vuitton, och kanske mest uppseendeväckande av allt – den konceptuelle avantgardisten Martin Margiela anlitas som kreativ chef för konservativa lyxvarumärket Hermès.

Samtidigt debuterar 1980-talets främsta prêt-à-porter-stjärnor Jean-Paul Gaultier och Thierry Mugler med sensationella haute couture-kollektioner.

Thierry Mugler, solglasögon ”Les insectes”, 1997. Foto: Thierry Mugler/Palais Galliera

Kreativt framstår det sena 1990-talet som en gynnsam glipa i tiden mellan 1980-talets svulstiga extravaganser och 00-talets globaliserade varumärkeshysteri. En tid när modets traditionella hantverk återupptäcktes och korsbefruktades med nya tekniker och innovativa material.

Men nytändningen för haute couturen och de avsomnade modehusens återuppståndelse blir även startskottet för ett maktskifte i modeindustrin, där lyxmodehusens ägare i allt högre grad sätter agendan. Modemagnaterna Bernard Arnault på lyxmodegruppen LVMH och François Pinault vid Kering (då PPR) flyttar fram positionerna, medan de allt hårdare pressade kreatörerna reduceras till brickor i ett känslokallt strategispel. Det första tragiska offret på modets nya spelplan blir Alexander McQueen, som tar sitt eget liv 2010.

Utställningens oväntade grepp, med fokus på ett enda historiskt år, är uppfriskande och berikande. Standard i modemuseernas blockbusterutställningar har den senaste tiden snarare varit en hel era eller enskild modeskapare.

Comme des Garçons kollektion ”Body meets dress, dress meets body”, 1997. Foto: Paris Musées/Palais Galliera

Scenografin är influerad av tidens minimalistiska estetik och påminner mig om känslan i den inflytelserika konceptbutiken Colette i Paris, som öppnade just 1997. Med en mix av lyxmode och sneakers i begränsade upplagor, kosmetika, teknologiprylar, musik och böcker samt ett konstgalleri och en restaurang blev den en internationell referensdestination i ett par decennier framöver.

Utställningen tar avstamp i italienska Guccis visning i Milano där heta designern Tom Ford chockar publiken med manliga och kvinnliga modeller endast iförda G-string. Ett år senare, i slutet av utställningen, görs ett nedslag i Londonbaserade Hussein Chalayans kollektion ”Between” som utforskar den muslimska kvinnans status med chador i olika längder. Själva antitesen till Tom Fords avkläddhet.

Det fanns uppenbart ett behov av att ifrågasätta förlegade kropps- och skönhetsideal. Japanska Comme des Garçons ikoniska kollektion ”Body meets dress, dress meets body” förvränger kroppens naturliga proportioner och ifrågasätter idealfiguren. Medan belgiske Martin Margiela utforskar både hantverk och kropp i sin epokgörande kollektion ”Stockman”, som är baserad på skräddarbysten.

Bild 1 av 3 Ur Raf Simons katalog, ”Black palms”, 1997. Foto: Ronald Stoops/Palais Galiera Bild 2 av 3 Martin Margiela, ur kollektionen ”Stockman”, 1997. Foto: Françoise Cochennec/Palais Galliera Bild 3 av 3 Modellen Kirsten Owen i kläder från Helmut Lang, 1997. Foto: Dan & Corina Lecca/Helmut Lang

Belgiske Raf Simons banbrytande kollektion ”Black palms”, jämte unge franske Hedi Slimanes debutkollektion för Dior Homme, blir tongivande för ett nytt maskulint ideal. Det är ungt, tunt och slankt och sätter trenden för en kroppsnära silhuett som kom att dominera herrmodet en lång tid framöver.

I utställningen finns det inget tydligt svar på varför just 1997 blev ett så exceptionellt inflytelserikt år inom modet. Men det är uppenbart att kreativa energier flödade som aldrig förr i modeateljéer från Paris, Milano och New York till London, Tokyo och Antwerpen.

Modet tycks ha exploderat som i en ketchupeffekt då en ny generation modetalanger slog igenom efter att ha hållits tillbaka under nittiotalets ihållande lågkonjunktur. För att göra sig hörda på den internationella scenen hade de tvingats mejsla fram sin egen särart och kunde nu presentera glasklara, ofta radikalt nyskapande visioner. I många fall handlade det om att skaka av sig modets nostalgiska bagage för att skapa ett helt nytt uttryck för här och nu.

Björk i Alexander McQueen-design på omslaget av Homogenic, 1997. Foto: Paris Musées/Palais Galliera

Förankringen i tidsandan är ovanligt tydlig. Den urbana, minimalistiska och ofta androgyna looken är intimt förknippad med musikscenen och subkulturer snarare än de tjusiga salongerna och ligger helt i linje med tidens antiglamourösa estetik. Den blev känd under epitetet heroin chic över hela världen när en av tidens ledande modefotografer, 20-årige Davide Sorrenti, gick bort i en överdos 1997 och USA:s president Bill Clinton vädjar till modeindustrin i ett tv-sänt tal att sätta stopp för den drogförhärligande trenden.

Modeskapare som Helmut Lang, Ann Demeulemeester och Veronique Branquinho upphöjde den gatunära unisexandan till kreativt modeskapande på hög nivå i kollektioner som definierade tiden med en mörk, poetisk underton.

Samtidigt debuterade den unga brittiska modetalangen Stella McCartney (assisterad av Phoebe Philo) med en stilbildande kollektion för Parismodehuset Chloé fylld av små slipklänningar; minimala klänningar med tunna axelband som blir en megatrend världen över. Och som nu återigen är tillbaka i modet.

Tidens radikala energi, som handlade lika mycket om ett nytt androgynt skönhetsideal som om nyskapande plaggdesign, är uppenbart svårfångad i en utställning där levande kroppar har ersatts av stela dockor. ”1997 Fashion Big Bang” gör dock ett utmärkt försök och jag lämnar den insiktsfulla utställningen med känslan av att allt och alla var så mycket snyggare på 1990-talet. Vi har alla en epok som format oss estetiskt – min är utan tvekan detta decennium.

Nu vet jag att det mer specifikt är just 1997, året då allt hände. Drygt 25 år senare har många av dåtidens tongivande kreatörer visserligen lämnat spelplanen men deras banbrytande idéarv och ifrågasättande design bearbetas fortfarande. Med förebilder som Martin Margiela och Alexander McQueen är det särskilt fascinationen för haute couturens hantverk, liksom utvecklingen av nya material och innovativ tillskärning, som har utvecklats till nyskapande uttryck i vår tid.

Fendis handväska ”Baguette”, 1997. Foto: Fendi