Modig utställning om Sigurd Lewerentz unika arkitektur

Utställning och bok "Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt" Arkdes, Stockholm. Visas t o m 28/8 2022

Det finns en bild av Sigurd Lewerentz som en svårmodig arkitekt som rökte cigarr och helst ritade kyrkor med tjocka tegelmurar.

Studion han hade i Lund under sitt livs sista år förstärkte bilden. Den blev kallad ”svarta lådan” och var klädd med aluminiumfolie på insidan, för att reflektera det lilla ljus som trängde in genom takets lanterniner. Där satt Lewerentz bland sina ritningar. Åttio år fyllda hade han just färdigställt några av sina mest radikala verk, blomsterkiosken på Östra kyrkogården i Malmö och S:t Petri kyrka i Klippan.

Det var lätt att sätta honom i samband med 1970-talets samhällskritik. Hans arkitektur representerade hantverk och traditioner, en annan typ av modernism än den storskaliga som kom med miljonprogrammet.

När nu Arkdes äntligen kraftsamlat till en stor retrospektiv om den svenska arkitekturhistoriens starkast lysande stjärna vill de komplettera bilden av honom som en butter motståndsman, lyfta honom ur hans isolering i den svarta lådan. Sätta honom i samband med 1900-talets strömningar och det moderna samhällets framväxt.

Den tydliga röda tråden var hans kyrkoarbeten. De sträcker över hela hans karriär, från Skogskyrkogården och Östra kyrkogården i Malmö till Markuskyrkan i Björkhagen och S:t Petri i Klippan. Att det är dem han är mest känd för är ingen slump, hans genialitet syns tydligast där.

Sal med Lewerentz kommersiella arbeten och hans tapetmönster Foto: Louise Helmfrid

Men han var dessutom en flitig kommersiell arkitekt sysselsatt med butiker och kontor, särskilt under 1920- och 30-talet. I Arkdes samling, som ligger till grund för utställningen, finns otaliga skisser på grafiska skyltar, upplysta skyltfönster och livliga restaurangmiljöer.

Lewerentz viktigaste hus från den tidiga perioden är otvivelaktigt kontoret för Riksförsäkringsanstalten (1932) i centrala Stockholm. En av den svenska modernismens formstarkaste hus med sina djupt ställda fönster och ovala innergård.

Riksförsäkringsanstalten, invigd 1932 Foto: Johan Dehlin

Utställningen, som fått undertiteln ”Dödens och livets arkitekt”, är krävande, ambitiös och modig. Stora delar av det material som brukar karaktärisera en publiktillvänd arkitekturutställning, som filmer, fotografier och modeller, står tillbaka för ritningar och skisser. Av 13 000 föremål i Arkdes samling har 600 valts ut. De flesta av dem lyfts fram som om de vore konstverk, vackert inramade, utan passepartouter. Lewerentz blyertspenna är hela tiden närvarande. Han skissade frenetiskt in i det sista, aldrig riktigt nöjd, som det verkar.

Höjdpunkter i karriären, som den första ritningen till Skogskyrkogården, där han i ett hörn ritat in noter ur Edvard Griegs ”Peer Gynt”, samsas med ibland till synes obetydliga dokument som bibliotekskvitton. Det är lätt att få en övergripande uppfattning, samtidigt som det finns många skäl att återvända och fördjupa sig.

Salen med ritningar, foton och filmbilder på de centrala verken, plus möbler av Lewerentz Foto: Louise Helmfrid

De brittiska arkitekterna Caruso St Johns utställningsarkitektur är i sig en anledning att se retrospektiven. Den annars öppna exercishallen har blivit sju rum med olika karaktär och storlek. De mest centrala verken finns i en långsträckt sal, som med sitt bågformade draperitak för tankarna till nationalromantiken. I rummet med Lewerentz många kommersiella arbeten klättrar ett tapetmönster som han ritade i rosa och brunt upp efter väggarna. Rummet som samlar hans vurm för teknikinnovationer, däribland hans klassiska biljettkiosker för Stockholms tunnelbana, är nedtonat och grått.

Viljan att bredda bilden av Lewerentz är välkommen och ännu tydligare i den ambitiösa monografin på 700 sidor museet släppt inför utställningen, närmast ett uppslagsverk.

Jag kan ändå inte låta bli att undra över om han verkligen var lika djupt engagerad i alla olika typer av projekt. Förmågan att ständigt hitta designlösningar rotade i teknik finns nästan alltid där. Men de kyrkliga projekten har ett allvar över sig som de kommersiella arbetena saknar. Det säregna ljusdunklet i Markuskyrkan och S:t Petri kyrka och sättet de murats med hårt brända tegelstenar och breda fogar. Blomsterkioskens brutalitet. Uppståndelsekapellets höga och smala kyrkorum med sin tvärställda entré. Här framträder en konstnär med ett unikt språk.

Uppståndelsekapellet av Sigurd Lewerentz på Skogskyrkogården Foto: Johan Dehlin

Att han var och har förblivit den störste handlar om detta. Hela tiden genomförde han personliga och starka uttryck, med utgångspunkt i hantverket och materialen. Det fanns inget över för slentrian och massproduktion.

Ingen annan svensk arkitekt har i dag samma upphöjda position internationellt som Lewerentz, knappast ens Gunnar Asplund.

En sak som utställningen tonar ner är schismen mellan de två arkitekterna i slutet av 1930-talet. Båda var länge de såtaste vänner och samarbetade om Skogskyrkogården. Vänskapen rämnade när Asplund ensam fick i uppdrag att rita klart Skogskrematoriet och dess kapell. Lewerentz ansågs svår att samarbeta med.

Meditationsplatsen Almhöjden, gestaltad av Sigurd Lewerentz, på Skogskyrkogården Foto: Johan Dehlin

Lewerentz, som då var 55 år, bröt därefter upp från Stockholm och flyttade till Eskilstuna med sin familj för att koncentrera sig mer på sitt företag Idesta som tillverkade stålfönster. Janne Ahlin har i sin monografi ”Sigurd Lewerentz, arkitekt” (1985) framhållit tiden som en ofrivillig exil efter alla oförrätter.

Åren före och strax efter andra världskriget var på många sätt tunga. En annan motgång var att hans två vunna tävlingar om Malmö stadsteater (i dag opera) slutade med att han blev tvungen att samarbete med andrapristagarna David Helldén och Erik Lallerstedt. Hans vinnande tävlingsförslag till restaurering av Uppsala domkyrka blev inte av alls.

Först under sent 1950-tal, när Lewerentz flyttat till Skåne, var han tydligt tillbaka i värmen.

Delar av Lewerentz studio har återskapats på ArkDes, klädd med aluminiumfolie Foto: Johan Dehlin

Utställningens smartaste drag är att alla besökare måste passera genom en parafras på den ”svarta lådan” för att komma ut bland alla ritningar och föremål.

”Svarta lådan” i Lund innebar slutet på Lewerentz karriär. Det var ett märkligt arbetsrum. Men typiskt för honom, utmanande och udda. På utställningen gör rummet honom ytterst närvarande som person. På bordet i dess mitt ligger blyertspennorna på rad som vässade vapen.