Modiga protestbilder i kampen mot mullornas makt

Logga in

Logga in

Utställning ”The fury” Shirin Neshat Fotografiska, Stockholm. Visas t o m 18/2. Visa mer Visa mindre

Efter att den iranska moralpolisen mördade den unga kvinnan Mahsa Amini i september förra året gick tusentals kvinnor ut på gatorna och protesterade. Det var en aktion som krävde stort mod – hundratals kvinnor dödades och tusentals fängslades.

Sedan debuten i 90-talets början har den iranska konstnären Shirin Neshat varit en ledande röst i kampen mot det religiösa förtrycket. Hon har sedan länge sin bas i New York, där hon också spelat in sin senaste video, som under hösten och vintern visas på Fotografiska i Stockholm.

I filmen dansar en kvinna i underkläder framför en grupp rökande, uniformklädda män i en rå betonglokal. Vartefter täcks hennes kropp av blåmärken, tills hon skräckslagen flyr ut på gatan. Hennes desperata skrik gör att en grupp människor strömmar till, vilket resulterar i en koreografiskt skildrad protestaktion.

Det är förstås en direkt iscensättning av vad som hänt, och ännu händer, i Neshats forna hemland. Att hon måste skapa filmen på en annan kontinent kan ses som en brist i gestaltningen, men blir samtidigt en påminnelse om att liknande inskränkningar i kvinnors fri- och rättigheter är aktuella även i vår del av världen.

Som konstnären Barbara Kruger konstaterade i ett av sina mest kända verk är kvinnokroppen ett slagfält. Hennes fotoverk med titeln ”Your body is a battleground” från 1989 var en protest mot de amerikanska abortlagarna – en fråga som ju är högst aktuell än i dag.

Shirin Neshat, ”Daniela”, från serien ”The Fury”, 2023. Foto: Gladstone Gallery

Shirin Neshats utställning innehåller även en serie svartvita porträtt av hel- eller halvnakna kvinnor med iransk bakgrund. Med fotografierna, som ibland täcks av tusentals ditmålade skrivtecken baserade på poeten Forough Farrokhzads dikter, vill hon skildra den nakna kvinnokroppens utsatta position som ett objekt för både åtrå och våld.

Skrivtecknen fungerar därvidlag som ett skyddande lager, som skyler de kroppsliga skadorna, samtidigt som texten tillför ytterligare ett betydelselager till de i övrigt ganska ordinära studiofotografierna.

Annars har Neshats konst ofta ett lite melodramatiskt och högstämt anslag, som gör sig påmint i den iscensatta gatuprotesten. Det blir något av amatörteater över det hela.

Men även på säkert avstånd från mullornas makt visar Neshat på ett starkt mod i sin konst – vilket kanske kan tjäna som inspiration för de lokalpolitiker i Borås som sent omsider bestämt sig för att våga visa konstnären Sadaf Ahmadis Iran-kritiska verk.