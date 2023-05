Modigt riskprojekt av Martin Hederos på Fasching

Logga in

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Martin Hederos Fasching, Stockholm. Visa mer Visa mindre

Till och med för en så allsidig musiker som Martin Hederos – som bara senaste året varit inblandad i ”Tunna blå linjens” soundtrack, Stefan Sundströms Taubetolkningar, Kjellvandertonbrukets nya skiva, egna projektet ”Hederosgruppen” och snart återkommer i återförenade The Soundtrack of Our Lives – är Satie ett riskprojekt. Erik Saties musik älskas av alla. Det går liksom inte riktigt att värja sig mot hans gymnopedier. Han var före sin tid, en modernist som i det sena 1800-talets Paris anslöt till en skara konstnärer som ville överbrygga glappet mellan hög- och lågkultur. Han ville vara tillgänglig. Bara en sådan sak. Ändå var styckena så avancerade för sin tid, fria från tidens krav på både komposition och emotion.

Framåt femtiotalet, långt efter att han gått bort, fick gymnopedierna ett nytt liv i en ny kontext. Då, när vinylskivan slog igenom, som något slags bruksmusik, populär i barer, hissar, varuhus och i sociala sammanhang. Ännu några decennier senare dyker musiken upp i filmer, och på samlingsskivor med yogamusik och på album med musik för folk med insomningsproblem.

För att uttrycka det försiktigt: Erik Saties musik är lite sliten. Följaktligen krävs det både mod och integritet för att sätta sig vid jazzklubben Faschings alldeles nyinköpta Steinwayflygel och spela Satie.

Utgångspunkten är den skiva Martin Hederos släppte i vintras. Tilläggen, eller tolkningarna kanske man ska säga för Satie var rätt sparsam med exakta anvisningar, är försiktiga. Med på scenen finns Anton Sundell som liveprocessar flygelljudet och lägger till fina atmosfärer, brus och knaster. Dan Berglund och Josefine Ruunsten bidrar med bas och fiol på några låtar, men hur bra de än spelar är Satie ändå bäst på ett piano i dynamiskt tempo. Satie ska spelas skevt och känsligt.

Som bäst blir det när det är glest, när Hederos spelar svävande och inte fyller ut för mycket. Då kommer också Sundells tweakningar mest till sin rätt. Förutom de nämnda gymnopedierna spelar Hederos förstås gnossiennerna, bitvis dränkta i ett eko som får dem att låta som Bo Hansson-doftande svenska folkvisor. Och då faller det på plats. Hederos är när allt kommer omkring en värmländsk spelman.

