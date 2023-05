Molly Hultkvist: Vi måste förbehålla oss rätten att bara vara ointresserade av varandra

Logga in

Spaltmeter efter spaltmeter breder ut sig framför mig om nätdejtandets svårmanövrerade terräng. I DN (26/4) får jag lära mig en rad begrepp som alla kretsar kring mer eller mindre kreativa sätt att avvisa någon. Det verkar som att det är utbrett, utmattande och under all kritik att bli exempelvis ghostad, cushioned eller benchad. Som en första reaktion på läsningen gick jag in på min dejtingapp och svarade rakt upp och ner ”nej” på en dejtförfrågan (efter förolämpningen att jag ”ser ut som en IPA-tjej”). Ett mer självklart – men denna morgon otänkbart – alternativ hade varit att, tja, ghosta.

Som en person som i princip hela livet blivit ombedd att inte vara så rakt på sak och att jobba på artigheten är det provocerande att se hur människor nu vill ha – nej, kräver – raka svar och tydliga budskap. Åtminstone på kultursidorna. I verkliga livet vill jag mena att det inte alls ser ut så; där är det vanligast att människor gärna projicerar egenskaper på motparten i ett försök att skapa förmildrande omständigheter för det sårade egots skull. Detta i stället för att hantera känslan av att vara oattraktiv, oönskad och/eller otillräcklig. Begreppsfloran som nu vuxit fram kring avvisanden verkar fylla samma lindrande funktion: för att slippa erkänna för sig själv att man är oönskad uppfinns ord och omskrivningar som lägger skuldbördan på den andra personen, den som ghostar eller benchar.

En vän har nyligen blivit singel, och är minst sagt ringrostig när det kommer till dejtning. Åtminstone två gånger i veckan får jag ett sms eller ett telefonsamtal där ämnet är ”jag har blivit ghostad”, och varje gång får vännen samma svar från mig: jaha, välkommen till klubben. När jag själv blev dumpad nyligen pratade jag med samma kompis. Jag öppnade upp mig, fällde ett par tårar och inväntade de tröstande orden. Som svar på min vädjande blick och mitt desperata sinnestillstånd fick jag dock en kalldusch: ”Han vill väl inte ha dig, helt enkelt.”

Och även om det kanske hade gått att åtminstone försöka patologisera min dejts ointresse (”psykopati”, ”emotionellt omogen”, ”narcissistiska drag”) stod jag nu inför den brutala sanningen att jag helt enkelt hade fått på båten. Jag blev varken ghostad, cushioned eller benchad, men jag undrar om det egentligen hade varit så fel.

Som människor måste vi kunna förbehålla oss rätten att vara ointresserade av varandra, och personligen slipper jag helst höra någon slags motivering till ointresset. Är det verkligen så farligt att bli ghostad? För oavsett hur det går till är avvisandet ett faktum och i slutändan landar vi liksom i en helt ohanterlig sanning: inte alla vill ha dig.

