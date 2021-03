Molly Sandén om Grammychansen: ”Overklig”

Den 14 mars är det dags för den 63:e upplagan av Grammygalan på Staples center i Los Angeles. Galan, som på grund av skenande smittotal i staden, flyttats från den 31 januari blir i årets version en mer spartansk tillställning utan publik och med enbart pristagare och prisutdelare på plats.

Bland förhandsfavoriterna till Grammystatyetterna, som delas ut av den amerikanska branschorganisationen Recording Academy, finns Beyoncé med nio nomineringar – och Dua Lipa, Taylor Swift och Roddy Ricch med sex nomineringar vardera.

Inför årets gala finns också hela 22 svenska musikskapare i 6 olika kategorier med bland nomineringarna.

En av dem gäller musiken till den amerikanske komikern och regissören Will Ferrells bombastiska Eurovisionorgie ”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga” – som nominerats i kategorin Music for Visual Media.

Filmen kretsar kring duon Fire Saga, som mot alla odds får representera Island under Eurovision – men det är inte skådespelaren Rachel McAdams som sjunger den kvinnliga rollfiguren Sigrit Eriksdottirs låtar, utan istället Molly Sandén – som har egna upplevelser av tävlingen.

– Det var både lite overkligt och sjukt – och det kändes som att jag inte kunde få en roligare roll. Och jag hamnade ganska rätt i filmen – jag har ju egna erfarenheter av Eurovision, säger hon till TT.

Miljön i filmen må ha varit välbekant – men att sjunga på Sigbrit Eriksdottirs modersmål isländska var tuffare, berättar Molly Sandén.

– Man kan säga att det var väldigt, väldigt svårt, och jag fick coachning i isländskt uttal av min låtskrivarkompis Arnthor Birgisson. För inget låter som det ser ut att låta när det gäller isländska – så är det bara.

Soundtracket till ”Eurovision – The story of Fire Saga” är även aktuellt i Oscarssammanhang i form av duetten ”Husavik (my hometown)” – som där har en chans att nomineras i kategorin bästa originallåt.

Den pågående coronapandemin satte käppar i hjulet för ett inplanerat Sverigebesök av Eurovisionfanet, tillika filmens regissör, Will Ferrell – men enligt Molly Sandén var den amerikanske skådespelaren trots det närvarande – och stöttande – under projektets gång.

– Jag fick ett mejl från honom dagen innan filmen skulle släppas, där han skrev att han tyckte att jag lyfte filmen, vilket jag blev jag otroligt glad över. Han verkar vara en genuint jordnära person, som vill att alla ska känna sig sedda, säger hon och fortsätter:

– Man har ju tyvärr sett motsatsen många gånger, så det är kul när det visar sig att en person som är så framgångsrik även är så fin.