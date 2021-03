Molly Sandén om Oscarsnomineringen: ”Min absolut högsta dröm”

På måndagen tillkännagavs nomineringarna till årets Oscarsgala och med på listan över dem som kan prisas finns svenska Molly Sandén. Hon sjunger tillsammans med Will Ferrell ledmotivet till ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” som nominerats för bästa originallåt.

”Mitt fjortonåriga jag skrikgråter inombords. Det här var ju min absolut högsta dröm”, skriver Molly Sandén.

”Det känns overkligt, nästan magisk. Det var länge sedan jag blev så här glad över ett besked.”

I filmen spelar Will Ferrell och Rachel McAdams duon Fire Saga som får representera Island i Eurovision song contest. Rachel McAdams sjunger inte sin rollfigurs låtar, utan det gör Molly Sandén. Hon har tidigare berättat för DN att det var en slump att just hon fick i uppdrag att sjunga in låten.

– Jag var i Los Angeles på låtskrivarresa och blev uppringd av en nära vän och musikproducent där borta. Han jobbade med det här projektet och bad mig lägga demosång på en låt han skrivit till filmen. Texten var askul så jag ställde upp men trodde väl aldrig att de skulle välja mig. Men de ringde tillbaka och sa att de ville ha med mig i projektet, sade hon till DN i samband med filmens premiär.

Låten är bland annat skriven av svenskarna Rickard Göransson och Fat Max Gsus. Natten till måndagen hade musiken till filmen också chans att vinna en Grammy, men den gick i stället till ”Jojo Rabbit”.

I eftertexterna till ”Eurovision song contest: The story of fire saga” gömmer sig Molly Sandéns namn bakom pseudonymen My Marianne, som är sångarens två mellannamn.

– My Marianne är lite av mitt 14-åriga alter ego, som stod i källaren och försökte ta höga Céline Dion-tonartshöjningar. Så det känns fint att hon får vara med om det här. Samtidigt är filmens låtar ironiska och skrivna på engelska och det passar inte riktigt ihop med mina egna låtar, som är väldigt personliga och ligger mig nära om hjärtat, sade Molly Sandén tidigare till DN.

Den svensk-danska samproduktionen ”En runda till”, som nyligen plockade hem fyra Baftanomineringar, lyckades även fint i nomineringarna till Oscarsgalan. Det blev en nominering för Thomas Vinterberg, för bästa regi och en nominering i kategorin bästa internationella film.

Oscarsnomineringarna presenterades av skådespelaren Priyanka Chopra och hennes make popstjärnan Nick Jonas under måndagseftermiddagen.

Oscarsgalan äger rum den 25 april.

Texten uppdateras.